Крещенские купания: сохраняем здравый смысл и не путаем с моржеванием

Председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев отметил, что Крещение – это большой праздник даже для тех, кто не очень часто ходит в церковь. Но необходимо сохранять благоразумие и здравомыслие:

- Я семь лет окунаюсь в крещенскую купель. И не знаю ни одного случая, чтобы у кого-то возникла простуда из-за купания. Но некоторые заболевают, и связано это не с самим процессом окунания в прорубь, а с тем, что впоследствии человек не смог быстро согреться. Хочется напомнить, что ковид никуда не делся, и надо проявлять осторожность. Любой священник вам скажет: форма проявления – вторична. Главное то, что творится в вашей душе. Так что, если есть хоть малейшие сомнения, лучше воздержаться от купания.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев рассказал, как будет организована безопасность при выходе на лед 19-го января:

- Правительством 47 региона совместно с ГУ МЧС России по Ленинградской области была заблаговременно организована работа по подготовке и проведению крещенских купаний. По решению комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций до администраций районов Ленобласти были доведены методические рекомендации МЧС России по обеспечению безопасности людей во время крещенских купаний. Собрана информация от муниципальных образований о планируемых местах организации купелей.

По словам Алексея Зыбцева, в прошлом году в Ленинградской области было 38 купелей. В крещенских мероприятиях приняло участие более 25 тысяч человек, а 15 тысяч непосредственно искупались. В этом году в области организована 31 купель, информация о купелях размещена на сайте ГУ МЧС.

Алексей Викторович также напомнил правила безопасного выхода на лед и посоветовал любителям зимней рыбалки прежде, чем выйти на ледовое покрытие какого-либо водоема, изучить нормативные документы соответствующего муниципального образования. Поскольку в каждом районе устанавливаются свои сроки запрета выхода на лет, обусловленные погодными условиями и толщиной льда. Областным законом об административных правонарушениях предусмотрен штраф за нарушение запрета выхода на лед в размере 1000-2000 рублей. В Ленинградской области к ответственности уже привлечено более 40 человек.

Журналисты задали вопрос о незаконных – любительских местах купаний в Крещение: есть ли такие в Ленинградской области?

- Мы ежегодно проводим профилактическую работу, выявляем и пресекаем все попытки на стадии изготовления купелей, – ответил Алексей Зыбцев. – Все купели организуются муниципальными образованиями и согласуются с Государственной инспекцией по маломерным судам, которая отвечает за приемку этих купелей и охрану жизни на водных объектах.

Вячеслав Рябцев, в свою очередь, обратился к тем, кто планирует провести обряд крещенского купания в несогласованных местах, и призвал не путать обрядовое погружение с моржеванием:

- Все купели согласованы с епархиями. Сама процедура предусматривает обязательную молитву, освящение воды, особую атмосферу, которая создается в этом месте. Задумайтесь: просто ныряние в прорубь не будет крещенским обрядом, – подчеркнул Вячеслав Борисович.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в этом году купелей меньше, чем в прошлом, Алексей Викторович пояснил, что коронавирус и здесь наложил свой отпечаток. По решению муниципальных образований количество купелей сократилось, и в некоторых районах их нет вообще.

На вопрос, не опасно ли купаться при сильном морозе, который прогнозируется на 19 января, Вячеслав Рябцев ответил, основываясь на личном опыте, что при температуре плюс три окунаться менее комфортно, чем при минус десяти и ниже. Главное – трезво оценивать свои возможности и следовать правилам безопасности.

- Важно продумать, как быстро вы оденетесь и согреетесь. Вот тут температура играет существенную роль. А температура воздуха при самом окунании не очень важна, – заметил Вячеслав Борисович.

Участники пресс-конференции рассказали, что, в соответствии с правилами, у каждой купели будут дежурить спасатели и госинспектора ГИМС, а также сотрудники управления гражданской защиты. И, конечно, «скорая помощь» с полицией.

В заключение Алексей Зыбцев зачитал памятку безопасного поведения во время крещенских купаний. В частности, прежде чем нырять в прорубь, надо оценить свои возможности и состояние здоровья. Зимние купания противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, гипертоникам, лицам, страдающим сахарным диабетом, беременным и кормящим женщинам. Запрещено купаться в неустановленных местах и употреблять во время купания алкоголь. Нельзя окунаться в прорубь голодным: последний прием пищи должен быть не менее, чем за час до купания. Перед окунанием желательно слегка разогреться – сделать несколько приседаний, наклонов.

Вячеслав Рябцев призвал всех, прежде всего, сохранять разумность: «Да, Крещение – это великий праздник. Но хотелось бы, чтобы это событие ничем не омрачилось. В условиях ковида меня больше смущает не низкая температура воздуха, а эпидемическая обстановка и напряженная работа системы здравоохранения».

Напомним, крещенские купели будут организованы 19 января в Гатчинском районе:

- пос. Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль» с 12 до 17 часов;

- Дружногорское поселение, с. Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи Спасо-Преображенского храма с 12 до 17 часов;

- г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3 а, с 13 до 20 часов.

В Гатчине крещенские купания будут организованы у северного берега озера Филькино с 18 на 19 января с 0 часов до 3 часов ночи.



