Изменились банковские реквизиты структурных подразделений Управления федеральной службы судебных приставов

Изменились банковские реквизиты структурных подразделений Управления федеральной службы судебных приставов

УФССП России по Ленинградской области уведомляет об изменении банковских реквизитов структурных подразделений территориального органа с 1 января 2021 года.

Рубрики : Правопорядок     18 Jan 2021

Соответствующие изменения внесены в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 положений Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

Обращаем внимание сторон исполнительного производства на недействительность старых реквизитов с указанной даты.

Сведения о новых реквизитах размещены на официальном интернет-сайте Управления (http://r47.fssp.gov.ru) в разделе «Обращения» - «Информация для сведения граждан».


 

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