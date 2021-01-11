Губернаторские премии гатчинским ученым

В
номинации «Естественные и технические науки» победителем стал старший научный
сотрудник отделения перспективных разработок ФГБУ «Петербургский институт
ядерной физики им. Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», кандидат
физико-математических наук Леонид Скрипников. Его работа посвящена развитию
теоретических методов исследования соединений тяжелых элементов для проверки
теорий фундаментальных взаимодействий и поиска Новой физики. Ученому присуждена
премия в размере 90 тысяч рублей.
«За
достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации
«Аграрная наука» премия в размере 90 тысяч рублей присуждена кандидату
биологических наук Любови Бекиш – ведущему научному сотруднику, ученому
секретарю ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Белогорка». Ее многолетняя научная деятельность направлена на
селекцию новых масличных и зерновых культур, адаптированных к
почвенно-климатическим условиям Ленинградской области.
В
номинации «За достижения в области цифровых и информационных технологий»
победителем стал ведущий научный сотрудник АО «Научно – исследовательский
институт оптико-электронного приборостроения», кандидат технических наук Павел
Меденников. Его работа посвящена разработке программно-имитационного комплекса
для создания и отработки алгоритмов обнаружения и селекции малоразмерных
объектов в системе защиты орбитальных аппаратов от космического мусора. Ученому
присуждена премия в размере 90 тысяч рублей.
Губернаторская
премия в размере 150 тысяч рублей «За достижения в области высоких технологий»
присуждена начальнику отдела АО «Научно–исследовательский институт
оптико-электронного приборостроения», доктору технических наук Игорю Дмитриеву.
Основное направление его работы – решение актуальной проблемы создания
методического и технического обеспечения испытаний инфракрасной аппаратуры
космических систем наблюдения в условиях фоновых помех околоземного космоса.
Также
распределены премии губернатора Ленинградской области за лучшую
научно-исследовательскую работу в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей
соответственно. Премия первой степени присуждена научному сотруднику ФГБУН
«Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук» Александру
Михалкину за исследование развития зрительной системы анализа движения у
новорожденных.
Премия
третьей степени присуждена научному сотруднику лаборатории молекулярной
генетики человека ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.
Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», кандидату биологических наук
Татьяне Усенко за исследования в диагностике нейродегенеративных заболеваний, а
именно за работу «Маркеры воспаления при синуклеинопатиях».
Фото: http://www.nrcki.ru