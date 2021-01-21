Гатчинский ЗАГС: «Хочется шумных свадеб!»

Гатчинский ЗАГС: «Хочется шумных свадеб!»

Пандемия, не пандемия, а люди продолжают жениться, разводиться, рождаться и умирать. На протяжении всего коронавирусного периода Гатчинский ЗАГС работал, хотя и с соответствующими ограничениями. Сегодня работники ЗАГСа признаются, что устали от «ковидного режима» и ждут-не дождутся, когда марш Мендельсона перестанет звучать «под сурдинку»: гости снимут маски, и дворец бракосочетаний распахнет свои двери для всех желающих. …А пока соблюдение мер предосторожности продолжается. Руководитель Гатчинского ЗАГСа Нина Станиславовна Лашкова рассказала, как повлияла эпидемическая обстановка на запись актов гражданского состояния.

Рубрики : Общество     21 Jan 2021

- С весны мы ведем прием только по предварительной записи – по телефону или через портал Госуслуг. Записываем на регистрацию рождения, смерти, усыновления, на развод и заключение брака. У нас не очень большое помещение, и, чтобы обезопасить посетителей и сотрудников, мы не устраиваем большого скопления людей.

- Как сказалась пандемия на количестве свадеб, рождений, смертей?

- Желающих вступить в брак по-прежнему много. Рождений в 2020 году было зарегистрировано на 42 меньше, чем в 2019-м, хотя обычно по количеству новорожденных мы каждый год в плюсе. И, конечно, много зарегистрировано смертей. В
2019-м было зарегистрировано 3289 умерших, в 2020-м – 4122. Это связано и с пандемией, и с тем, что в Волосово закрылся морг. Умерших привозят в Гатчину, и свидетельство о смерти получают у нас, поскольку это можно сделать либо по месту жительства усопшего, либо по месту наступления смерти, либо по месту нахождения медицинской организации. В летние месяцы на статистику смертности влияют скончавшиеся здесь дачники из Петербурга.

Браков, конечно, заключено было меньше: в 2019-м – 1140, в 2020-м – 882. Но все равно многие проводили бракосочетание торжественно.

- В масках?

- Мы вынуждены были придерживаться таких правил: на торжественной регистрации, учитывая жениха, невесту и фотографа – не более 10 человек в зале. При входе – дозатор с антисептиком для рук. После каждой пары проводится дезинфекция. Все гости в масках. Кроме жениха и невесты. Для них делается послабление. Ну, какой первый поцелуй в маске?

Конечно, все устали от этой ситуации. Хочется шумных свадеб! С большим количеством гостей, цветов, поздравлений, и чтобы в зале были все желающие. И, конечно, без масок. Это совсем другие ощущения – когда идет торжественная церемония, много гостей. Вынужденные ограничения даже у нас, у регистраторов, вызывают дискомфорт. У людей – свадьба, а внутрь кого-то не пустили...

Отрадно, что в наступившем году уже начали активно подавать заявления на лето – на торжественные регистрации браков. Срок, за который можно подать заявление, – от месяца до года. В основном сейчас подают заявления на регистрацию брака через портал Госуслуг, так как расписание на весь год у нас уже составлено.

- В этом году есть какие-то знаменательные числа, в которые все хотят зарегистрироваться?

- Нет, в 2021-м «красивые» даты на дни торжественной регистрации – пятницы и субботы – не выпадают.

- Супругов, отметивших юбилейные годовщины свадьбы, сейчас не чествуете?

- К сожалению, торжественного отмечания золотых и серебряных свадеб не проводится с начала пандемии. Как и торжественной регистрации новорожденных.

- А много желающих зарегистрировать брак сейчас? Или все хотят летом?

- Свадебные сезоны не изменились. Это лето и начало осени – сентябрь, октябрь. И люди по-прежнему не желают вступать в брак в мае месяце. На мой взгляд, это пережитки, которые не изживаются веками. Раньше это, скорее всего, было связано с сезонностью в крестьянском хозяйстве: к маю в деревнях запасы скудели, и свадьбы не игрались. Потом появилось предубеждение, связанное с названием – «май», и женихи с невестами игнорируют самый прекрасный месяц года.

Зимой всегда женятся меньше. Сейчас в основном заключают браки те, кому надо побыстрее и скромно: беременные, командировочные.

- Вы регистрируете таких вне очереди?

- Если ситуация того требует, мы идем навстречу. Основанием для спешной регистрации брака может служить беременность невесты сроком более 30 недель – со справкой от врача, срочная длительная командировка – больше года, либо, не дай бог, серьезная болезнь.

- В каком возрасте сейчас чаще вступают в брак? И есть ли несовершеннолетние женихи и невесты?

- Возраст увеличился. Теперь граждане стали создавать семью ближе к тридцати. Совсем юных пар – 18-20 лет, как раньше, стало намного меньше. И несовершеннолетние теперь женятся – «по недосмотру» – редко, две-три пары в год. В советские времена у нас таких свадеб было больше.

Есть женихи и невесты в годах. Но это в основном люди, которые долго жили вместе, а потом решили все-таки оформить отношения.

А разводятся в разном возрасте. Но имеющаяся статистика не отражает реальной ситуации. Зачастую люди приходят к нам оформить развод спустя годы после решения суда. И они попадают в текущую статистику, хотя фактически развод произошел гораздо раньше.

- А фиктивные браки у вас встречаются?

- Когда это очевидно? Да. Я понимаю, что люди пришли заключить брак не с целью создания семьи, и ни о каких взаимных чувствах речи нет. Но если с документами все в порядке, у меня нет оснований им отказать. Они тоже это понимают и ведут себя соответственно – имитируют. Как правило, такие браки заключаются с гражданами из ближнего зарубежья, в основном, из среднеазиатских республик – Узбекистана, Таджикистана, для получения гражданства. Невестам обычно лет 30-40, у них, видимо, свой – меркантильный – интерес.

Это обидно. Хотелось бы, чтобы люди относились с уважением и к законодательству, и к институту брака, и к нам – сотрудникам загса. Должно быть что-то святое в жизни – семья, дети, любовь. Нельзя предавать эти понятия. Нельзя ради чего-то жениться или разводиться. Единственное основание для брака – это создание семьи. И ничто другое.

- Нина Станиславовна, много ли в Гатчине «долгожителей» среди супругов? Тех, кто отмечает золотую, бриллиантовую свадьбу?

- Да, достаточно много. Правда, у нас такая статистика не ведется – это носит заявительный характер, но в предыдущие годы к нам часто обращались, и мы проводили торжественные чествования золотых и бриллиантовых юбиляров. В этом году люди тоже просили, но из-за пандемии мы вынуждены были отказывать.

Вообще, мы можем провести торжественное мероприятие в честь любой годовщины, хоть через год после свадьбы, чтобы люди вспомнили счастливые моменты своей жизни. Чтобы был настоящий праздник, а не только застолье. Бриллиантовые юбиляры, когда слышат марш Мендельсона, начинают плакать, переживают заново свадебное волнение и радость – это же здорово.

- «Многоженцев» в Гатчине нет?

- Такую статистику мы не ведем. Но раньше к нам ходили два мужчины, которых мы знали в лицо. По шесть раз женились-разводились. Сейчас таких нет.

- Нина Станиславовна, пользуется ли спросом услуга получения дубликатов документов из общей электронной базы?

- Да. С 1 октября 2018 года мы работаем в новой программе ЕГРЗАГС – Единый государственный реестр ЗАГС. Оператором этой единой всероссийской базы является Федеральная налоговая служба: мы создаем актовые записи, и все сведения уходят туда.

Преимущество этой программы: человек может получить документы там, где он проживает. База общая для всей России, и, придя в Гатчинский ЗАГС, можно получить копию документа, который выписывался, допустим, в Москве или во Владивостоке. У нас очень много запросов не нашего архива. По всем видам актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, о смерти, о браке. Пошлина оплачивается через Сбербанк, реквизиты есть у нас в приемной и на нашем сайте, можно оплатить на месте через мобильное приложение.

Программа подразумевает, что вы можете прийти в наш ЗАГС, записавшись на прием, и сразу получить дубликат нужного документа. В этой программе каждому присваивается индивидуальный номер, и впоследствии, поскольку это общий реестр, из нее можно будет самостоятельно извлекать необходимые сведения. Единственное, сейчас еще разработчики продолжают доработку программы, и в этом году мы работаем в ней не на 100%.

- Много ли в прошлом году к вам приходило родителей, регистрирующих второго, третьего ребенка? Какие имена пользуются популярностью?

- В 2020 году мы зарегистрировали 661 первого ребенка, 675 вторых, 311 третьих и 153 – четвертого и последующего. Мальчиков и девочек сейчас рождается примерно поровну.

Что касается имен. Мальчиков по-прежнему называют Александрами, Дмитриями, Иванами, Максимами и Михаилами. Но родились у нас также Ярополк, Гордей, Филипп, Герман и Марсель. В предпочтениях относительно женских имен ничего не изменилось. Лидерство все так же удерживают Софьи и Софии – в двух вариантах, Анастасия и Дарья. Редких, необычных имен девочек не зарегистрировано.

 


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