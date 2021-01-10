Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников

«Есть такой анекдот: если не хочется идти на
работу, нужно посмотреть последний выпуск Forbes. И если найти себя в сотне
самых богатых людей мира не получится, нужно брать себя в руки и идти работать»,
- говорит Забродин. И дает понять, что в каждой шутке - есть только доля шутки.
А остальное - информация для размышления.
Эксперт отметил, что
тяжелее выхода на работу только возвращение к школьным занятиям после долгих
каникул - особенно летних. Детям приходится тратить время на то, чтобы
вспомнить все, что забылось за эти долгие три месяца. И, по словам врача,
первый в году рабочий день можно сравнить с 1 сентября.
Эксперт не сторонник
длинных каникул и выходных. Их отмена - самый лучший способ бороться с
феноменом отвыкания, читает он. Но раз уж они есть - надо учиться отвыкать
"от безделья". Кстати, есть психологи, которые советуют вечером
последнего дня длинных выходных немного поработать: почитать корпоративную
почту, например.
Олег Забродин обратил
внимание на три признака депрессии, чтобы люди не приписывали себе тех
состояний, которых у них нет. В последние годы при бытовом общении и в соцсетях
стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и
после длинных праздников. Эксперты подчеркивают, что настоящая депрессия - это
очень серьезная болезнь.
"Это когда плохо на
душе, это беда и страдания. Три ее классических компонента - снижение
настроения, снижение речевой активности, снижение двигательной активности. Если
этих трех компонентов нет - то врачи даже не говорят о депрессии", - подчеркнул
Забродин.
"Существует порядка
пятидесяти видов депрессивных состояний, если не больше, - рассказал
"РГ" психиатр-нарколог. - Есть, например, понятие фоновой депрессии.
То есть, как фона настроения. Многие пытаются избавиться от нее с помощью
алкоголя, что делать крайне опасно, потому что он вызывает эйфорию, за которой
следует снижение настроения. Такое лечение ведет к зависимости. И вообще с
таким состоянием нужно обратиться к психиатру".
Интоксикация, слабость,
вялость, истощение не имеют отношения к депрессии. Состояние, когда хочется
лежать, страдать и ничего не делать - тоже, уточнил специалист.
"Российская газета" https://rg.ru/2020/01/08/reg-urfo/psihiatr-obiasnil-pochemu-tak-trudno-rabotat-posle-prazdnikov.html
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