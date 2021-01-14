Звёздный год Арины Тинтунен

Чествование юных дарований Гатчинского района, отмеченных премиями областного комитета по культуре и губернатора, состоялось в Гатчине в декабре 2020 года. Свою вторую губернаторскую премию Арина Тинтунен получила как обладатель гран-при открытого областного художественного конкурса с международным участием «Цвет и звук Державы Рериха».
«Трудяга»,
- так говорят про Арину педагоги детской художественной школы города Гатчины.
Она и правда очень много трудится — и в «художке», и в обычной
общеобразовательной школе, где учится на «отлично».
-
Мама рассказывала, что много рисовать я начала в три года, когда мне впервые
купили большую детскую раскраску, - рассказывает Арина. - Когда я подросла,
меня отвели в кружок рисования, и уже потом я решила поступать в художественную
школу.
Педагог
Арины в «художке», Марина Альбертовна Фазанова — человек очень многогранный и
творчески активный. Быть активными и смелыми она учит и своих воспитанников.
-
В творческих конкурсах я начала участвовать с первого класса «художки», во
втором классе победила в конкурсе «Зимушка-зима», - вспоминает Арина. - Я
ходила в «художку» почти каждый день. Мне нравится активная творческая
деятельность, нравится участвовать в конкурсах. Мне даже просто очень нравится
находиться в художественной школе и — рисовать, рисовать, рисовать!
Как
говорит Арина, из всех предметов в «художке» ей больше всего удаются живопись и
композиция. За время учёбы выработалась и своя цветовая гамма, состоящая в
основном из коричневых цветов. И ещё одна особенность - в работах Арины всегда
много людей.
-
Мне очень нравится рисовать людей в метро, - говорит она. - Очень интересно
наблюдать за их реакцией: некоторые, замечая, что я их рисую, начинают
улыбаться...
Даже
самый талантливый ребёнок нуждается в поддержке окружающих.
-
Моя мама во всем меня поддерживает, - говорит Арина. - В художественной школе
очень тёплые, дружеские отношения сложились с педагогами. Мама называет Марину
Фазанову моей второй мамой. Марина Альбертовна — очень позитивный человек. Если
бы не она, я вряд ли решилась бы на участие в конкурсах. В будущем хочу быть
такой же классной, как она!
Сейчас
Арина учится сразу в двух выпускных классах - в пятом классе «художки» и в
одиннадцатом — Гатчинской школы №1. И хотя времени на художественную школу
остаётся меньше, чем прежде (впереди — горячее время ЕГЭ!), она по-прежнему
много рисует — готовится к поступлению в архитектурно-строительный университет
(ГАСУ).
Кстати,
сентябрь 2020 года Арина Тинтунен провела в стенах образовательного центра
«Сириус» в городе Сочи, участвуя в образовательной программе «Основы
многослойной акварельной живописи». Чтобы попасть в эту программу, ещё в
феврале 2020 года юная художница прошла конкурсный отбор среди пятисот
талантливых детей по всей России, проявивших себя в сфере изобразительного
искусства.
-
Для меня это был новый опыт — прежде я никогда не делала многослойную живопись,
- делится Арина. - Три недели мы там жили, работали много, занимались живописью
под руководством заслуженных художников Российской Федерации, преподавателей
Академии акварели и изящных искусств и Школы акварели Сергея Андрияки. Плюс
занятия в общеобразовательной школе. Я начала готовиться к ЕГЭ, и получалось
так, что днём я занималась живописью, а ночью решала математику. Я и сейчас по
ночам математику делаю...