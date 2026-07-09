Волонтёры без границ: из Минска в Гатчину – с любовью!

Волонтеры «Социального волонтерского клуба» приезжают в Гатчину из Минска уже несколько лет подряд. И каждый раз минские и гатчинские волонтеры встречаются как старые друзья в Просветительском центре Покровского собора. Здесь есть удобный пандус и просторное помещение для чаепития – пространство доступно для всех.

Такие встречи наглядно показывают, как исчезают границы не только между людьми, но и между государствами, тем более что Россия и Беларусь по-прежнему остаются «сестрами», как было когда-то в Советском Союзе.

Живое общение

«Социальный волонтерский клуб» был организован в Минске в 2021 году. Он представляет собой уникальное сообщество,

в котором люди с инвалидностью выступают не пассивными получателями помощи, а активными творцами событий и волонтерами. Участники этого сообщества, несмотря на ограниченные возможности по здоровью, на самом деле далеко уже перешагнули границы своих возможностей как личности.

Главная цель «Социального волонтерского клуба» – улучшение качества жизни людей, имеющих физические особенности, через социальные проекты. Профессиональная психологическая поддержка, социальная терапия, социальная адаптация, социальная абилитация, социальная коррекция, инклюзия – основной инструментарий волонтеров, с помощью которого они стараются разрушать барьеры, мешающие участию в жизни общества людей с инвалидностью.

- Мы организуем и досугово-развлекательные мероприятия: встречаемся, вместе ходим в музеи, кино, на концерты, в походы, – рассказывает руководитель «Социального волонтерского клуба» Андрей Гапанович. – В центре нашего внимания – люди, которые оказались в социальной изоляции из-за каких-то физических или ментальных особенностей. Большая часть наших волонтеров – люди с инвалидностью. Для них волонтерство – это не только способ занять себя, но и возможность социализации, как и внутренней трансформации. Человек из традиционного потребителя, зависимого от помощи извне, сам несет в себе энергию изменения, становясь источником такой помощи. Теперь уже не он обращается за помощью, а к нему обращаются за поддержкой.

Как отмечает Андрей Гапанович, в Беларуси, как и в России, государство структурно оказывает большую помощь таким людям, но она не всегда доходит до конкретного человека.

- Да, у нас тоже есть социальные работники, которые оказывают определенную поддержку людям с инвалидностью на дому. Но просто посидеть с человеком, поговорить с ним не входит в их обязанности. И мы именно этим и занимаемся. Наш самый ценный и эффективный инструмент – живое общение. Мы приходим к людям домой и просто общаемся с ними. Регулярно совершаем творческие поездки в дома-интернаты, куда стараемся нести веселую импровизацию. И, как оказывается, практически в каждом человеке есть некий заряд, сгусток живой энергии, который просто нужно открыть, расширить, направить.

Международное содружество

За эти несколько лет «Социальный волонтерский клуб» вырос настолько, что стал делать акцент на международном сотрудничестве. Так, например, в Санкт-Петербург минские волонтеры приезжают уже восьмой раз. Они уже подружились и обмениваются опытом с несколькими общественными организациями, и в первую очередь с фондом «Благо Дари».

- Так мы выстраиваем мосты, которые не только укрепляют какие-то общие связи, но и приносят радость дружеских отношений. С гатчинскими ребятами подружились в 2022 году, – говорит Андрей. – Сначала познакомились с заместителем директора фонда «Благо Дари» Ольгой Гусевой на одном из международных обучающих мероприятий для волонтеров. Мы рассказывали о своем проекте, а Ольга – о проекте «Отдушина» фонда «Благо Дари».

- У нас есть такие социальные проекты, как «Опора», «Отдушина», «Незабытые», – отмечает Ольга Гусева. – У наших друзей из Минска – встречи Клуба, посещение тех, кто не выходит из дома, совместные поездки на природу, инклюзивные дискотеки, летний лагерь. Мы сравниваем подходы, обсуждаем, удивляемся, договариваемся о совместных мероприятиях. Такие встречи делают нашу помощь людям с особыми потребностями в Гатчине умнее и эффективнее. Ни одна стажировка или вебинар не дадут этого живого, человеческого обмена.

Знакомство с ребятами сыграло свою роль в плане взаимодействия нашего фонда с гатчинским Домом реабилитационного проживания. Мы ходим туда с 2019 года. Сначала приходили читать книги проживающим с тяжелой инвалидностью, играть им на фортепиано. Затем добавили прогулки и общение с проживающими, чтобы к этому проекту мог присоединиться любой желающий.

Прогулки по Гатчине

Состав команды волонтеров из Минска меняется из года в год, но неизменным остается одно: они обязательно находят время заехать в Гатчину, даже когда главная цель поездки – Петербург в пору белых ночей.

На этот раз путешествие в Петербург продолжалось неделю, разделившись на экскурсионную и деловую части. Каждый день у минских волонтеров был заранее расписан, и время пролетело незаметно. Минчане побывали на экскурсиях по знаковым местам Санкт-Петербурга и в Петергофе, посетили Центр адаптивного спорта, пообщались с врачами, поучаствовали в практико-ориентированных мастер-классах, послушали лекции. Кульминацией поездки стал день, проведенный в Гатчине.

- Когда мы после всех наших встреч и экскурсий приехали в Гатчину, у меня появилось такое ощущение, что я домой вернулся, – говорит Андрей Гапанович.

Много впечатлений оказалось и у его спутников.

- Мне интересно узнать историю этого города, – отмечает Светлана. – Мы прогулялись по гатчинским улицам и парку. Понравилось, что у вас сохраняют историю города, даже таблички на многих улицах есть с историческими названиями. Очень впечатлил Приоратский дворец, особенно то, как он был построен.

- Мне очень понравился ваш городок: он такой красивый, и очень красивый собор здесь, – говорит Павел. – Я очень рад, что к вам приехал!

Арина приезжает в Гатчину уже в третий раз.

- Когда мы сегодня прогуливались по Гатчине, она мне чем-то напомнила наш Минск: такой же спокойный, уютный и атмосферный город, – делится она своими впечатлениями. – Многие места запомнились еще по предыдущим поездкам, и я с радостью узнавала их.

Руководитель команды волонтеров Владимир в Гатчине прежде не был, но был уже наслышан о ней.

- Очень хотел приехать сюда, чтобы самому прочувствовать богатую историю этого города, – говорит он. – Хотелось бы побыть подольше здесь, посетить музеи, в которые не успели попасть. Надеюсь, что приеду сюда еще не раз.

- В Гатчину я приезжаю уже в третий раз, но сегодня у меня такое чувство, что узнаю ее по-новому, – признается психолог «Социального волонтерского клуба» Анна. – Я очень люблю природу. В прошлую поездку я побывала в музее, а сегодня мы пошли в парк в очень теплой компании, фактически уже одной большой семьей. У вас такие красивые виды: озера, парки, Приоратский замок, дворец. Сегодня я не просто отдохнула душой, но напиталась какой-то волшебной энергией.

«Мы возвращаем друг другу ощущение нормальности»

- За эти годы Гатчина стала для наших друзей из Минска уютным местом, где можно не объяснять, кто ты, почему ты здесь, – отмечает Ольга Гусева. – Здесь не нужно ежесекундно думать, как пройдет следующий час, какие еще преграды воздвигнет на твоем пути город. Мы вместе пьем чай и едим привычную для всех пиццу, гуляем, говорим о волонтерстве. И этого достаточно, чтобы почувствовать себя комфортно, «как дома», и немного отдохнуть от забот инклюзивного туризма.

Когда люди с разными физическими возможностями приезжают в другой город, сама поездка становится для них проверкой доступности среды. И друзья-волонтеры из двух стран проживают такие проблемы вместе, ведь и в Гатчине их немало. Препятствием для человека на инвалидной коляске как минимум становится неудобный поребрик в мес-тах, где переходят улицу.

- Такие путешествия превращают абстрактную тему «доступная среда» в личный опыт, который невозможно забыть, – подчеркивает Ольга Гусева. – Для человека на коляске или с нарушениями зрения возможность просто приехать в другой город, гулять, общаться, пить чай – это не туризм, а подтверждение: твоя жизнь – нормальна, а многие преграды вполне преодолимы. Мы возвращаем друг другу ощущение нормальности. И когда наши друзья говорят: «В Гатчине я чувствую себя как дома» – это не просто теплые слова. Это подтверждение того, что дом – это не место на карте. Это люди, которые тебя принимают. Это память о том, что даже в мире, который часто кажется расколотым и равнодушным, есть островки тепла, которые создаем мы своими руками. Спасибо друзьям из Минска за этот теплый вечер в отличной компании. Будем ждать вас снова!

Волонтеры из двух стран говорят и думают схожим образом и на одном языке – на русском. И они собираются продолжать такие встречи, которые напоминают, что никто не одинок в этом мире. Все мы – часть большого сообщества людей, которые верят, что доброта, уважение и искренняя дружба сильнее любых границ.

Волонтеры фонда «Благо Дари» выражают благодарность Гатчинской епархии Русской Православной Церкви за поддержку общественных инициатив и возможность проводить значимые встречи и реализовывать другие не менее важные проекты в Духовно-просветительском центре при Покровском соборе.

Юлия Лысанюк

Фото фонда «Благо Дари»