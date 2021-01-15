Встречайте колядовщиков!

Встречайте колядовщиков!

По Кобралово прошли колядовщики. С песнями, шутками, с пожеланиями здоровья и достатка. Колядовщиков с радостью встречали и угощали.

Рубрики : Общество     15 Jan 2021

Праздник этот – самый длинный.

Он веселый и старинный.

Наши предки в самом деле

Веселились две недели

От Рождества и до Крещенья,

Приготовив угощенье.

Пели разные колядки.

По дворам ходили в святки.

Наряжались и шутили,

Праздник ждали и любили.

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