«Пой Господу, вся земля!»

Светлый праздник Рождества Христова и следующие за ним святочные дни сопровождаются музыкой, которая помогает полностью погрузиться в светлую, радостную атмосферу свершившегося на земле чуда. Одним из самых ярких и незабываемых праздничных событий в эти дни стал ежегодный благотворительный фестиваль «Христос рождается, славите!» В этом году он прошел в формате видео-концерта. Хоровые коллективы записывали свои выступления на протяжении всего декабря, а трансляция XXI фестиваля «Христос рождается, славите!» состоялась 7 января.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. Он поблагодарил организаторов фестиваля и пожелал всем в наступающем году здоровья, счастья, процветания и новых творческих успехов.

- В этом году на различных площадках выступили более шестисот участников от 4 до 35 лет, чтобы ещё раз доказать, что для нас не страшны никакие болезни, и что самое главное для нас — искусство, - подчеркнул Сергей Юрьевич.

По давно уже сложившейся традиции праздничную программу фестиваля открыл детский хор церковно-приходской школы кафедрального собора святого апостола Павла города Гатчины (руководитель хора Марина Буссе). Первым песнопением видео-концерта стал Тропарь праздника Рождества Христова в исполнении участников хора. Церковное хоровое пение преподается в воскресной школе Павловского собора более тридцати лет наряду с другими предметами.

В исполнении женского трио молодёжного хора Павловского собора прозвучали праздничные колядки. Этот вокальный ансамбль входит в состав праздничного хора собора, и каждая его участница с детства принимает участие в богослужениях.

Концерт продолжился выступлениями других православных хоровых коллективов. Ведущий видео-концерта Сергей Чекоданов по традиции знакомил зрителей с их историей и особенностями. Среди хоровых коллективов, выступивших в этом году на фестивале, - лауреат российских и международных конкурсов детско-юношеский хор «София» из Всеволожска, детский ансамбль «Созвучие» воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице, вокальный ансамбль детской музыкальной школы поселка Тайцы, вокальный ансамбль детской школы искусств (Войсковицы), детский хор Покровского собора (Гатчина) и многие другие певческие коллективы.

Рождественский фестиваль в Гатчине — это всегда богатейшая палитра русской и европейской духовной музыки разных веков и стилей. Вот и в этот раз на концерте прозвучали рождественские колядки и традиционные напевы, духовные произведения на музыку классиков и сочинения современных композиторов. И всё это — о том, что сказано в Каноне Рождеству Христову, давшего название фестивалю:

«Христос рождается, — славьте! Христос с небес, — встречайте! Христос на земле, — возноситесь! Пой Господу, вся земля, и с веселием воспойте, люди: ибо Он прославился».

Напомним, что этот музыкальный форум был учрежден Павловским кафедральным собором в 2000 году по инициативе настоятеля Павловского собора протоиерея Владимира Феера. За минувшие годы фестиваль окреп и развился, превратившись в музыкальный марафон, рассчитанный на несколько дней. Музыкальный форум проходит по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и при поддержке властей Гатчинского района.



