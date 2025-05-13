Особое внимание — детям и ветеранам СВО

Губернатор принял ежегодные доклады по итогам работы Общественной палаты Ленинградской области и уполномоченного по правам ребенка в регионе.

«Отчеты председателя Общественной палаты Ленобласти и уполномоченного по правам детей об обращениях ленинградцев стали основаниями для моих поручений комитетам и рекомендаций общественникам. А эффективность работы Александра Габитова и Татьяны Толстовой оцениваю не по докладам, а по умению слышать людей, подходить к решению проблем не формально, поднимать для обсуждения острые вопросы жителей», — отметил глава региона.

Александр Дрозденко поручил:

✔️Студентам из числа детей-сирот и детей погибших участников СВО выплачивать стипендию, равную губернаторской стипендии для одарённых детей.

✔️Обеспечить 100% трудоустройство выпускников из числа детей-сирот.

✔️Вводить в состав каждой муниципальной палаты — ветеранов СВО. Общественное обсуждение мер поддержки участников спецоперации обязательно должно идти с их участием.