Светлые моменты нашей жизни

Психологи советуют и дальше держать их в фокусе внимания, продолжая увеличивать число положительных эмоций и привычек. А какая она, копилка 2020 года? Если судить по высказываниям в разных чатах, на всевозможных сайтах и форумах, то наши приобретения можно скомпоновать в несколько групп.

Мы обнаружили или «разбудили» в себе разные таланты.

«Я начала осваивать синтезатор. Раньше ни сил, ни времени на то, чтобы освоить музыкальный инструмент, не находилось. Теперь могу помочь дочке учить сольфеджио и себе настроение повысить любимой мелодией».

«Деньги зарабатывал, но не тратил – почти. Учился работе с ПИФами, акциями, облигациями, чтобы приумножать финансы с умом».

«Мы с мужем уехали жить на дачу, а я прихватила собой краски и училась рисовать».

«...А я начала вязать большие вещи, а не только варежки-носочки».

«Мне понравилось бегать трусцой. Начинала со «ста метров около дома», теперь вместе с собакой бегаю вдоль озера. Красота!»

«Обнаружила, что занятие выпечкой успокаивает мне нервы. Теперь мои пироги и плюшки не только помогают мне справиться с тревогой, но ещё и приносят небольшой доход: пеку на заказ. ... И работы становится всё больше!»

«Закончил, наконец, свой научный эксперимент, написал о нём в отраслевой журнал. Путешествовал по России. Ребята, мы не знаем богатств своей страны!»

«Я боялась водить машину, хотя права у меня и были. Пандемия заставила взять себя в руки и побороть страх. Неделю тренировалась на пустыре и теперь езжу на работу на своем автомобиле. Очень себя зауважала».

Мы занялись своим психическим здоровьем.

«В какой-то момент я решила успокоиться и перестать контролировать всех и вся – появилось внутреннее спокойствие. Стресс ушел».

«...Много учебы, много осознания себя, своей силы, возможностей, умений!»

«Я научился радоваться простым мелочам».

«В апреле я поняла, что нуждаюсь в помощи специалиста и обратилась к врачу. Теперь прохожу терапию и чувствую, как меняется и моя жизнь, и мой взгляд на нее. Получаю удовольствие от таких вещей и событий, которые раньше просто не замечала».

Мы устраивали личную жизнь.

«Вышла из токсичных для меня отношений, успела снова влюбиться и переехала к бойфренду».

«А я наконец-то поняла, что НЕ быть в отношениях — это нормально, и я отлично себя чувствую без них, и не пытаюсь доказывать окружающим, что они у меня есть».

«Мы решили с моим молодым человеком жить вместе — карантин подтолкнул».

Мы узнавали новое о своих собственных детях.

«Радостно наблюдать, как на волне всяческих изоляций сын в свои 5 лет учится дружить и ценить человеческие отношения. И вдвойне радостно помогать ему в этом!»

Мы заводили домашних животных.

«У нас появилась собака, которая реально изменила нашу жизнь. Так здорово её обнять, погладить и видеть преданные глаза».

«В этом году мы взяли из приюта бездомную собаку...»

«Случайно подобрали на улице кошечку, отмыли, накормили – теперь радуемся: она нам, а мы – ей... И как раньше не догадались сделать что-то подобное!?»

Мы приобретали новых друзей и организовывали сообщества.

«Зал, куда я хожу на фитнес, был закрыт весь апрель и май. Мы решили заниматься на улице, продолжили тренировки. Теперь у нас сообщество, а до ковида мы были чужими людьми...»

«Весной я родила сына, и перед выпиской мы договорились с молодыми мамочками организовать группу поддержки онлайн, чтобы в ней обсуждать свои переживания, проблемы, успехи. Это было не просто, но группа до сих пор существует. Мы помогли друг другу справиться со многими сложными ситуациями».

Вы заметили, уважаемый читатель, что в этом многоголосии речь не идёт о материальных приобретениях? В основном, люди говорят о важности человеческого общения, взаимной поддержке... Мы продолжаем учиться ценить и укреплять отношения, которые греют нашу душу, мы по-прежнему «сбиваемся» в стаи, только уже по-другому, виртуально, но сути это не меняет: принадлежность к группе сейчас особенно важна.



