Губернаторские премии гатчинским ученым

В номинации «Естественные и технические науки» победителем стал старший научный сотрудник отделения перспективных разработок ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», кандидат физико-математических наук Леонид Скрипников. Его работа посвящена развитию теоретических методов исследования соединений тяжелых элементов для проверки теорий фундаментальных взаимодействий и поиска Новой физики. Ученому присуждена премия в размере 90 тысяч рублей.

«За достижения в области фундаментальных и прикладных исследований» в номинации «Аграрная наука» премия в размере 90 тысяч рублей присуждена кандидату биологических наук Любови Бекиш – ведущему научному сотруднику, ученому секретарю ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства «Белогорка». Ее многолетняя научная деятельность направлена на селекцию новых масличных и зерновых культур, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Ленинградской области.

В номинации «За достижения в области цифровых и информационных технологий» победителем стал ведущий научный сотрудник АО «Научно – исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», кандидат технических наук Павел Меденников. Его работа посвящена разработке программно-имитационного комплекса для создания и отработки алгоритмов обнаружения и селекции малоразмерных объектов в системе защиты орбитальных аппаратов от космического мусора. Ученому присуждена премия в размере 90 тысяч рублей.

Губернаторская премия в размере 150 тысяч рублей «За достижения в области высоких технологий» присуждена начальнику отдела АО «Научно–исследовательский институт оптико-электронного приборостроения», доктору технических наук Игорю Дмитриеву. Основное направление его работы – решение актуальной проблемы создания методического и технического обеспечения испытаний инфракрасной аппаратуры космических систем наблюдения в условиях фоновых помех околоземного космоса.

Также распределены премии губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно. Премия первой степени присуждена научному сотруднику ФГБУН «Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук» Александру Михалкину за исследование развития зрительной системы анализа движения у новорожденных.

Премия второй степени – научному сотруднику ФГУП «Научно – исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Федерального медико-биологического агентства Михаилу Ленинскому за разработку методологии химического анализа для оценки инфраструктуры бывших объектов по уничтожению химического оружия для их перепрофилирования.

Премия третьей степени присуждена научному сотруднику лаборатории молекулярной генетики человека ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», кандидату биологических наук Татьяне Усенко за исследования в диагностике нейродегенеративных заболеваний, а именно за работу «Маркеры воспаления при синуклеинопатиях».

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