Наталья Воробьёва: «Снегурочка – это профессия»

- По первому образованию я – педагог начальных классов, – рассказывает Наталья Воробьева. – Но карьеру Снегурочки начала еще в школе – в гатчинской «девятке». Занималась в Доме пионеров, потом работала вожатой, и все время приходилось проводить праздники, писать сценарии и играть роль Снегурочки. А потом я пришла в гатчинский народный театр и там стала примерять на себя разные образы. …Моему младшему ребенку не было и года, когда я вышла на работу в Гатчинский ЦТЮ, потом в Дом культуры, и опять начались праздники, сценарии, и я вновь стала Снегурочкой.

- В общем, это судьба. Кого приходилось поздравлять, кроме детишек?

- Меня очень часто просили разные организации, в том числе завод «Буревестник»: «Не могли бы вы поездить по домам с поздравлениями, мы дадим вам машину?» И вот мы с мужем – он тоже артист театра «За углом» – ездили Дедом Морозом и Снегурочкой. Потом от фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Тёплый дом» ездили в семьи подопечных фонда. Детки там разные, большинство из малообеспеченных семей. Есть дети-инвалиды. Естественно, я с готовностью согласилась. Я вообще люблю эту работу и всегда с удовольствием проводила праздники, свадьбы, презентации. Теперь этому занятию есть название – аниматор.

А в последние годы, когда в Гатчине открылся стационар сестринского ухода «Родные люди», мне предложили поучаствовать в поздравлении пациентов. И мы с мужем каждый год ходим по палатам в роли Деда Мороза и Снегурочки. Подарки, угощение – это предоставляют «Родные люди». Наше дело – общение. Ведь не везде можно поздравлять. Но подержать за руку, сказать теплые слова – можно. Есть пациенты, которые даже не говорят. Но они все понимают. Вы бы видели их лица, когда мы приходим! Кто-то впадает в детство. Они читают нам стихи, поют песни.

- На каких условиях вы это делаете?

- На общественных началах. Ну как за это можно брать деньги? Мне еще по роду деятельности часто приходится бывать в ПНИ. В Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения «Дарина» ходим, и не только под Новый год. Хотя, конечно, Снегурочкой я теперь становлюсь разве что для людей с такими заболеваниями, как в стационаре сестринского ухода. А для детишек я перевоплощаюсь в другие образы. Например, могу быть Зимушкой. Недавно попросили поздравить девочку: муж был Дед Мороз, я – Лисичка.

- Где вы берете костюмы?

- Мой первый костюм Снегурочки – это мое свадебное платье. Я расшила его блестками, фату использовала на отделку. Если нужно, я могу за одну ночь сделать себе наряд из подручных материалов. Но сейчас все можно купить…

- Сложно быть Снегурочкой?

- Это должно быть где-то в душе. Без актерских данных – никак. Но есть еще один важный аспект: Снегурочка – это, прежде всего, детский аниматор. Имея педагогические навыки, зная возрастные особенности каждого ребенка понимаешь, как с ним надо разговаривать. За годы работы я поняла, что даже с маленьким ребенком не надо сюсюкать. Это я, кстати, и молодым мамам советую: не говорите с детьми на «их языке».

По моему опыту, говорит больше Снегурочка, а Дед Мороз – фигура номинальная: короля играет свита. Хорошо, конечно, если он тоже активно участвует, но деды морозы у нас, как правило, неговорящие. Поэтому функция общения больше лежит на Снегурочке. Сейчас много развелось дедов морозов и снегурочек, которые немножко недопонимают, что дети – это особая категория. Если ты владеешь импровизацией, у тебя получится. Если нет, лучше не браться. Потому что дети любят задавать вопросы, которые неподготовленного человека ставят в тупик.

Вот мы поздравляли девочку четырех лет, и я была в образе Лисички. Естественно, в гриме. И ребенок спрашивает: «А почему ты так раскрашена?» Вот что бы вы ответили? Она же видит, что на мне косметика, и понимает, что лисичка такой быть не может. Я говорю: «А я люблю краситься. А ты любишь краситься?» Она отвечает: «Да, у меня губы накрашены». И дальше: «А где Снегурочка? Почему Снегурочки нет?». Логичный вопрос – вместо Снегурочки вместе с Дедом Морозом явилась Лисичка. Я отвечаю: «Так она готовится! Помогает Деду Морозу, подарки собирает».

- Наталья Владимировна, дети сильно изменились за время вашей работы Снегурочкой?

- Современные дети не такие, как раньше. Они почему-то стали пугливее. Дед Мороз входит – ребенок прячется. И надо с первых шагов понять, как вести себя дальше. Если ребенок активный – можешь общаться, он все воспримет. Но есть дети, которые будут молчать или плакать. Их надо расположить: как зовут, сколько лет, а покажи елочку, сам украсил или не сам, готовил стишок или не готовил и т.д. Мало надеть костюм и прицепить косу – надо найти подход к каждому ребенку. И когда ребенок раскрывается, он уже все позволяет.

А когда-то был случай: мы целый день объезжали детей и к вечеру уже еле на ногах держались. Заходим в последнюю квартиру, ребенок видит, что Дед Мороз устал, и говорит: «Дедушка, сядь, отдохни. Мы тебе сейчас чаю нальем». И тащит подарок! Мы много раз уходили от детей с подарками, эти подарки потом долго-долго хранились у меня в коробке.

Как правило, дети к нашему приезду готовятся. Особенно в многодетных семьях. А бывает, приезжаешь в семью, а там еще и соседи, и друзья – новый поворот. Надо сориентироваться и развлекать взрослую аудиторию тоже.

- У вас есть заготовки на такие случаи – или только импровизация?

- Заготовка должна быть всегда. От детей можно ожидать чего угодно, и надо быть готовым к любому варианту. У меня припасены заготовки на всякий случай, в том числе и для взрослых участников. Но импровизация – это особый жанр, этим надо обладать. Мне повезло. Такой опыт я получила, благодаря занятиям по актерскому мастерству у Сергея Рытова, когда много лет назад пришла в театр. Затем в Колледже культуры и искусства, где моим куратором был Михаил Иосифович Лейкин. Там я подкрепила свои знания, поняла ошибки.

- Пандемия помешала вашей работе Снегурочкой?

- Вынужденная изоляция в принципе не дает нам выходить на сцену – только онлайн. А в условиях масочного режима – как общаться с детьми? В «ковидном формате»? Настоящий профессионал не может заниматься откровенной халтурой, а Снегурочка – это профессия…



