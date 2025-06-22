"Свеча памяти", объединяющая поколения

Несмотря на барабанящий по крышам дождь, участники акции - члены Женского совета, Совета ветеранов, местного территориального управления и сельские жители, запасшись зонтиками, встретились 21 июня возле мемориала за час до полуночи.

Пришли все – от мала до велика. Вытащив из пакетов светодиодные свечи, работающие от батареек, люди начали выкладывать короткую фразу: «1941 – ПОМНИМ». Председатель Совета ветеранов Пудомягского поселения Валентина Николаевна Виноградова рассказала об истории этой акции:

– Акция зародилась в Сибири, как и «Бессмертный полк». В 2011 году прошел первый «Бессмертный полк» по Тюмени. А на семь лет раньше, в 2004 году, артисты «Экспериментального шекспировского театра» и активисты из молодёжного движения «Люди в чёрном» зажгли свечи и прошлись по улицам Тюмени в ночь с 21 на 22 июня. Правда, после этого акция не сразу была реализована в России: только в 2009 году в Санкт-Петербурге на День полного снятия блокады Ленинграда зажгли свечи и Ростральные колонны, чем обновили эту акцию.

После того, как надпись свечами была выложена, участники почтили память о погибших советских воинах минутой молчания. Затем – традиционное возложение гвоздик у стелы мемориала.

– Самое главное – знать историю. Просто полностью изучать, как мы в школе учили. Я знаю, что сейчас изучают её не так досконально. Мы помнили имена и фамилии комсомольцев, пионеров, всех тех, кто работал и в тылу, и на фронте, и в подполье. Все боролись с врагом, чтобы отстоять нашу Родину. Действительно, те люди были все в едином порыве. Поэтому, я думаю, Победа и оказалась за нами, – дала напутствие подрастающему поколению Валентина Виноградова.

Полина Максимова