«Ватрушка» с гипсом

Так, в понедельник мальчика, мчавшегося на "ватрушке", сбила машина в Амурской области, в такую же историю попал и подросток в Бурятии. В Мордовии получил травмы юноша, катавшийся на необорудованной горке, а вскоре на этом же спуске погибла 35-летняя женщина. Не удалось врачам спасти и мчавшуюся по тюбинговой трассе девушку в Забайкалье. И это только малая доля происшествий...

В Санкт-Петербурге же во время катания на "ватрушке" погиб 27-летний парень, а трое его друзей попали в больницу. Тюбинги были связаны между собой и врезались в дерево.

Трагедия произошла на Ореховой горе. Со стороны она кажется довольно пологой. Когда в городе выпадает достаточное количество снега, на ней устраивают катания на санках и ватрушках. Никто никогда не анализировал, какую скорость может развить тюбинг, велика ли вероятность врезаться в дерево...

Эксперты утверждают: тюбинги опасны, особенно если кататься не на специальной трассе. При этом полученные травмы и увечья не являются даже страховым случаем. "На не оборудованных для катания (вне специальных трасс), ответственность несут сами граждане, - говорит советник президента Коллегии Адвокатов Санкт-Петербурга "Кутузовская" Дмитрий Якубовский. - Предъявить претензии к кому-либо, кроме себя, затруднительно, ни один суд не удовлетворит такой иск о взыскании ущерба".

Компетентно

Дарья Ромашкина, главный специалист отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Республике Мордовия:

- Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, следует помнить о несложных правилах. При катании на санках или "ватрушках" убедитесь в безопасности склона: проверьте, нет ли на нем резких поворотов, торчащих из-под снега камней, не выходит ли он на проезжую часть или на опасный участок водоема. Кататься можно только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью. Склон обязан иметь уклон не больше 20 градусов. А внизу должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями. И с горок с трамплинами!

Текст: Валентина Зотикова (Саранск-Улан-Удэ) , Вера Черенева (Санкт-Петербург)

«Российская газета» https://rg.ru/2021/01/12/pochemu-katanie-s-gorok-stanovitsia-opasnym-dlia-zhizni.html

Фото из архива "Гатчинской правды"