Встречайте колядовщиков!

Праздник этот – самый длинный.

Он веселый и старинный.

Наши предки в самом деле

Веселились две недели

От Рождества и до Крещенья,

Приготовив угощенье.

Пели разные колядки.

По дворам ходили в святки.

Наряжались и шутили,

Праздник ждали и любили.