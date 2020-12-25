Началась подготовка к 225-летию Гатчины

- Год 225-летия
присвоения статуса города должен стать отправной точкой становления Гатчины как
столицы региона, одновременно решающим множество задач и проблем в области
истории, культуры, социальной сферы, развития туризма и инфраструктуры, -
считает председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального
района Сергей Никитин. - Мы празднуем не только юбилейную дату, но и подводим
итоги становления и развития города, а также определяем дальнейший путь и
перспективы. Юбилей, как событие, должен стать не набором мероприятий, а новым
значимым этапом в развитии города. Мы уже разработали концепцию подготовки и проведения
юбилейных мероприятий. Впереди утверждение плана и возможные дополнения.
В оргкомитет праздника
вошли представители структурных подразделений администрации, бюджетных
учреждений и общественности.
- Подготовка и проведение
юбилея невозможны без участия, идей и энтузиазма жителей города, без поддержки
депутатов города, района, Законодательного собрания Ленобласти, гатчинских
предприятий и организаций. Будем подключать и бизнес, и конечно, РПЦ. Хотим
предложить бизнесу запечатлеть себя в историческом центре Гатчины - на улице
Соборной. Установить скамейки с дарственной надписью: «Подарено предприятием».
А рядом – историческая фигура, допустим, Куприна или Щербова, Северянина или
Рубинштейна, Нестерова или Чкалова.
Каждый месяц 2021 года
будет отмечен знаковым событием. Мероприятия пройдут в разных областях, но
особое место в концепции празднования уделено внешнему облику города-юбиляра,
его благоустройству. Конечно, интересно узнать, какой именно подарок получит
город в той или иной сфере, что откроется новое? Но об этом мы расскажем позже.
Что касается культуры,
то, как говорит Сергей Никитин, «наши мероприятия, как вишенка на торте».
- Мы хотим установить на
улицах фотографии, показывающие, как выглядело это место 100-120 лет назад, -
рассказывает Сергей Никитин. - Будем продолжать устанавливать на домах
таблички, рассказывающие как эта улица называлась в разное время. Есть идея
предложить рестораторам гатчинское меню. Чтобы люди заходили в кафе на улице
Соборной и им предлагали любимые блюда, допустим, императора Павла Первого.
Хотим запатентовать бренд «Гатчинская форель». Необходимо переводить в новый
формат Пушкинский и Купринский праздники, добавляя к ним новые направления.
Использовать новые формы, которые интересны для всех слоев населения, а
главное, для молодежи. Они уже придуманы и продуманы, осталось их обсудить и
прийти к общему знаменателю.
Также С. Никитин сообщил,
что на Театральной площади откроется галерея «Жизнь знаменитых людей» в
«оживших фотографиях». Кроме того, будут изданы книги о Гатчине, буклеты,
разработаны сувенирная продукция и брендбук юбилея. Кульминацией станут
мероприятия в сентябре 2021 года: праздничное шествие, большой концерт на
Дворцовой площади, военно-историческая реконструкция, работа интерактивных
точек в разных микрорайонах города, мультимедийное шоу и фейерверк.
- Мы предлагаем провести
шествие по городу, чтобы предприятия-участники могли отразить определенную
эпоху и значимые события в жизни и становлении города. Предлагаем провести
фестивали духовых оркестров и цирков с привлечением наших коллективов, Санкт-
Петербурга и области. Уже обсуждали с директором ГМЗ «Гатчина» Василием
Юрьевичем Панкратовым, чтобы в канун торжеств открыть выставку, посвященную
Павлу Первому. Тем более, что весь следующий год ГМЗ «Гатчина» предполагает
провести под именем императора. Планируем торжественное собрание во дворце и
большой концерт, допустим, Моцарта, которого любил Павел, - сообщил Сергей
Никитин.
День Победы, присвоение почетного звания
«Город воинской славы», фестиваль «Литература и кино», исторический день
присвоения статуса города – 22 ноября также займут важное место в череде
юбилейных мероприятий.
- Сегодня трудно
предположить, когда отступит коронавирус, какова будет эпидемиологическая
ситуация, когда мы поборем эту «заразу». Но даже если сразу не будет массовых
мероприятий, что-то придется проводить в усеченном формате, где-то будет не
хватать финансирования, мы уверены, что приложим все усилия, соберем волю в
кулак, сплотим наши ряды. А наши жители, гости города, обязательно увидят
позитивные изменения, оценят реализацию намеченных планов и задач, наше
стремление двигаться вперед, не отступать перед трудностями, добиваться
результата, и, конечно, будут гордиться тем, что причастны к истории,
архитектуре, развитию одного из самых прекрасных городов России - Гатчины, –
уверен Сергей Никитин.