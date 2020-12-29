«Дарину» посетил «Полицейский Дед Мороз»

В рамках акции полицейские и общественники поздравляют с Новым годом и Рождеством воспитанников и учеников подшефных дошкольных и учебных учреждений, детских домов и социальных приютов, а также детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В
Гатчине в рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
сотрудниками Гатчинского УМВД организовано поздравление маленьких воспитанников
Гатчинского комплексного центра
социального обслуживания населения «Дарина». По традиции
непосредственное участие в акции приняли члены Общественного совета при
Гатчинском УМВД.
Встреча
с доброй сказкой и вручение подарков от «Полицейского Деда Мороза» состоялись
28 декабря во время новогоднего утренника. Сотрудники отдела по работе с личным составом совместно с сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции и
подразделения по делам несовершеннолетних поздравили детей центра
«Дарина» с наступающим Новым годом, подарили наборы для творчества и сладкие
угощения.
Дети
были счастливы!