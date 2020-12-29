«Дарину» посетил «Полицейский Дед Мороз»

В рамках акции полицейские и общественники поздравляют с Новым годом и Рождеством воспитанников и учеников подшефных дошкольных и учебных учреждений, детских домов и социальных приютов, а также детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В Гатчине в рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудниками Гатчинского УМВД организовано поздравление маленьких воспитанников Гатчинского комплексного центра социального обслуживания населения «Дарина». По традиции непосредственное участие в акции приняли члены Общественного совета при Гатчинском УМВД.

Встреча с доброй сказкой и вручение подарков от «Полицейского Деда Мороза» состоялись 28 декабря во время новогоднего утренника. Сотрудники отдела по работе с личным составом совместно с сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних поздравили детей центра «Дарина» с наступающим Новым годом, подарили наборы для творчества и сладкие угощения.

Дети были счастливы!



