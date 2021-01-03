Александр Дрозденко рассказал о «мусорном» договоре с соседями

В ходе встречи с журналистами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что наш регион уже перешел на работу с единым региональным оператором по обращению с отходами в то время, как Санкт-Петербург получил отсрочку до 2022 года. Учитывая, что 2/3 бытового мусора и ¾ всех остальных отходов Санкт-Петербурга поступает на территорию нашего региона, правительство Ленинградской области пытается прийти с соседями к соглашению для налаживания взаимодействия, чтобы выйти на единую систему управления рынком отходов.

Александр Дрозденко также предложил принять областной закон о регулировании оборота отходов.

- Этот закон должен на переходном периоде установить четкие правила игры: логистику – от формирования до захоронения, контроль над лицензированным оборотом отходов, ужесточение наказания за незаконный оборот отходов, контрольную систему через QR-коды, - сказал глава региона.

Александр Дрозденко заявил, что к июлю 2023 года все полигоны Ленинградской области будут закрыты. Взамен будет построено как минимум три завода по глубокой переработке мусора. Губернатор Ленинградской области выразил надежду, что Санкт-Петербург подключится к этой работе.