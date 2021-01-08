Художник-модельер Юлия Преснякова – о жизни и творчестве

Юлия Станиславовна Преснякова считает себя гатчинским жителем почти 40 лет, а родилась она в столице Южного Урала – городе Челябинске.

- Я украинских корней, - рассказывает Юлия Станиславовна. - Родители были из семей репрессированных, так мы оказались на Урале. Дед всю войну шил мундиры. Потом стала шить мама, а следом и я. В школе была главной в редколлегии. А еще потихоньку работала дома: делала свадебные шляпки. В подростковом возрасте решила: шить не буду, стану художником.

Юлия решила поступать в художественное училище. Первая попытка была после 9 класса.

- Я не оканчивала художественную школу и мало представляла требования к рисункам. Что-то нарисовала в тетрадке в клетку: преподаватели сказали: «Погуляй еще годик». После

10-го класса мои рисунки одобрили. Окончив училище с отличием, я стала дипломированным художником-оформителем, - вспоминает Юлия Станиславовна.

Ей было 22 года, когда она была направлена на знаменитый Челябинский тракторный завод. Любопытно было узнать, чем в советское время занимались художники-оформители на тракторном заводе.

- В художественном отделе завода нас было 25 человек. Работа интересная, деньги хорошие. Но с режимного предприятия ни шагу не сделаешь, - рассказывает Юлия Станиславовна. - В основном мы оформляли демонстрации к 1 мая и 7 ноября. Заканчивался один праздник, начиналась подготовка к следующему. Месяца два мы делали эскизы колонн. А завод-то огромный. Каждая колонна - отдельный цех: сталеваров, механизаторов… И у каждого цеха своя идея. Когда эскизы были утверждены, мы садились делать панно. Китай нам тогда не посылал свою продукцию, поэтому лепили сами. Представьте: Ленин, Маркс и Энгельс, четыре метра каждый и из тканевых цветочков.

В 20 лет Юлия вышла замуж за подающего большие надежды юношу по имени Юрий. Когда муж поступил в училище им. Мухиной, поехала следом за ним вместе с маленьким ребенком. Как декабристка, только из Сибири в Ленинград. Квартиру она сдала государству, а в Ленинграде на работу не берут, жить негде. Муж - студент дневного отделения. Хорошо, что из общежития не гнали. А были и слезы, и отчаяние.

- Через месяц дошла до главного прокурора в Ленинграде. Принял его зам - дядька он был хороший. Говорит, езжай в область. И я каждый день вставала в шесть часов утра и колесила на электричке по области. На каждой станции выходила и спрашивала: нужны ли художники. И тут интересное стечение обстоятельств. Я в Челябинске жила на улице 3-й Арзамаской, которая пересекается с улицей Гатчинской. И именно в Гатчине мне повезло. Дошла до гатчинского «Водоканала», который тогда находился рядом с дворцом. Как сейчас помню этот жаркий летний день. На работу меня принимал замечательный человек – Николай Афанасьевич Горбатенко. Какой он был отзывчивый и внимательный к людям! Николай Афанасьевич увидел в паспорте мою национальность и говорит: «Что могу, сделаю. Должны же украинцы друг другу помогать». И сдал комнату в Мариенбурге. Потом меня там прописали, и, хотя в «Водоканале» я работала недолго, жилье осталось за мной.

Мечта получить высшее профессиональное образование Юлию не покидала. Она ушла с Ленфильма, где тогда работала декоратором, и решила попробовать. Так сказать, провести разведку боем. Специальность сдала, а экзамены не стала. Теперь уверена, что зря. На следующий год в училище им. Мухиной было уже не поступить. Москва ограничила набор, и наплыв поступающих в Ленинграде был огромный. Юлия пошла на подготовительное отделение Ленинградского филиала Московского технологического института и поступила на вечернее отделение. Пока училась, работала в Ленинграде на ДСК-3. Она с теплотой вспоминает, как ей все помогали, создавали условия. Даже на учебу подвозили: только работай – все для тебя.

Через шесть лет она получила диплом по специальности «художник-модельер, художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности». Ее дипломной работой был эстрадный костюм. Это смелая по тому времени коллекция под названием «Кошки». К сожалению, она потом сгорела вместе с домом в Мариенбурге.

Получив диплом, Юлия стала искать работу ближе к дому. И вдруг увидела объявление в газете «Гатчинская правда»: в Гатчинское швейное училище на конкурсной основе требуется художник-модельер. Это был 1993 год.

- Чтобы поднять планку, расти, училищу нужен был художник-модельер, - вспоминает руководитель театра костюма «Катюша» Людмила Михайловна Иванова. - Не все с этим были согласны. Мотивировали тем, что у училища другой путь, другие цели и задачи, нужно создавать носимое. Я благодарна директору училища Наталье Королевой, что она переломила ситуацию и приняла решение объявить конкурс.

На конкурс пришло пять-шесть человек. Юлия Преснякова представила эскизы коллекции «Колокола», выиграла конкурс и стала работать.

В Гатчинском швейном училище, которое несколько раз меняло название и в перестройку стало называться лицей «Мода», она познакомилась с многими талантливыми людьми и загорелась творческими идеями Людмилы Михайловны Ивановой.

- Было очень интересно, - окунается в воспоминания Юлия Станиславовна. - А какие отделения были, какие педагоги! Шляпы, вышивка, цветы – это был расцвет училища. Оно было известно на всю страну. Я потихоньку перешла в Гатчину, и эта работа стала для меня главной и единственной.

Следующий шаг – уход творческого коллектива из лицея «Мода». Все коллекции, созданные совместно с мастерами лицея, пришлось оставить, а спустя время удалось выкупить некоторые из них – «Гранатовый браслет», «Казачки», детскую джинсовую коллекцию… Какое-то время коллектив базировался в помещении Гатчинского узла связи. Затем начал новую жизнь в здании бывшего горкома, где только что открылся Центр творчества юных. В кладовой на третьем этаже поставили стол, стул: они стали точкой отсчета коллектива «Театр костюма «Катюша».

Первая коллекция, созданная в ЦТЮ, - «Прогулка в Гатчинском парке». С тех пор в «Катюше» появилось около трех десятков коллекций, каждая из которых состоит из семи - десяти одинаковых по стилю, но различных по исполнению костюмов. Все востребованы и сейчас.

Активная концертная деятельность «Катюши» перекликается с конкурсными показами коллекций коллектива на областных и российских праздниках, фестивалях и форумах. Дважды в год образцовый коллектив участвует в международных показах моды в номинациях «Национальный славянский костюм» и «Этномода», где театр по праву завоевывает первые места, получает дипломы и признание в среде модельеров. Коллектив ни разу не участвовали в коммерческих показах. Это для «Катюши» принципиально.

Самая любимая коллекция Юлии Пресняковой – «Кума-душечка». Патриотическая, веселая, игровая! Куда бы ни поехали - в Архангельск, Майкоп или в Москву, эта коллекция всегда завоевывает высокие результаты, восхищение и признание.

А вот знаменитому модельеру Вячеславу Зайцеву, с которым коллектив встречался в Москве, понравилась кожаная коллекция «Сирень». Кутюрье отметил высокий уровень исполнения всего до мельчайших деталей и согласился сфотографироваться.

Муж Юлии Пресняковой – архитектор. Сейчас на пенсии, работает в своей мастерской. Все, кто его знает, говорят, что у него дар Божий. Его советами пользуются и жена, и друзья. Сын Иван – врач, работает заведующим клиникой в Петербурге. Преемственность поколений отразилась в предпочтениях внучки Анны. Она участвовала в показах театра костюма «Катюша». Сейчас учится на подготовительных курсах в институте текстиля и моды – подразделении Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской. Хочет стать дизайнером с архитектурным уклоном.

Тем временем в творческой лаборатории «Катюши» кипит работа. Значит, нас ожидает новая встреча с прекрасным.



