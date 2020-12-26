«Ёлка желаний»: мечты сбываются!

В предпраздничные дни в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» по всей России проходит акция «Ёлка желаний», благодаря которой дети из многодетных и малоимущих семей могут рассказать о своей заветной мечте.

В правительстве региона в декабре была установлена «Ленинградская ёлка желаний». В акции принял участие губернатор Александр Дрозденко. Гатчина не отстает – «Ёлка желаний» заняла свое почетное место в городском Доме культуры.

В пятницу, 25 декабря, роль новогодних волшебников примерили на себя депутаты, представляющие Гатчинский район в Законодательном собрании Ленинградской области. Им выпала честь исполнить желание воспитанников комплексного центра социального обслуживания населения «Дарина» – подарить им новый телевизор.

Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Лариса Пункина, Александр Русских и Сергей Коняев передали ребятам из центра «Дарина» пожелания счастья, радости и здоровья в следующем году, а также поздравили их с самым волшебным зимним праздником.

Накануне «Елку желаний» Гатчинского района посетили более 60-ти ребят, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Желание каждого было услышано – всем им вручены подарки.

Руководители Гатчинского района решили проводить акцию «Елка желаний» каждый год - сделать эту добрую и волшебную акцию традиционной.

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