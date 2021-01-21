Гатчинский ЗАГС: «Хочется шумных свадеб!»

- С весны мы ведем прием только по предварительной записи – по телефону или через портал Госуслуг. Записываем на регистрацию рождения, смерти, усыновления, на развод и заключение брака. У нас не очень большое помещение, и, чтобы обезопасить посетителей и сотрудников, мы не устраиваем большого скопления людей.
- Как сказалась пандемия на количестве свадеб, рождений,
смертей?
- Желающих вступить в брак по-прежнему много. Рождений в 2020
году было зарегистрировано на 42 меньше, чем в 2019-м, хотя обычно по
количеству новорожденных мы каждый год в плюсе. И, конечно, много
зарегистрировано смертей. В
2019-м было зарегистрировано 3289 умерших, в 2020-м – 4122. Это связано и с пандемией, и с тем, что в Волосово закрылся морг. Умерших привозят в Гатчину, и свидетельство о смерти получают у нас, поскольку это можно сделать либо по месту жительства усопшего, либо по месту наступления смерти, либо по месту нахождения медицинской организации. В летние месяцы на статистику смертности влияют скончавшиеся здесь дачники из Петербурга.
Браков, конечно, заключено было меньше: в 2019-м – 1140, в
2020-м – 882. Но все равно многие проводили бракосочетание торжественно.
- В масках?
- Мы вынуждены были придерживаться таких правил: на
торжественной регистрации, учитывая жениха, невесту и фотографа – не более 10
человек в зале. При входе – дозатор с антисептиком для рук. После каждой пары
проводится дезинфекция. Все гости в масках. Кроме жениха и невесты. Для них
делается послабление. Ну, какой первый поцелуй в маске?
Конечно, все устали от этой ситуации. Хочется шумных
свадеб! С большим количеством гостей, цветов, поздравлений, и чтобы в зале были
все желающие. И, конечно, без масок. Это совсем другие ощущения – когда идет
торжественная церемония, много гостей. Вынужденные ограничения даже у нас, у
регистраторов, вызывают дискомфорт. У людей – свадьба, а внутрь кого-то не
пустили...
Отрадно, что в наступившем году уже начали активно подавать
заявления на лето – на торжественные регистрации браков. Срок, за который можно
подать заявление, – от месяца до года. В основном сейчас подают заявления на
регистрацию брака через портал Госуслуг, так как расписание на весь год у нас
уже составлено.
- В этом году есть какие-то знаменательные числа, в которые
все хотят зарегистрироваться?
- Нет, в 2021-м «красивые» даты на дни торжественной
регистрации – пятницы и субботы – не выпадают.
- Супругов, отметивших юбилейные годовщины свадьбы, сейчас
не чествуете?
- К сожалению, торжественного отмечания золотых и
серебряных свадеб не проводится с начала пандемии. Как и торжественной
регистрации новорожденных.
- А много желающих зарегистрировать брак сейчас? Или все
хотят летом?
- Свадебные сезоны не изменились. Это лето и начало осени –
сентябрь, октябрь. И люди по-прежнему не желают вступать в брак в мае месяце.
На мой взгляд, это пережитки, которые не изживаются веками. Раньше это, скорее
всего, было связано с сезонностью в крестьянском хозяйстве: к маю в деревнях
запасы скудели, и свадьбы не игрались. Потом появилось предубеждение, связанное
с названием – «май», и женихи с невестами игнорируют самый прекрасный месяц
года.
Зимой всегда женятся меньше. Сейчас в основном заключают
браки те, кому надо побыстрее и скромно: беременные, командировочные.
- Вы регистрируете таких вне очереди?
- Если ситуация того требует, мы идем навстречу. Основанием
для спешной регистрации брака может служить беременность невесты сроком более
30 недель – со справкой от врача, срочная длительная командировка – больше
года, либо, не дай бог, серьезная болезнь.
- В каком возрасте сейчас чаще вступают в брак? И есть ли
несовершеннолетние женихи и невесты?
- Возраст увеличился. Теперь граждане стали создавать семью
ближе к тридцати. Совсем юных пар – 18-20 лет, как раньше, стало намного
меньше. И несовершеннолетние теперь женятся – «по недосмотру» – редко, две-три
пары в год. В советские времена у нас таких свадеб было больше.
Есть женихи и невесты в годах. Но это в основном люди,
которые долго жили вместе, а потом решили все-таки оформить отношения.
А разводятся в разном возрасте. Но имеющаяся статистика не
отражает реальной ситуации. Зачастую люди приходят к нам оформить развод спустя
годы после решения суда. И они попадают в текущую статистику, хотя фактически
развод произошел гораздо раньше.
- А фиктивные браки у вас встречаются?
- Когда это очевидно? Да. Я понимаю, что люди пришли
заключить брак не с целью создания семьи, и ни о каких взаимных чувствах речи
нет. Но если с документами все в порядке, у меня нет оснований им отказать. Они
тоже это понимают и ведут себя соответственно – имитируют. Как правило, такие
браки заключаются с гражданами из ближнего зарубежья, в основном, из
среднеазиатских республик – Узбекистана, Таджикистана, для получения гражданства.
Невестам обычно лет 30-40, у них, видимо, свой – меркантильный – интерес.
Это обидно. Хотелось бы, чтобы люди относились с уважением
и к законодательству, и к институту брака, и к нам – сотрудникам загса. Должно
быть что-то святое в жизни – семья, дети, любовь. Нельзя предавать эти понятия.
Нельзя ради чего-то жениться или разводиться. Единственное основание для брака
– это создание семьи. И ничто другое.
- Нина Станиславовна, много ли в Гатчине «долгожителей»
среди супругов? Тех, кто отмечает золотую, бриллиантовую свадьбу?
- Да, достаточно много. Правда, у нас такая статистика не
ведется – это носит заявительный характер, но в предыдущие годы к нам часто
обращались, и мы проводили торжественные чествования золотых и бриллиантовых
юбиляров. В этом году люди тоже просили, но из-за пандемии мы вынуждены были
отказывать.
Вообще, мы можем провести торжественное мероприятие в честь
любой годовщины, хоть через год после свадьбы, чтобы люди вспомнили счастливые
моменты своей жизни. Чтобы был настоящий праздник, а не только застолье.
Бриллиантовые юбиляры, когда слышат марш Мендельсона, начинают плакать,
переживают заново свадебное волнение и радость – это же здорово.
- «Многоженцев» в Гатчине нет?
- Такую статистику мы не ведем. Но раньше к нам ходили два
мужчины, которых мы знали в лицо. По шесть раз женились-разводились. Сейчас
таких нет.
- Нина Станиславовна, пользуется ли спросом услуга
получения дубликатов документов из общей электронной базы?
- Да. С 1 октября 2018 года мы работаем в новой программе
ЕГРЗАГС – Единый государственный реестр ЗАГС. Оператором этой единой
всероссийской базы является Федеральная налоговая служба: мы создаем актовые
записи, и все сведения уходят туда.
Преимущество этой программы: человек может получить
документы там, где он проживает. База общая для всей России, и, придя в
Гатчинский ЗАГС, можно получить копию документа, который выписывался, допустим,
в Москве или во Владивостоке. У нас очень много запросов не нашего архива. По
всем видам актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, о смерти, о
браке. Пошлина оплачивается через Сбербанк, реквизиты есть у нас в приемной и
на нашем сайте, можно оплатить на месте через мобильное приложение.
Программа подразумевает, что вы можете прийти в наш ЗАГС,
записавшись на прием, и сразу получить дубликат нужного документа. В этой
программе каждому присваивается индивидуальный номер, и впоследствии, поскольку
это общий реестр, из нее можно будет самостоятельно извлекать необходимые
сведения. Единственное, сейчас еще разработчики продолжают доработку программы,
и в этом году мы работаем в ней не на 100%.
- Много ли в прошлом году к вам приходило родителей,
регистрирующих второго, третьего ребенка? Какие имена пользуются популярностью?
- В 2020 году мы зарегистрировали 661 первого ребенка, 675
вторых, 311 третьих и 153 – четвертого и последующего. Мальчиков и девочек
сейчас рождается примерно поровну.
Что касается имен. Мальчиков по-прежнему называют
Александрами, Дмитриями, Иванами, Максимами и Михаилами. Но родились у нас
также Ярополк, Гордей, Филипп, Герман и Марсель. В предпочтениях относительно
женских имен ничего не изменилось. Лидерство все так же удерживают Софьи и
Софии – в двух вариантах, Анастасия и Дарья. Редких, необычных имен девочек не
зарегистрировано.