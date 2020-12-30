Гатчинские моржи против ковида!

Первый пошел! Не спеша опустился в воду по деревянным ступенькам, чуть проплыл, вышел и сразу начал растираться полотенцем. Следом – второй, третий, стайка девушек. Красивые люди в купальниках - а любители зимнего плавания прекрасны все - одеваться не спешат: улыбаются, шутят, подзадоривают друг друга, позируют перед фотоаппаратами. Через десять минут, стоя у воды, я замерзла. А им, кажется, все нипочем. Бурлит темная вода. В сторонке играют дети, горит костерок. Запасливые угощают травяным чаем из термоса. Народ все подходит и подходит.

Гатчинские моржи всегда привлекали внимание гостей города. У многих в архивах хранятся фотографии, где у водопада их приветствует актриса и депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко.

Один из самых опытных моржей Юрий Иванович Назаров окунулся в ледяную воду первым. Зимним плаванием он занимается с молодых лет, а ему уже 80. Моржевал и в одиночку, и когда проходили массовые заплывы. Как писала «Гатчинская правда», в советские годы на озере собиралось до 150 моржей. Около 20 лет Юрий Иванович возглавлял клуб любителей зимнего плавания. Был участником российских соревнований и первого чемпионата мира в Финляндии.

- Сегодня отличная погода – ветра нет, - делится впечатлениями Юрий Иванович, накинув полотенце на голые плечи. - У меня был промежуток, когда я зимой не плавал. Сейчас живу в частном секторе, условия позволяют закаливаться. Я вообще призываю всех, кто живет в своем доме, использовать такую возможность и укреплять здоровье: вышел во двор, разделся, сделал разминку, а потом вылил на себя ведро воды и сразу в тепло. Сосуды должны расширяться и сжиматься. Сейчас главный вдохновитель нашего движения – Екатерина Курганова. Замечательно, что традиция продолжается.

Каковы же главные рекомендации тем, кто собирается окунуться в ледяную воду?

Юрий Назаров – спортсмен, выпускник института физкультуры советует готовить себя постепенно, обязательно делать гимнастику, начинать с обливания холодной водой – тогда и польза для здоровья будет.

Екатерина, у которой трое детей, младший из которых сидел на руках, смотрит на моржевание по-другому.

- Если хотите начинать – подумайте: зачем вам это нужно, - говорит многодетная мама. – Это нужно делать не в ожидании какой-то пользы, а по зову сердца. Гатчина – известный моржовый город. К нам поплавать приезжают люди из других городов. Плаваем уже много лет. Официально мы нигде не зарегистрированы – у нас клуб по интересам. Стараемся собираться компанией, потому что моржевание – это все-таки не одиночный вид развлечений. Собираемся и по три человека, и по двадцать. Возраст участников от 12-15 лет – до 70. Хотя есть и старше. Основная группа – 30-50 лет. Сейчас мост у водопада разобрали, приходится ходить вокруг. Это очень далеко. Надеемся, что когда очистка русла реки закончится – мост восстановят, и все будут благодарны.

В этот день гатчинские моржи приняли участие в съемках фильма о любителях зимнего плавания «Так закаляется сталь». В своей группе «Моржи Гатчины» они выразили благодарность режиссеру кинофильма Рамзесу Алдыбаеву за визит в Гатчину.

- 16 декабря состоялся 15-й день съемок фильма «Так закаляется сталь», - рассказывает режиссер Рамзес Алдыбаев. - На этот раз съемочная площадка расположилась в городе Гатчине Ленинградской области. Огромная благодарность за теплый прием Екатерине Кургановой. За счастливые улыбки и простоту души, радость и позитив - всем гатчинским моржам: Владиславу Аверьянову, Александру Андрееву, Екатерине Кургановой с сыном Тимофеем, Юрию Ивановичу Назарову, Александру Бак, Феликсу Майдину, Алексею Зайцеву, Татьяне Зброзжек, а также питерским моржам и моржиням - Маше, Никите, Любови, Лене, Юле, Тимуру и всем-всем, кто присутствовал на съемочной площадке! Премьера фильма состоится летом 2021 года.





Фото автора и режиссёра фильма Рамзеса Алдыбаева