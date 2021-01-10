Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников

«Есть такой анекдот: если не хочется идти на работу, нужно посмотреть последний выпуск Forbes. И если найти себя в сотне самых богатых людей мира не получится, нужно брать себя в руки и идти работать», - говорит Забродин. И дает понять, что в каждой шутке - есть только доля шутки. А остальное - информация для размышления.

Эксперт отметил, что тяжелее выхода на работу только возвращение к школьным занятиям после долгих каникул - особенно летних. Детям приходится тратить время на то, чтобы вспомнить все, что забылось за эти долгие три месяца. И, по словам врача, первый в году рабочий день можно сравнить с 1 сентября.

Эксперт не сторонник длинных каникул и выходных. Их отмена - самый лучший способ бороться с феноменом отвыкания, читает он. Но раз уж они есть - надо учиться отвыкать "от безделья". Кстати, есть психологи, которые советуют вечером последнего дня длинных выходных немного поработать: почитать корпоративную почту, например.

Олег Забродин обратил внимание на три признака депрессии, чтобы люди не приписывали себе тех состояний, которых у них нет. В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников. Эксперты подчеркивают, что настоящая депрессия - это очень серьезная болезнь.

"Это когда плохо на душе, это беда и страдания. Три ее классических компонента - снижение настроения, снижение речевой активности, снижение двигательной активности. Если этих трех компонентов нет - то врачи даже не говорят о депрессии", - подчеркнул Забродин.

"Существует порядка пятидесяти видов депрессивных состояний, если не больше, - рассказал "РГ" психиатр-нарколог. - Есть, например, понятие фоновой депрессии. То есть, как фона настроения. Многие пытаются избавиться от нее с помощью алкоголя, что делать крайне опасно, потому что он вызывает эйфорию, за которой следует снижение настроения. Такое лечение ведет к зависимости. И вообще с таким состоянием нужно обратиться к психиатру".

Интоксикация, слабость, вялость, истощение не имеют отношения к депрессии. Состояние, когда хочется лежать, страдать и ничего не делать - тоже, уточнил специалист.





"Российская газета" https://rg.ru/2020/01/08/reg-urfo/psihiatr-obiasnil-pochemu-tak-trudno-rabotat-posle-prazdnikov.html