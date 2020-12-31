Светлые моменты нашей жизни

Психологи советуют и дальше держать их в
фокусе внимания, продолжая увеличивать число положительных эмоций и привычек. А
какая она, копилка 2020 года? Если судить по высказываниям в разных чатах, на
всевозможных сайтах и форумах, то наши приобретения можно скомпоновать в
несколько групп.
Мы обнаружили или «разбудили» в себе
разные таланты.
«Я начала осваивать синтезатор. Раньше ни
сил, ни времени на то, чтобы освоить музыкальный инструмент, не находилось.
Теперь могу помочь дочке учить сольфеджио и себе настроение повысить любимой
мелодией».
«Деньги зарабатывал, но не тратил – почти.
Учился работе с ПИФами, акциями, облигациями, чтобы приумножать финансы с
умом».
«Мы
с мужем уехали жить на дачу, а я прихватила собой краски и училась рисовать».
«...А я начала вязать большие вещи, а не
только варежки-носочки».
«Мне понравилось бегать трусцой. Начинала
со «ста метров около дома», теперь вместе с собакой бегаю вдоль озера.
Красота!»
«Обнаружила, что занятие выпечкой успокаивает
мне нервы. Теперь мои пироги и плюшки не только помогают мне справиться с
тревогой, но ещё и приносят небольшой доход: пеку на заказ. ... И работы
становится всё больше!»
«Закончил, наконец, свой научный
эксперимент, написал о нём в отраслевой журнал. Путешествовал по России.
Ребята, мы не знаем богатств своей страны!»
«Я боялась водить машину, хотя права у
меня и были. Пандемия заставила взять себя в руки и побороть страх. Неделю
тренировалась на пустыре и теперь езжу на работу на своем автомобиле. Очень
себя зауважала».
Мы занялись своим психическим здоровьем.
«В
какой-то момент я решила успокоиться и перестать контролировать всех и вся –
появилось внутреннее спокойствие. Стресс
ушел».
«...Много учебы, много осознания себя, своей
силы, возможностей, умений!»
«Я научился радоваться простым мелочам».
«В апреле я поняла, что нуждаюсь в помощи
специалиста и обратилась к врачу. Теперь прохожу терапию и чувствую, как
меняется и моя жизнь, и мой взгляд на нее. Получаю удовольствие от таких вещей
и событий, которые раньше просто не замечала».
Мы устраивали личную жизнь.
«Вышла из токсичных для меня отношений,
успела снова влюбиться и переехала к бойфренду».
«А я наконец-то поняла, что НЕ быть в
отношениях — это нормально, и я отлично себя чувствую без них, и не пытаюсь
доказывать окружающим, что они у меня есть».
«Мы
решили с моим молодым человеком жить вместе — карантин подтолкнул».
Мы узнавали новое о своих собственных
детях.
«Радостно наблюдать, как на волне всяческих
изоляций сын в свои 5 лет учится дружить и ценить человеческие отношения. И
вдвойне радостно помогать ему в этом!»
Мы заводили домашних животных.
«У нас появилась собака, которая реально
изменила нашу жизнь. Так здорово её обнять, погладить и видеть преданные
глаза».
«В этом году мы взяли из приюта бездомную
собаку...»
«Случайно подобрали на улице кошечку,
отмыли, накормили – теперь радуемся: она нам, а мы – ей... И как раньше не
догадались сделать что-то подобное!?»
Мы приобретали новых друзей и
организовывали сообщества.
«Зал, куда я хожу на фитнес, был закрыт весь
апрель и май. Мы решили заниматься на улице, продолжили тренировки. Теперь у
нас сообщество, а до ковида мы были чужими людьми...»
«Весной я родила сына, и перед выпиской мы
договорились с молодыми мамочками организовать группу поддержки онлайн, чтобы в
ней обсуждать свои переживания, проблемы, успехи. Это было не просто, но группа
до сих пор существует. Мы помогли друг другу справиться со многими сложными
ситуациями».
Вы заметили, уважаемый читатель, что в
этом многоголосии речь не идёт о материальных приобретениях? В основном, люди
говорят о важности человеческого общения, взаимной поддержке... Мы продолжаем учиться ценить и укреплять
отношения, которые греют нашу душу, мы по-прежнему «сбиваемся» в стаи, только
уже по-другому, виртуально, но сути это не меняет: принадлежность к группе
сейчас особенно важна.