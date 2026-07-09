Где отключат свет в Гатчинском округе 10 июля

Ленинградская область активно развивает сельский туризм. Жители и гости региона всё чаще выбирают поездки на фермы и в хозяйства, чтобы увидеть сельскую жизнь изнутри, познакомиться с традициями животноводства, научиться заботиться о животных и почувствовать особую атмосферу русской глубинки.