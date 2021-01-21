Гатчинский ЗАГС: «Хочется шумных свадеб!»

- С весны мы ведем прием только по предварительной записи – по телефону или через портал Госуслуг. Записываем на регистрацию рождения, смерти, усыновления, на развод и заключение брака. У нас не очень большое помещение, и, чтобы обезопасить посетителей и сотрудников, мы не устраиваем большого скопления людей.

- Как сказалась пандемия на количестве свадеб, рождений, смертей?

- Желающих вступить в брак по-прежнему много. Рождений в 2020 году было зарегистрировано на 42 меньше, чем в 2019-м, хотя обычно по количеству новорожденных мы каждый год в плюсе. И, конечно, много зарегистрировано смертей. В

2019-м было зарегистрировано 3289 умерших, в 2020-м – 4122. Это связано и с пандемией, и с тем, что в Волосово закрылся морг. Умерших привозят в Гатчину, и свидетельство о смерти получают у нас, поскольку это можно сделать либо по месту жительства усопшего, либо по месту наступления смерти, либо по месту нахождения медицинской организации. В летние месяцы на статистику смертности влияют скончавшиеся здесь дачники из Петербурга.

Браков, конечно, заключено было меньше: в 2019-м – 1140, в 2020-м – 882. Но все равно многие проводили бракосочетание торжественно.

- В масках?

- Мы вынуждены были придерживаться таких правил: на торжественной регистрации, учитывая жениха, невесту и фотографа – не более 10 человек в зале. При входе – дозатор с антисептиком для рук. После каждой пары проводится дезинфекция. Все гости в масках. Кроме жениха и невесты. Для них делается послабление. Ну, какой первый поцелуй в маске?

Конечно, все устали от этой ситуации. Хочется шумных свадеб! С большим количеством гостей, цветов, поздравлений, и чтобы в зале были все желающие. И, конечно, без масок. Это совсем другие ощущения – когда идет торжественная церемония, много гостей. Вынужденные ограничения даже у нас, у регистраторов, вызывают дискомфорт. У людей – свадьба, а внутрь кого-то не пустили...

Отрадно, что в наступившем году уже начали активно подавать заявления на лето – на торжественные регистрации браков. Срок, за который можно подать заявление, – от месяца до года. В основном сейчас подают заявления на регистрацию брака через портал Госуслуг, так как расписание на весь год у нас уже составлено.

- В этом году есть какие-то знаменательные числа, в которые все хотят зарегистрироваться?

- Нет, в 2021-м «красивые» даты на дни торжественной регистрации – пятницы и субботы – не выпадают.

- Супругов, отметивших юбилейные годовщины свадьбы, сейчас не чествуете?

- К сожалению, торжественного отмечания золотых и серебряных свадеб не проводится с начала пандемии. Как и торжественной регистрации новорожденных.

- А много желающих зарегистрировать брак сейчас? Или все хотят летом?

- Свадебные сезоны не изменились. Это лето и начало осени – сентябрь, октябрь. И люди по-прежнему не желают вступать в брак в мае месяце. На мой взгляд, это пережитки, которые не изживаются веками. Раньше это, скорее всего, было связано с сезонностью в крестьянском хозяйстве: к маю в деревнях запасы скудели, и свадьбы не игрались. Потом появилось предубеждение, связанное с названием – «май», и женихи с невестами игнорируют самый прекрасный месяц года.

Зимой всегда женятся меньше. Сейчас в основном заключают браки те, кому надо побыстрее и скромно: беременные, командировочные.

- Вы регистрируете таких вне очереди?

- Если ситуация того требует, мы идем навстречу. Основанием для спешной регистрации брака может служить беременность невесты сроком более 30 недель – со справкой от врача, срочная длительная командировка – больше года, либо, не дай бог, серьезная болезнь.

- В каком возрасте сейчас чаще вступают в брак? И есть ли несовершеннолетние женихи и невесты?

- Возраст увеличился. Теперь граждане стали создавать семью ближе к тридцати. Совсем юных пар – 18-20 лет, как раньше, стало намного меньше. И несовершеннолетние теперь женятся – «по недосмотру» – редко, две-три пары в год. В советские времена у нас таких свадеб было больше.

Есть женихи и невесты в годах. Но это в основном люди, которые долго жили вместе, а потом решили все-таки оформить отношения.

А разводятся в разном возрасте. Но имеющаяся статистика не отражает реальной ситуации. Зачастую люди приходят к нам оформить развод спустя годы после решения суда. И они попадают в текущую статистику, хотя фактически развод произошел гораздо раньше.

- А фиктивные браки у вас встречаются?

- Когда это очевидно? Да. Я понимаю, что люди пришли заключить брак не с целью создания семьи, и ни о каких взаимных чувствах речи нет. Но если с документами все в порядке, у меня нет оснований им отказать. Они тоже это понимают и ведут себя соответственно – имитируют. Как правило, такие браки заключаются с гражданами из ближнего зарубежья, в основном, из среднеазиатских республик – Узбекистана, Таджикистана, для получения гражданства. Невестам обычно лет 30-40, у них, видимо, свой – меркантильный – интерес.

Это обидно. Хотелось бы, чтобы люди относились с уважением и к законодательству, и к институту брака, и к нам – сотрудникам загса. Должно быть что-то святое в жизни – семья, дети, любовь. Нельзя предавать эти понятия. Нельзя ради чего-то жениться или разводиться. Единственное основание для брака – это создание семьи. И ничто другое.

- Нина Станиславовна, много ли в Гатчине «долгожителей» среди супругов? Тех, кто отмечает золотую, бриллиантовую свадьбу?

- Да, достаточно много. Правда, у нас такая статистика не ведется – это носит заявительный характер, но в предыдущие годы к нам часто обращались, и мы проводили торжественные чествования золотых и бриллиантовых юбиляров. В этом году люди тоже просили, но из-за пандемии мы вынуждены были отказывать.

Вообще, мы можем провести торжественное мероприятие в честь любой годовщины, хоть через год после свадьбы, чтобы люди вспомнили счастливые моменты своей жизни. Чтобы был настоящий праздник, а не только застолье. Бриллиантовые юбиляры, когда слышат марш Мендельсона, начинают плакать, переживают заново свадебное волнение и радость – это же здорово.

- «Многоженцев» в Гатчине нет?

- Такую статистику мы не ведем. Но раньше к нам ходили два мужчины, которых мы знали в лицо. По шесть раз женились-разводились. Сейчас таких нет.

- Нина Станиславовна, пользуется ли спросом услуга получения дубликатов документов из общей электронной базы?

- Да. С 1 октября 2018 года мы работаем в новой программе ЕГРЗАГС – Единый государственный реестр ЗАГС. Оператором этой единой всероссийской базы является Федеральная налоговая служба: мы создаем актовые записи, и все сведения уходят туда.

Преимущество этой программы: человек может получить документы там, где он проживает. База общая для всей России, и, придя в Гатчинский ЗАГС, можно получить копию документа, который выписывался, допустим, в Москве или во Владивостоке. У нас очень много запросов не нашего архива. По всем видам актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, о смерти, о браке. Пошлина оплачивается через Сбербанк, реквизиты есть у нас в приемной и на нашем сайте, можно оплатить на месте через мобильное приложение.

Программа подразумевает, что вы можете прийти в наш ЗАГС, записавшись на прием, и сразу получить дубликат нужного документа. В этой программе каждому присваивается индивидуальный номер, и впоследствии, поскольку это общий реестр, из нее можно будет самостоятельно извлекать необходимые сведения. Единственное, сейчас еще разработчики продолжают доработку программы, и в этом году мы работаем в ней не на 100%.

- Много ли в прошлом году к вам приходило родителей, регистрирующих второго, третьего ребенка? Какие имена пользуются популярностью?

- В 2020 году мы зарегистрировали 661 первого ребенка, 675 вторых, 311 третьих и 153 – четвертого и последующего. Мальчиков и девочек сейчас рождается примерно поровну.

Что касается имен. Мальчиков по-прежнему называют Александрами, Дмитриями, Иванами, Максимами и Михаилами. Но родились у нас также Ярополк, Гордей, Филипп, Герман и Марсель. В предпочтениях относительно женских имен ничего не изменилось. Лидерство все так же удерживают Софьи и Софии – в двух вариантах, Анастасия и Дарья. Редких, необычных имен девочек не зарегистрировано.



