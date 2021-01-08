Художник-модельер Юлия Преснякова – о жизни и творчестве

Юлия Станиславовна
Преснякова считает себя гатчинским жителем почти 40 лет, а родилась она в
столице Южного Урала – городе Челябинске.
- Я украинских корней, -
рассказывает Юлия Станиславовна. - Родители были из семей репрессированных, так
мы оказались на Урале. Дед всю войну шил мундиры. Потом стала шить мама, а
следом и я. В школе была главной в редколлегии. А еще потихоньку работала дома:
делала свадебные шляпки. В подростковом возрасте решила: шить не буду, стану
художником.
Юлия решила поступать в
художественное училище. Первая попытка была после 9 класса.
- Я не оканчивала
художественную школу и мало представляла требования к рисункам. Что-то
нарисовала в тетрадке в клетку: преподаватели сказали: «Погуляй еще годик».
После
10-го класса мои рисунки
одобрили. Окончив училище с отличием, я стала дипломированным
художником-оформителем, - вспоминает Юлия Станиславовна.
Ей было 22 года, когда
она была направлена на знаменитый Челябинский тракторный завод. Любопытно было
узнать, чем в советское время занимались художники-оформители на тракторном
заводе.
- В художественном отделе
завода нас было 25 человек. Работа интересная, деньги хорошие. Но с режимного
предприятия ни шагу не сделаешь, - рассказывает Юлия Станиславовна. - В
основном мы оформляли демонстрации к 1 мая и 7 ноября. Заканчивался один
праздник, начиналась подготовка к следующему. Месяца два мы делали эскизы колонн.
А завод-то огромный. Каждая колонна - отдельный цех: сталеваров, механизаторов…
И у каждого цеха своя идея. Когда эскизы были утверждены, мы садились делать
панно. Китай нам тогда не посылал свою продукцию, поэтому лепили сами.
Представьте: Ленин, Маркс и Энгельс, четыре метра каждый и из тканевых
цветочков.
В 20 лет Юлия вышла замуж
за подающего большие надежды юношу по имени Юрий. Когда муж поступил в училище
им. Мухиной, поехала следом за ним вместе с маленьким ребенком. Как
декабристка, только из Сибири в Ленинград. Квартиру она сдала государству, а в
Ленинграде на работу не берут, жить негде. Муж - студент дневного отделения.
Хорошо, что из общежития не гнали. А были и слезы, и отчаяние.
- Через месяц дошла до
главного прокурора в Ленинграде. Принял его зам - дядька он был хороший.
Говорит, езжай в область. И я каждый день вставала в шесть часов утра и
колесила на электричке по области. На каждой станции выходила и спрашивала:
нужны ли художники. И тут интересное стечение обстоятельств. Я в Челябинске
жила на улице 3-й Арзамаской, которая пересекается с улицей Гатчинской. И
именно в Гатчине мне повезло. Дошла до гатчинского «Водоканала», который тогда
находился рядом с дворцом. Как сейчас помню этот жаркий летний день. На работу
меня принимал замечательный человек – Николай Афанасьевич Горбатенко. Какой он
был отзывчивый и внимательный к людям! Николай Афанасьевич увидел в паспорте
мою национальность и говорит: «Что могу, сделаю. Должны же украинцы друг другу
помогать». И сдал комнату в Мариенбурге. Потом меня там прописали, и, хотя в
«Водоканале» я работала недолго, жилье осталось за мной.
Мечта получить высшее
профессиональное образование Юлию не покидала. Она ушла с Ленфильма, где тогда
работала декоратором, и решила попробовать. Так сказать, провести разведку
боем. Специальность сдала, а экзамены не стала. Теперь уверена, что зря. На следующий год в училище им. Мухиной было
уже не поступить. Москва ограничила набор, и наплыв поступающих в Ленинграде
был огромный. Юлия пошла на подготовительное отделение Ленинградского филиала
Московского технологического института и поступила на вечернее отделение. Пока
училась, работала в Ленинграде на ДСК-3. Она с теплотой вспоминает, как ей все
помогали, создавали условия. Даже на учебу подвозили: только работай – все для
тебя.
Через шесть лет она
получила диплом по специальности «художник-модельер, художественное оформление
изделий текстильной и легкой промышленности». Ее дипломной работой был
эстрадный костюм. Это смелая по тому времени коллекция под названием «Кошки». К
сожалению, она потом сгорела вместе с домом в Мариенбурге.
Получив диплом, Юлия
стала искать работу ближе к дому. И вдруг увидела объявление в газете
«Гатчинская правда»: в Гатчинское швейное училище на конкурсной основе
требуется художник-модельер. Это был 1993 год.
- Чтобы поднять планку,
расти, училищу нужен был художник-модельер, - вспоминает руководитель театра
костюма «Катюша» Людмила Михайловна Иванова. - Не все с этим были согласны.
Мотивировали тем, что у училища другой путь, другие цели и задачи, нужно
создавать носимое. Я благодарна директору училища Наталье Королевой, что она
переломила ситуацию и приняла решение объявить конкурс.
На конкурс пришло
пять-шесть человек. Юлия Преснякова представила эскизы коллекции «Колокола»,
выиграла конкурс и стала работать.
В Гатчинском швейном
училище, которое несколько раз меняло название и в перестройку стало называться
лицей «Мода», она познакомилась с многими талантливыми людьми и загорелась
творческими идеями Людмилы Михайловны Ивановой.
- Было очень интересно, -
окунается в воспоминания Юлия Станиславовна. - А какие отделения были, какие
педагоги! Шляпы, вышивка, цветы – это был расцвет училища. Оно было известно на
всю страну. Я потихоньку перешла в Гатчину, и эта работа стала для меня главной
и единственной.
Следующий шаг – уход
творческого коллектива из лицея «Мода». Все коллекции, созданные совместно с
мастерами лицея, пришлось оставить, а спустя время удалось выкупить некоторые
из них – «Гранатовый браслет», «Казачки», детскую джинсовую коллекцию… Какое-то
время коллектив базировался в помещении Гатчинского узла связи. Затем начал
новую жизнь в здании бывшего горкома, где только что открылся Центр творчества
юных. В кладовой на третьем этаже поставили стол, стул: они стали точкой отсчета
коллектива «Театр костюма «Катюша».
Первая коллекция,
созданная в ЦТЮ, - «Прогулка в Гатчинском парке». С тех пор в «Катюше»
появилось около трех десятков коллекций, каждая из которых состоит из семи -
десяти одинаковых по стилю, но различных по исполнению костюмов. Все
востребованы и сейчас.
Активная концертная
деятельность «Катюши» перекликается с конкурсными показами коллекций коллектива
на областных и российских праздниках, фестивалях и форумах. Дважды в год
образцовый коллектив участвует в международных показах моды в номинациях
«Национальный славянский костюм» и «Этномода», где театр по праву завоевывает
первые места, получает дипломы и признание в среде модельеров. Коллектив ни
разу не участвовали в коммерческих показах. Это для «Катюши» принципиально.
Самая любимая коллекция
Юлии Пресняковой – «Кума-душечка». Патриотическая, веселая, игровая! Куда бы ни
поехали - в Архангельск, Майкоп или в Москву, эта коллекция всегда завоевывает
высокие результаты, восхищение и признание.
А вот знаменитому модельеру
Вячеславу Зайцеву, с которым коллектив встречался в Москве, понравилась кожаная
коллекция «Сирень». Кутюрье отметил высокий уровень исполнения всего до
мельчайших деталей и согласился сфотографироваться.
Муж Юлии Пресняковой –
архитектор. Сейчас на пенсии, работает в своей мастерской. Все, кто его знает,
говорят, что у него дар Божий. Его советами пользуются и жена, и друзья. Сын
Иван – врач, работает заведующим клиникой в Петербурге. Преемственность
поколений отразилась в предпочтениях внучки Анны. Она участвовала в показах
театра костюма «Катюша». Сейчас учится на подготовительных курсах в институте
текстиля и моды – подразделении Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской. Хочет стать
дизайнером с архитектурным уклоном.
Тем временем в творческой
лаборатории «Катюши» кипит работа. Значит, нас ожидает новая встреча с
прекрасным.