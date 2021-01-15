«Пой Господу, вся земля!»

Светлый праздник
Рождества Христова и следующие за ним святочные дни сопровождаются музыкой,
которая помогает полностью погрузиться в светлую, радостную атмосферу
свершившегося на земле чуда. Одним из самых ярких и незабываемых праздничных
событий в эти дни стал ежегодный благотворительный фестиваль «Христос
рождается, славите!» В этом году он прошел в формате видео-концерта. Хоровые
коллективы записывали свои выступления на протяжении всего декабря, а
трансляция XXI фестиваля «Христос рождается, славите!» состоялась 7 января.
С приветственным словом к
участникам фестиваля обратился председатель комитета по культуре и туризму
Гатчинского района Сергей Никитин. Он поблагодарил организаторов фестиваля и
пожелал всем в наступающем году здоровья, счастья, процветания и новых
творческих успехов.
- В этом году на
различных площадках выступили более шестисот участников от 4 до 35 лет, чтобы
ещё раз доказать, что для нас не страшны никакие болезни, и что самое главное
для нас — искусство, - подчеркнул Сергей Юрьевич.
По давно уже сложившейся
традиции праздничную программу фестиваля открыл детский хор церковно-приходской
школы кафедрального собора святого апостола Павла города Гатчины (руководитель
хора Марина Буссе). Первым песнопением видео-концерта стал Тропарь праздника
Рождества Христова в исполнении участников хора. Церковное хоровое пение
преподается в воскресной школе Павловского собора более тридцати лет наряду с
другими предметами.
В исполнении женского
трио молодёжного хора Павловского собора прозвучали праздничные колядки. Этот
вокальный ансамбль входит в состав праздничного хора собора, и каждая его
участница с детства принимает участие в богослужениях.
Концерт продолжился
выступлениями других православных хоровых коллективов. Ведущий видео-концерта
Сергей Чекоданов по традиции знакомил зрителей с их историей и особенностями.
Среди хоровых коллективов, выступивших в этом году на фестивале, - лауреат
российских и международных конкурсов детско-юношеский хор «София» из
Всеволожска, детский ансамбль «Созвучие» воскресной школы храма Казанской иконы
Божией Матери в Вырице, вокальный ансамбль детской музыкальной школы поселка
Тайцы, вокальный ансамбль детской школы искусств (Войсковицы), детский хор
Покровского собора (Гатчина) и многие другие певческие коллективы.
Рождественский фестиваль
в Гатчине — это всегда богатейшая палитра русской и европейской духовной музыки
разных веков и стилей. Вот и в этот раз на концерте прозвучали рождественские
колядки и традиционные напевы, духовные произведения на музыку классиков и
сочинения современных композиторов. И всё это — о том, что сказано в Каноне
Рождеству Христову, давшего название фестивалю:
«Христос рождается, —
славьте! Христос с небес, — встречайте! Христос на земле, — возноситесь! Пой
Господу, вся земля, и с веселием воспойте, люди: ибо Он прославился».
Напомним, что этот
музыкальный форум был учрежден Павловским кафедральным собором в 2000 году по
инициативе настоятеля Павловского собора протоиерея Владимира Феера. За
минувшие годы фестиваль окреп и развился, превратившись в музыкальный марафон,
рассчитанный на несколько дней. Музыкальный форум проходит по благословению
епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и при поддержке властей Гатчинского
района.