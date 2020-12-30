Гатчинские моржи против ковида!

Первый пошел! Не спеша опустился в воду по деревянным ступенькам, чуть проплыл, вышел и сразу начал растираться полотенцем. Следом – второй, третий, стайка девушек. Красивые люди в купальниках - а любители зимнего плавания прекрасны все - одеваться не спешат: улыбаются, шутят, подзадоривают друг друга, позируют перед фотоаппаратами. Через десять минут, стоя у воды, я замерзла. А им, кажется, все нипочем. Бурлит темная вода. В сторонке играют дети, горит костерок. Запасливые угощают травяным чаем из термоса. Народ все подходит и подходит.
Гатчинские
моржи всегда привлекали внимание гостей города. У многих в архивах хранятся
фотографии, где у водопада их приветствует актриса и депутат Государственной
думы РФ Елена Драпеко.
Один
из самых опытных моржей Юрий Иванович Назаров окунулся в ледяную воду первым.
Зимним плаванием он занимается с молодых лет, а ему уже 80. Моржевал и в
одиночку, и когда проходили массовые заплывы. Как писала «Гатчинская правда», в
советские годы на озере собиралось до 150 моржей. Около 20 лет Юрий Иванович
возглавлял клуб любителей зимнего плавания. Был участником российских
соревнований и первого чемпионата мира в Финляндии.
-
Сегодня отличная погода – ветра нет, - делится впечатлениями Юрий Иванович,
накинув полотенце на голые плечи. - У меня был промежуток, когда я зимой не
плавал. Сейчас живу в частном секторе, условия позволяют закаливаться. Я вообще
призываю всех, кто живет в своем доме, использовать такую возможность и
укреплять здоровье: вышел во двор, разделся, сделал разминку, а потом вылил на
себя ведро воды и сразу в тепло. Сосуды должны расширяться и сжиматься. Сейчас
главный вдохновитель нашего движения – Екатерина Курганова. Замечательно, что
традиция продолжается.
Каковы
же главные рекомендации тем, кто собирается окунуться в ледяную воду?
Юрий
Назаров – спортсмен, выпускник института физкультуры советует готовить себя
постепенно, обязательно делать гимнастику, начинать с обливания холодной водой
– тогда и польза для здоровья будет.
Екатерина,
у которой трое детей, младший из которых сидел на руках, смотрит на моржевание
по-другому.
-
Если хотите начинать – подумайте: зачем вам это нужно, - говорит многодетная
мама. – Это нужно делать не в ожидании какой-то пользы, а по зову сердца.
Гатчина – известный моржовый город. К нам поплавать приезжают люди из других
городов. Плаваем уже много лет. Официально мы нигде не зарегистрированы – у нас
клуб по интересам. Стараемся собираться компанией, потому что моржевание – это
все-таки не одиночный вид развлечений. Собираемся и по три человека, и по
двадцать. Возраст участников от 12-15 лет – до 70. Хотя есть и старше. Основная
группа – 30-50 лет. Сейчас мост у водопада разобрали, приходится ходить вокруг.
Это очень далеко. Надеемся, что когда очистка русла реки закончится – мост
восстановят, и все будут благодарны.
В
этот день гатчинские моржи приняли участие в съемках фильма о любителях зимнего
плавания «Так закаляется сталь». В своей группе «Моржи Гатчины» они выразили
благодарность режиссеру кинофильма Рамзесу Алдыбаеву за визит в Гатчину.
-
16 декабря состоялся 15-й день съемок фильма «Так закаляется сталь», - рассказывает
режиссер Рамзес Алдыбаев. - На этот раз съемочная площадка расположилась в
городе Гатчине Ленинградской области. Огромная благодарность за теплый прием
Екатерине Кургановой. За счастливые улыбки и простоту души, радость и позитив -
всем гатчинским моржам: Владиславу Аверьянову, Александру Андрееву, Екатерине
Кургановой с сыном Тимофеем, Юрию Ивановичу Назарову, Александру Бак, Феликсу
Майдину, Алексею Зайцеву, Татьяне Зброзжек, а также питерским моржам и моржиням
- Маше, Никите, Любови, Лене, Юле, Тимуру и всем-всем, кто присутствовал на
съемочной площадке! Премьера фильма состоится летом 2021 года.
Фото
автора и режиссёра фильма Рамзеса Алдыбаева