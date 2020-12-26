«Ёлка желаний»: мечты сбываются!

В предпраздничные дни в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» по всей России проходит акция «Ёлка желаний», благодаря которой дети из многодетных и малоимущих семей могут рассказать о своей заветной мечте.
В правительстве региона в
декабре была установлена «Ленинградская ёлка желаний». В акции принял участие
губернатор Александр Дрозденко. Гатчина не отстает – «Ёлка желаний» заняла свое
почетное место в городском Доме культуры.
В пятницу, 25 декабря,
роль новогодних волшебников примерили на себя депутаты, представляющие
Гатчинский район в Законодательном собрании Ленинградской области. Им выпала
честь исполнить желание воспитанников комплексного центра социального
обслуживания населения «Дарина» – подарить им новый телевизор.
Татьяна Бездетко, Людмила
Тептина, Лариса Пункина, Александр Русских и Сергей Коняев передали ребятам из
центра «Дарина» пожелания счастья, радости и здоровья в следующем году, а также
поздравили их с самым волшебным зимним праздником.
Накануне «Елку желаний»
Гатчинского района посетили более 60-ти ребят, в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья. Желание каждого было услышано – всем им вручены
подарки.
Руководители Гатчинского
района решили проводить акцию «Елка желаний» каждый год - сделать эту добрую и
волшебную акцию традиционной.
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