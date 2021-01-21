Сценические пространства Леонида Пережигина

Живое чудо спектакля
возможно, только если гармонично складываются режиссёрское мастерство, работа
драматурга и актёров, талант художника-постановщика. Выпускник Ленинградского
института театра, музыки и кинематографии Леонид Пережигин — участник множества
театральных проектов Ленинградского телевидения в годы его расцвета. Свою
выставку он посвятил работе в редакции детских и молодёжных программ
Ленинградского телевидения.
- Эта работа на
телевидении продлилась общим счётом двадцать лет, - вспоминает Леонид
Вениаминович. - Это было золотое время и для телевидения, и для художников,
которые там работали. Мы были молодыми, мобильными, весёлыми, задорными,
энергичными и жадными до работы. Сил много, озорства много, и много желания
работать.
С 1991 года Леонид
Пережигин – художник-постановщик самых рейтинговых телепрограмм РТР и 5 канала.
Первой была кукольная программа «Солнцеворот», на которой театральный художник
осваивал специфику телевизионных постановок. Далее шли программы «Встретимся в
воскресенье», «Бросайка», «Рио-Рита», «Песенки нашего двора», «Маленький
спектакль», «Дорогой, единственный...», «Сказка за сказкой», «Кружатся диски»,
«Музыкальный ринг», который долгое время оставался основной программой
творческой жизни художника. Позднее Леонид Вениаминович преподавал в
Петербургской консерватории на отделении музыкальной драмы, был
художником-постановщиком спектаклей Петербургского театра «Буфф» и
Петербургского Театра музыкальной комедии.
Макеты Пережигина — это
каждый раз неизменное ощущение волшебства и магии сцены. Это театр в миниатюре,
в котором передаются мельчайшие особенности сценических декораций. Выставка
«Салют, мальчиши!» наверняка станет необыкновенным подарком детям. На ней
представлены макеты для спектаклей «Питер Пен», «Похищение Чародея», «Салют,
мальчиши!», «Один такой слонёнок», «Соловей» и других детских и молодёжных
театральных постановок.
Мечта каждого ребёнка —
иметь в своём распоряжении пусть миниатюрное, но собственное пространство,
которое можно оживить, заселить сказочными или литературными персонажами. Чаще
всего это так и остаётся детской игрой. Но иногда становится профессией и
судьбой. Так или иначе, дети, безошибочно распознающие истинное волшебство
нашей жизни, заворожённо разглядывают каждую деталь, каждый элемент макетов
Леонида Пережигина.
Каждый макет без натяжки
можно назвать произведением искусства — начиная от «фасада» и заканчивая
сценическим «задником» театра «в коробке». Это действительно изумительная,
ювелирная работа мастера, в которой все детали и элементы включая «мостовую» на
улицах старого городка, отработаны исключительно достоверно, с привлечением
порой совсем уж неожиданных материалов, которые под рукой волшебника-художника
преображаются в реальную фактуру сценического пространства.
На открытии выставки
«Привет, мальчиши!» Леонид Вениаминович Пережигин вспоминал не только о своих
театральных проектах, но и о людях, с которыми свела его творческая судьба. За
каждым спектаклем, за каждой телепостановкой или телепрограммой стоит ряд имён,
без которых чудо театра не состоялось бы.
Выставка «Салют,
мальчиши!» Леонида Пережигина будет работать в библиотеке им. А.И. Куприна до
20 января. Адрес: Гатчина, ул. Володарского, д.17.