Александр Дрозденко рассказал о «мусорном» договоре с соседями

В
ходе встречи с журналистами губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко рассказал, что наш регион уже перешел на работу с единым региональным
оператором по обращению с отходами в то время, как Санкт-Петербург получил
отсрочку до 2022 года. Учитывая, что 2/3 бытового мусора и ¾ всех остальных
отходов Санкт-Петербурга поступает на территорию нашего региона, правительство
Ленинградской области пытается прийти с соседями к соглашению для налаживания
взаимодействия, чтобы выйти на единую систему управления рынком отходов.
Александр
Дрозденко также предложил принять областной закон о регулировании оборота
отходов.
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Этот закон должен на переходном периоде установить четкие правила игры:
логистику – от формирования до захоронения, контроль над лицензированным
оборотом отходов, ужесточение наказания за незаконный оборот отходов,
контрольную систему через QR-коды, - сказал глава региона.
Александр
Дрозденко заявил, что к июлю 2023 года все полигоны Ленинградской области будут
закрыты. Взамен будет построено как минимум три завода по глубокой переработке
мусора. Губернатор Ленинградской области выразил надежду, что Санкт-Петербург
подключится к этой работе.