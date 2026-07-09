Где отключат свет в Гатчинском округе 10 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
10.07.2026 с 10.00 до 17:00
Пудостьское ТУ
п. Терволово.
10.07.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Большое Верево,
д. Малое Верево (частично),
тер. СНТ «Зайцево»,
промзона Орловские ключи,
д. Ижора,
д. Зайцево,
д. Дони,
п. ж/д ст. Верево,
д. Бугры,
д. Коммолово,
д. Романовка,
п. ж/д ст. Старое Мозино.
10.07.2026 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично).
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