Началась подготовка к 225-летию Гатчины

- Год 225-летия присвоения статуса города должен стать отправной точкой становления Гатчины как столицы региона, одновременно решающим множество задач и проблем в области истории, культуры, социальной сферы, развития туризма и инфраструктуры, - считает председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Сергей Никитин. - Мы празднуем не только юбилейную дату, но и подводим итоги становления и развития города, а также определяем дальнейший путь и перспективы. Юбилей, как событие, должен стать не набором мероприятий, а новым значимым этапом в развитии города. Мы уже разработали концепцию подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Впереди утверждение плана и возможные дополнения.

В оргкомитет праздника вошли представители структурных подразделений администрации, бюджетных учреждений и общественности.

- Подготовка и проведение юбилея невозможны без участия, идей и энтузиазма жителей города, без поддержки депутатов города, района, Законодательного собрания Ленобласти, гатчинских предприятий и организаций. Будем подключать и бизнес, и конечно, РПЦ. Хотим предложить бизнесу запечатлеть себя в историческом центре Гатчины - на улице Соборной. Установить скамейки с дарственной надписью: «Подарено предприятием». А рядом – историческая фигура, допустим, Куприна или Щербова, Северянина или Рубинштейна, Нестерова или Чкалова.

Каждый месяц 2021 года будет отмечен знаковым событием. Мероприятия пройдут в разных областях, но особое место в концепции празднования уделено внешнему облику города-юбиляра, его благоустройству. Конечно, интересно узнать, какой именно подарок получит город в той или иной сфере, что откроется новое? Но об этом мы расскажем позже.

Что касается культуры, то, как говорит Сергей Никитин, «наши мероприятия, как вишенка на торте».

- Мы хотим установить на улицах фотографии, показывающие, как выглядело это место 100-120 лет назад, - рассказывает Сергей Никитин. - Будем продолжать устанавливать на домах таблички, рассказывающие как эта улица называлась в разное время. Есть идея предложить рестораторам гатчинское меню. Чтобы люди заходили в кафе на улице Соборной и им предлагали любимые блюда, допустим, императора Павла Первого. Хотим запатентовать бренд «Гатчинская форель». Необходимо переводить в новый формат Пушкинский и Купринский праздники, добавляя к ним новые направления. Использовать новые формы, которые интересны для всех слоев населения, а главное, для молодежи. Они уже придуманы и продуманы, осталось их обсудить и прийти к общему знаменателю.

Также С. Никитин сообщил, что на Театральной площади откроется галерея «Жизнь знаменитых людей» в «оживших фотографиях». Кроме того, будут изданы книги о Гатчине, буклеты, разработаны сувенирная продукция и брендбук юбилея. Кульминацией станут мероприятия в сентябре 2021 года: праздничное шествие, большой концерт на Дворцовой площади, военно-историческая реконструкция, работа интерактивных точек в разных микрорайонах города, мультимедийное шоу и фейерверк.

- Мы предлагаем провести шествие по городу, чтобы предприятия-участники могли отразить определенную эпоху и значимые события в жизни и становлении города. Предлагаем провести фестивали духовых оркестров и цирков с привлечением наших коллективов, Санкт- Петербурга и области. Уже обсуждали с директором ГМЗ «Гатчина» Василием Юрьевичем Панкратовым, чтобы в канун торжеств открыть выставку, посвященную Павлу Первому. Тем более, что весь следующий год ГМЗ «Гатчина» предполагает провести под именем императора. Планируем торжественное собрание во дворце и большой концерт, допустим, Моцарта, которого любил Павел, - сообщил Сергей Никитин.

День Победы, присвоение почетного звания «Город воинской славы», фестиваль «Литература и кино», исторический день присвоения статуса города – 22 ноября также займут важное место в череде юбилейных мероприятий.

- Сегодня трудно предположить, когда отступит коронавирус, какова будет эпидемиологическая ситуация, когда мы поборем эту «заразу». Но даже если сразу не будет массовых мероприятий, что-то придется проводить в усеченном формате, где-то будет не хватать финансирования, мы уверены, что приложим все усилия, соберем волю в кулак, сплотим наши ряды. А наши жители, гости города, обязательно увидят позитивные изменения, оценят реализацию намеченных планов и задач, наше стремление двигаться вперед, не отступать перед трудностями, добиваться результата, и, конечно, будут гордиться тем, что причастны к истории, архитектуре, развитию одного из самых прекрасных городов России - Гатчины, – уверен Сергей Никитин.



