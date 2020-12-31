Наталья Воробьёва: «Снегурочка – это профессия»

- По первому образованию я – педагог начальных
классов, – рассказывает Наталья Воробьева. – Но карьеру Снегурочки начала еще в
школе – в гатчинской «девятке». Занималась в Доме пионеров, потом работала
вожатой, и все время приходилось проводить праздники, писать сценарии и играть
роль Снегурочки. А потом я пришла в гатчинский народный театр и там стала
примерять на себя разные образы. …Моему младшему ребенку не было и года, когда
я вышла на работу в Гатчинский ЦТЮ, потом в Дом культуры, и опять начались
праздники, сценарии, и я вновь стала Снегурочкой.
- В общем, это судьба. Кого приходилось
поздравлять, кроме детишек?
- Меня очень часто просили разные организации, в том
числе завод «Буревестник»: «Не могли бы вы поездить по домам с поздравлениями,
мы дадим вам машину?» И вот мы с мужем – он тоже артист театра «За углом» –
ездили Дедом Морозом и Снегурочкой. Потом от фонда многодетных матерей,
опекунов, одиноких матерей «Тёплый дом» ездили в семьи подопечных фонда. Детки
там разные, большинство из малообеспеченных семей. Есть дети-инвалиды.
Естественно, я с готовностью согласилась. Я вообще люблю эту работу и всегда с
удовольствием проводила праздники, свадьбы, презентации. Теперь этому занятию
есть название – аниматор.
А в последние годы, когда в Гатчине открылся стационар
сестринского ухода «Родные люди», мне предложили поучаствовать в поздравлении
пациентов. И мы с мужем каждый год ходим по палатам в роли Деда Мороза и
Снегурочки. Подарки, угощение – это предоставляют «Родные люди». Наше дело –
общение. Ведь не везде можно поздравлять. Но подержать за руку, сказать теплые
слова – можно. Есть пациенты, которые даже не говорят. Но они все понимают. Вы
бы видели их лица, когда мы приходим! Кто-то впадает в детство. Они читают нам
стихи, поют песни.
- На каких условиях вы это делаете?
- На общественных началах. Ну как за это можно брать
деньги? Мне еще по роду деятельности часто приходится бывать в ПНИ. В Гатчинский
комплексный центр социального обслуживания населения «Дарина» ходим, и не
только под Новый год. Хотя, конечно, Снегурочкой я теперь становлюсь разве что
для людей с такими заболеваниями, как в стационаре сестринского ухода. А для
детишек я перевоплощаюсь в другие образы. Например, могу быть Зимушкой. Недавно
попросили поздравить девочку: муж был Дед Мороз, я – Лисичка.
- Где вы берете костюмы?
- Мой первый костюм Снегурочки – это мое свадебное
платье. Я расшила его блестками, фату использовала на отделку. Если нужно, я
могу за одну ночь сделать себе наряд из подручных материалов. Но сейчас все
можно купить…
- Сложно быть Снегурочкой?
- Это должно быть где-то в душе. Без актерских данных
– никак. Но есть еще один важный аспект: Снегурочка – это, прежде всего,
детский аниматор. Имея педагогические навыки, зная возрастные особенности
каждого ребенка понимаешь, как с ним надо разговаривать. За годы работы я
поняла, что даже с маленьким ребенком не надо сюсюкать. Это я, кстати, и
молодым мамам советую: не говорите с детьми на «их языке».
По моему опыту, говорит больше Снегурочка, а Дед Мороз
– фигура номинальная: короля играет свита. Хорошо, конечно, если он тоже
активно участвует, но деды морозы у нас, как правило, неговорящие. Поэтому
функция общения больше лежит на Снегурочке. Сейчас много развелось дедов
морозов и снегурочек, которые немножко недопонимают, что дети – это особая
категория. Если ты владеешь импровизацией, у тебя получится. Если нет, лучше не
браться. Потому что дети любят задавать вопросы, которые неподготовленного
человека ставят в тупик.
Вот мы поздравляли девочку четырех лет, и я была в
образе Лисички. Естественно, в гриме. И ребенок спрашивает: «А почему ты так
раскрашена?» Вот что бы вы ответили? Она же видит, что на мне косметика, и понимает,
что лисичка такой быть не может. Я говорю: «А я люблю краситься. А ты любишь
краситься?» Она отвечает: «Да, у меня губы накрашены». И дальше: «А где
Снегурочка? Почему Снегурочки нет?». Логичный вопрос – вместо Снегурочки вместе
с Дедом Морозом явилась Лисичка. Я отвечаю: «Так она готовится! Помогает Деду
Морозу, подарки собирает».
- Наталья Владимировна, дети сильно
изменились за время вашей работы Снегурочкой?
- Современные дети не такие, как раньше. Они почему-то
стали пугливее. Дед Мороз входит – ребенок прячется. И надо с первых шагов
понять, как вести себя дальше. Если ребенок активный – можешь общаться, он все
воспримет. Но есть дети, которые будут молчать или плакать. Их надо
расположить: как зовут, сколько лет, а покажи елочку, сам украсил или не сам,
готовил стишок или не готовил и т.д. Мало надеть костюм и прицепить косу – надо
найти подход к каждому ребенку. И когда ребенок раскрывается, он уже все
позволяет.
А когда-то был случай: мы целый день объезжали детей и
к вечеру уже еле на ногах держались. Заходим в последнюю квартиру, ребенок
видит, что Дед Мороз устал, и говорит: «Дедушка, сядь, отдохни. Мы тебе сейчас
чаю нальем». И тащит подарок! Мы много раз уходили от детей с подарками, эти
подарки потом долго-долго хранились у меня в коробке.
Как правило, дети к нашему приезду готовятся. Особенно
в многодетных семьях. А бывает, приезжаешь в семью, а там еще и соседи, и
друзья – новый поворот. Надо сориентироваться и развлекать взрослую аудиторию
тоже.
- У вас есть заготовки на такие случаи –
или только импровизация?
- Заготовка должна быть всегда. От детей можно ожидать
чего угодно, и надо быть готовым к любому варианту. У меня припасены заготовки
на всякий случай, в том числе и для взрослых участников. Но импровизация – это
особый жанр, этим надо обладать. Мне повезло. Такой опыт я получила, благодаря
занятиям по актерскому мастерству у Сергея Рытова, когда много лет назад пришла
в театр. Затем в Колледже культуры и искусства, где моим куратором был Михаил
Иосифович Лейкин. Там я подкрепила свои знания, поняла ошибки.
- Пандемия помешала вашей работе
Снегурочкой?
- Вынужденная изоляция в принципе не дает нам выходить
на сцену – только онлайн. А в условиях масочного режима – как общаться с
детьми? В «ковидном формате»? Настоящий профессионал не может заниматься
откровенной халтурой, а Снегурочка – это профессия…