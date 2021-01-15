Встречайте колядовщиков!

Праздник этот – самый
длинный.
Он веселый и старинный.
Наши предки в самом деле
Веселились две недели
От Рождества и до
Крещенья,
Приготовив угощенье.
Пели разные колядки.
По дворам ходили в святки.
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
По Кобралово прошли колядовщики. С песнями, шутками, с пожеланиями здоровья и достатка. Колядовщиков с радостью встречали и угощали.
Праздник этот – самый
длинный.
Он веселый и старинный.
Наши предки в самом деле
Веселились две недели
От Рождества и до
Крещенья,
Приготовив угощенье.
Пели разные колядки.
По дворам ходили в святки.
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
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