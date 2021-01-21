Сценические пространства Леонида Пережигина

Живое чудо спектакля возможно, только если гармонично складываются режиссёрское мастерство, работа драматурга и актёров, талант художника-постановщика. Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Леонид Пережигин — участник множества театральных проектов Ленинградского телевидения в годы его расцвета. Свою выставку он посвятил работе в редакции детских и молодёжных программ Ленинградского телевидения.

- Эта работа на телевидении продлилась общим счётом двадцать лет, - вспоминает Леонид Вениаминович. - Это было золотое время и для телевидения, и для художников, которые там работали. Мы были молодыми, мобильными, весёлыми, задорными, энергичными и жадными до работы. Сил много, озорства много, и много желания работать.

С 1991 года Леонид Пережигин – художник-постановщик самых рейтинговых телепрограмм РТР и 5 канала. Первой была кукольная программа «Солнцеворот», на которой театральный художник осваивал специфику телевизионных постановок. Далее шли программы «Встретимся в воскресенье», «Бросайка», «Рио-Рита», «Песенки нашего двора», «Маленький спектакль», «Дорогой, единственный...», «Сказка за сказкой», «Кружатся диски», «Музыкальный ринг», который долгое время оставался основной программой творческой жизни художника. Позднее Леонид Вениаминович преподавал в Петербургской консерватории на отделении музыкальной драмы, был художником-постановщиком спектаклей Петербургского театра «Буфф» и Петербургского Театра музыкальной комедии.

Макеты Пережигина — это каждый раз неизменное ощущение волшебства и магии сцены. Это театр в миниатюре, в котором передаются мельчайшие особенности сценических декораций. Выставка «Салют, мальчиши!» наверняка станет необыкновенным подарком детям. На ней представлены макеты для спектаклей «Питер Пен», «Похищение Чародея», «Салют, мальчиши!», «Один такой слонёнок», «Соловей» и других детских и молодёжных театральных постановок.

Мечта каждого ребёнка — иметь в своём распоряжении пусть миниатюрное, но собственное пространство, которое можно оживить, заселить сказочными или литературными персонажами. Чаще всего это так и остаётся детской игрой. Но иногда становится профессией и судьбой. Так или иначе, дети, безошибочно распознающие истинное волшебство нашей жизни, заворожённо разглядывают каждую деталь, каждый элемент макетов Леонида Пережигина.

Каждый макет без натяжки можно назвать произведением искусства — начиная от «фасада» и заканчивая сценическим «задником» театра «в коробке». Это действительно изумительная, ювелирная работа мастера, в которой все детали и элементы включая «мостовую» на улицах старого городка, отработаны исключительно достоверно, с привлечением порой совсем уж неожиданных материалов, которые под рукой волшебника-художника преображаются в реальную фактуру сценического пространства.

На открытии выставки «Привет, мальчиши!» Леонид Вениаминович Пережигин вспоминал не только о своих театральных проектах, но и о людях, с которыми свела его творческая судьба. За каждым спектаклем, за каждой телепостановкой или телепрограммой стоит ряд имён, без которых чудо театра не состоялось бы.

Выставка «Салют, мальчиши!» Леонида Пережигина будет работать в библиотеке им. А.И. Куприна до 20 января. Адрес: Гатчина, ул. Володарского, д.17.



