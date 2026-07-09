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Где отключат свет в Гатчинском округе 10 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

10.07.2026 с 10.00 до 17:00

Пудостьское ТУ

п. Терволово.

 

10.07.2026 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Большое Верево,

д. Малое Верево (частично),

тер. СНТ «Зайцево»,

промзона Орловские ключи,

д. Ижора,

д. Зайцево,

д. Дони,

п. ж/д ст. Верево,

д. Бугры,

д. Коммолово,

д. Романовка,

п. ж/д ст. Старое Мозино.

 

10.07.2026 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично).

 