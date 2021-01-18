Изменились банковские реквизиты структурных подразделений Управления федеральной службы судебных приставов

Соответствующие изменения внесены в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 положений Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

Обращаем внимание сторон исполнительного производства на недействительность старых реквизитов с указанной даты.

Сведения о новых реквизитах размещены на официальном интернет-сайте Управления (http://r47.fssp.gov.ru) в разделе «Обращения» - «Информация для сведения граждан».



