От императорских бегов до профориентации

Вместе с этим растёт и внимание к вопросам экологической ответственности: владельцы крестьянских хозяйств, гостевых домов и контактных зоопарков проходят обучение, связанное с сохранением природных территорий и водоёмов, расположенных рядом с туристическими объектами.

История Калгановского конного завода насчитывает более ста лет. За это время хозяйство пережило революцию, войну, периоды упадка и возрождения, но здесь по-прежнему продолжают разводить орловских рысаков — породу, которая считается одним из символов российского коневодства.

История завода - история страны

Калгановский конный завод — отдельная и по-настоящему значимая страница истории не только Лужского района, но и всего региона. Он был основан в 1901 году Георгием Михайловичем Курдюмовым — действительным членом Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства. В начале XX века его лошади успешно выступали на Семёновском ипподроме Санкт-Петербурга, принимали участие в сельскохозяйственных выставках, а их достижения освещались в специализированном журнале «Рысак и скакун» ещё в 1908 году. После революции хозяйство оказалось практически уничтоженным, многие лошади погибли, часть поголовья оказалась на фронте. Однако предприятие удалось возродить. В советское время здесь работал единственный в Ленинградской области конный завод — знаменитая «Звёздочка», ставшая гордостью Северо-Запада. Перед Великой Отечественной войной лошадей эвакуировали в Вологодскую область, но по прошествии фронтовых лет на конный завод под Лугу они не вернулись.

В патруле на Красной площади

С 2007 года здесь ведётся большая работа по восстановлению поголовья орловских рысаков и ахалтекинских лошадей. Для сотрудников хозяйства это не просто разведение животных, а сохранение национального достояния.

— Завод дважды погибал. Сейчас мы переживаем его третье перерождение, — говорят здесь.

Современные орловские рысаки Калгановки известны далеко за пределами Ленинградской области. Одними из постоянных покупателей являются подразделения конной полиции Москвы. Орловские рысаки ценятся за спокойный характер, выносливость, универсальность и эффектный внешний вид.

Служба в конной полиции продолжается около десяти лет. За каждой лошадью закрепляется один всадник, с которым она проходит весь путь: от подготовки до выхода на заслуженный отдых. После завершения службы многие лошади продолжают спортивную карьеру, попадают в детские клубы и конноспортивные школы.

О качестве подготовки животных свидетельствуют и отзывы московских кавалеристов. Орловские рысаки участвуют в соревнованиях, успешно совмещая спортивную деятельность и патрульную службу.

Одним из ярких представителей породы стал жеребец по кличке Великолепный, удостоенный звания лучшей лошади среди орловских рысаков.

Фестиваль на ипподроме

Особое место в современной истории завода занимает фестивальное движение. На протяжении многих лет здесь проводится фестиваль орловского рысака Северо-Западного региона. В 2026 году он впервые пройдёт в новом, расширенном формате. Вместо одного дня праздник продлится три дня и объединит владельцев различных пород лошадей, спортсменов, заводчиков и любителей конного спорта.

Решение провести масштабное мероприятие было принято после отмены традиционной петербургской выставки «Иппосфера», которая долгие годы оставалась главным конным событием Северной столицы. У Калгановского завода есть важное преимущество — историческая беговая дорожка, сохранившаяся ещё со времён Георгия Курдюмова. Сегодня это единственная ипподромная дорожка на территории Ленобласти.

Кроме того, на заводе построен современный крытый манеж. Любопытно, что подобный объект существовал здесь более ста лет назад, ещё при первом владельце хозяйства. Получается, что нынешнее поколение коннозаводчиков во многом сохраняет замыслы основателя предприятия.

Юные конюхи и орловские рысаки

Одним из тех, кто посвятил свою жизнь конному заводу в Калгановке, стал начальник конной части Илья Кудрявцев.

Он работает здесь уже более десяти лет, переехал из Петербурга в Лужский район в девятнадцать лет. Друзья были уверены, что сельская жизнь быстро ему наскучит. Однако «пара месяцев» превратилась в десятилетие.

Первая лошадь появилась у Ильи, когда ему было всего четырнадцать лет. Это была орловская кобыла, рождённая именно в Калгановке, когда хозяйство ещё называлось «Звёздочка». Именно она определила его дальнейшую судьбу.

Сегодня Илья активно занимается популяризацией породы.

— Орловский рысак — это не только упряжная лошадь. Она подходит и для выездки, и для конкура. Это действительно универсальная порода, — убеждён начкон.

Под руководством сотрудников завода орловские рысаки успешно участвуют в выставках и соревнованиях, а сам Илья неоднократно признавался лучшим берейтором-выводчиком на престижных конных мероприятиях в Москве и Петербурге.

Но Калгановка живёт не только прошлым и спортивными достижениями. Впервые здесь реализуется программа профориентации для детей и подростков. Её цель — познакомить школьников с профессиями, связанными с конным делом.

Участникам предлагают попробовать себя в роли конюха, коновода, конного журналиста и даже экскурсовода. Ребята учатся ухаживать за лошадьми, готовить собственные материалы и проводить экскурсии для туристов.

Пилотный проект реализуется совместно с Толмачёвской школой Лужского района. В первую группу вошли четырнадцать учеников пятых–седьмых классов.

Программа будет дорабатываться с учётом интересов детей, а одним из финальных этапов станет обучение основам первой помощи при травмах, связанных с работой с лошадьми. Возможно, именно здесь кто-то впервые поймёт, чем хочет заниматься в будущем.

Дарья Милицкая

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