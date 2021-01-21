Запретить въезд в Шведский проезд

Как обычно, несколько обращений касались установки «лежачих полицейских»: пешеходы всеми способами стараются обезопаситься и заставить водителей тормозить. Правда, не всегда их пожелания согласуются с ГОСТом. Так, обращение жительницы дома № 17 по улице Хохлова встретило отказ: на проезжей части вдоль дома искусственные неровности не требуются. Во-первых, в непосредственной близости нет соответствующих объектов. Во-вторых, небольшая протяженность дороги, профиль, ширина дорожного полотна и наличие естественных препятствий – контейнерной площадки – не позволяют автомобилям разогнаться.

Зато перед пешеходным переходом через улицу Генерала Кныша напротив дома № 3 установка искусственных неровностей признана целесообразной. В прошлом году там был сбит пешеход. Но так как закупленные комплекты искусственных неровностей установлены на переходах с наиболее интенсивным движением, было решено приобрести и осуществить монтаж «лежачих полицейских» на ул. Генерала Кныша до конца первого полугодия.

Участникам ТСЖ «Эдельвейс» комиссия предложила оборудовать искусственные неровности во дворе на улице Красных Военлетов (дома № 2-а, № 4, № 4-а, № 6, корпус 1) за свой счет, так как данная территория является общей долевой собственностью. Саму идею комиссия одобрила и постановила согласовать схему расположения неровностей с ГИБДД.

Лишний переход и парковка за свой счёт

Просьба оборудовать пешеходный переход через улицу Воскова возле железнодорожного переезда встретила отказ. Причина в том, что на расстоянии 160 метров от данного участка уже имеется переход через улицу Воскова в районе перекрестка с улицей Рысева, а это укладывается в нормативы ГОСТа, предусматривающего устройство пешеходных переходов на расстоянии не менее 200 метров друг от друга, в местах сложившейся траектории движения людей. Кроме того, как подчеркнули члены комиссии, железная дорога является объектом повышенной опасности, а при наличии «зебры» водители, пропуская пешеходов, будут вынуждены останавливаться на железнодорожных путях, что противоречит правилам дорожного движения.

Директор Гатчинского городского спортивно-досугового центра обратился с просьбой установить дорожные знаки, определяющие парковку только для сотрудников и посетителей спортивных сооружений, с информационной табличкой «Работает эвакуатор». Такие знаки требуются на парковках возле ФОК «Арена» на улице Генерала Кныша и ФОК «Мариенбург» на улице Рысева.

Комиссия одобрила формирование специального парковочного пространства и предложила директору Спортивно-досугового центра за счет собственных сил и средств разработать и согласовать схему расположения знаков в ГИБДД, приобрести и установить знаки с табличками. Физкультурно-оздоровительные комплексы имеют свой бюджет.

С 10 до 16 – каждый день

Индивидуальный предприниматель поднял вопрос о запрещении остановки и стоянки на улице Хохлова – на участке между пересечениями с улицами Константинова и Коли Подрядчикова, с 7.00 до 20.00 часов. И вопрос этот поднимался неоднократно. Ширина проезжей части в указанном месте не превышает 4,5 метров, что недостаточно для проезда автобуса, когда на дороге запаркованы автомобили. Изменение устоявшегося маршрута движения общественного транспорта нецелесообразно. Неоднократно имели место обращения с просьбой эвакуировать припаркованные машины, мешающие проезду автобуса.

Однако на этом отрезке улицы Хохлова знаки, запрещающие остановку транспортных средств по вторникам и четвергам, уже были установлены. Их поставили для уборки улицы. Комиссия решила заменить информационные таблички, установив время запрета остановки машин ежедневно с 10.00 до 16.00.

Житель «IQ-Гатчина» попросил установить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» в Шведском проезде напротив 5-го корпуса дома № 13 Пушкинского шоссе. Комиссия просьбу удовлетворила – для обеспечения беспрепятственного проезда специализированного транспорта к социальным объектам и жилым домам.



