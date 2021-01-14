Звёздный год Арины Тинтунен

Чествование юных дарований Гатчинского района, отмеченных премиями областного комитета по культуре и губернатора, состоялось в Гатчине в декабре 2020 года. Свою вторую губернаторскую премию Арина Тинтунен получила как обладатель гран-при открытого областного художественного конкурса с международным участием «Цвет и звук Державы Рериха».

«Трудяга», - так говорят про Арину педагоги детской художественной школы города Гатчины. Она и правда очень много трудится — и в «художке», и в обычной общеобразовательной школе, где учится на «отлично».

- Мама рассказывала, что много рисовать я начала в три года, когда мне впервые купили большую детскую раскраску, - рассказывает Арина. - Когда я подросла, меня отвели в кружок рисования, и уже потом я решила поступать в художественную школу.

Педагог Арины в «художке», Марина Альбертовна Фазанова — человек очень многогранный и творчески активный. Быть активными и смелыми она учит и своих воспитанников.

- В творческих конкурсах я начала участвовать с первого класса «художки», во втором классе победила в конкурсе «Зимушка-зима», - вспоминает Арина. - Я ходила в «художку» почти каждый день. Мне нравится активная творческая деятельность, нравится участвовать в конкурсах. Мне даже просто очень нравится находиться в художественной школе и — рисовать, рисовать, рисовать!

Как говорит Арина, из всех предметов в «художке» ей больше всего удаются живопись и композиция. За время учёбы выработалась и своя цветовая гамма, состоящая в основном из коричневых цветов. И ещё одна особенность - в работах Арины всегда много людей.

- Мне очень нравится рисовать людей в метро, - говорит она. - Очень интересно наблюдать за их реакцией: некоторые, замечая, что я их рисую, начинают улыбаться...

Даже самый талантливый ребёнок нуждается в поддержке окружающих.

- Моя мама во всем меня поддерживает, - говорит Арина. - В художественной школе очень тёплые, дружеские отношения сложились с педагогами. Мама называет Марину Фазанову моей второй мамой. Марина Альбертовна — очень позитивный человек. Если бы не она, я вряд ли решилась бы на участие в конкурсах. В будущем хочу быть такой же классной, как она!

Сейчас Арина учится сразу в двух выпускных классах - в пятом классе «художки» и в одиннадцатом — Гатчинской школы №1. И хотя времени на художественную школу остаётся меньше, чем прежде (впереди — горячее время ЕГЭ!), она по-прежнему много рисует — готовится к поступлению в архитектурно-строительный университет (ГАСУ).

Кстати, сентябрь 2020 года Арина Тинтунен провела в стенах образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, участвуя в образовательной программе «Основы многослойной акварельной живописи». Чтобы попасть в эту программу, ещё в феврале 2020 года юная художница прошла конкурсный отбор среди пятисот талантливых детей по всей России, проявивших себя в сфере изобразительного искусства.

- Для меня это был новый опыт — прежде я никогда не делала многослойную живопись, - делится Арина. - Три недели мы там жили, работали много, занимались живописью под руководством заслуженных художников Российской Федерации, преподавателей Академии акварели и изящных искусств и Школы акварели Сергея Андрияки. Плюс занятия в общеобразовательной школе. Я начала готовиться к ЕГЭ, и получалось так, что днём я занималась живописью, а ночью решала математику. Я и сейчас по ночам математику делаю...



