Запретить въезд в Шведский проезд

Как обычно, несколько
обращений касались установки «лежачих полицейских»: пешеходы всеми способами
стараются обезопаситься и заставить водителей тормозить. Правда, не всегда их
пожелания согласуются с ГОСТом. Так, обращение жительницы дома № 17 по улице
Хохлова встретило отказ: на проезжей части вдоль дома искусственные неровности
не требуются. Во-первых, в непосредственной близости нет соответствующих
объектов. Во-вторых, небольшая протяженность дороги, профиль, ширина дорожного
полотна и наличие естественных препятствий – контейнерной площадки – не
позволяют автомобилям разогнаться.
Зато перед пешеходным
переходом через улицу Генерала Кныша напротив дома № 3 установка искусственных
неровностей признана целесообразной. В прошлом году там был сбит пешеход. Но
так как закупленные комплекты искусственных неровностей установлены на
переходах с наиболее интенсивным движением, было решено приобрести и
осуществить монтаж «лежачих полицейских» на ул. Генерала Кныша до конца первого
полугодия.
Участникам ТСЖ
«Эдельвейс» комиссия предложила оборудовать искусственные неровности во дворе
на улице Красных Военлетов (дома № 2-а, № 4, № 4-а, № 6, корпус 1) за свой
счет, так как данная территория является общей долевой собственностью. Саму
идею комиссия одобрила и постановила согласовать схему расположения неровностей
с ГИБДД.
Лишний
переход и парковка за свой счёт
Просьба оборудовать
пешеходный переход через улицу Воскова возле железнодорожного переезда
встретила отказ. Причина в том, что на расстоянии 160 метров от данного участка
уже имеется переход через улицу Воскова в районе перекрестка с улицей Рысева, а
это укладывается в нормативы ГОСТа, предусматривающего устройство пешеходных
переходов на расстоянии не менее 200 метров друг от друга, в местах сложившейся
траектории движения людей. Кроме того, как подчеркнули члены комиссии, железная
дорога является объектом повышенной опасности, а при наличии «зебры» водители,
пропуская пешеходов, будут вынуждены останавливаться на железнодорожных путях,
что противоречит правилам дорожного движения.
Директор Гатчинского
городского спортивно-досугового центра обратился с просьбой установить дорожные
знаки, определяющие парковку только для сотрудников и посетителей спортивных
сооружений, с информационной табличкой «Работает эвакуатор». Такие знаки требуются
на парковках возле ФОК «Арена» на улице Генерала Кныша и ФОК «Мариенбург» на
улице Рысева.
Комиссия одобрила
формирование специального парковочного пространства и предложила директору
Спортивно-досугового центра за счет собственных сил и средств разработать и
согласовать схему расположения знаков в ГИБДД, приобрести и установить знаки с
табличками. Физкультурно-оздоровительные комплексы имеют свой бюджет.
С
10 до 16 – каждый день
Индивидуальный
предприниматель поднял вопрос о запрещении остановки и стоянки на улице Хохлова
– на участке между пересечениями с улицами Константинова и Коли Подрядчикова, с
7.00 до 20.00 часов. И вопрос этот поднимался неоднократно. Ширина проезжей
части в указанном месте не превышает 4,5 метров, что недостаточно для проезда
автобуса, когда на дороге запаркованы автомобили. Изменение устоявшегося
маршрута движения общественного транспорта нецелесообразно. Неоднократно имели
место обращения с просьбой эвакуировать припаркованные машины, мешающие проезду
автобуса.
Однако на этом отрезке
улицы Хохлова знаки, запрещающие остановку транспортных средств по вторникам и
четвергам, уже были установлены. Их поставили для уборки улицы. Комиссия решила
заменить информационные таблички, установив время запрета остановки машин
ежедневно с 10.00 до 16.00.
Житель «IQ-Гатчина»
попросил установить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» в Шведском проезде
напротив 5-го корпуса дома № 13 Пушкинского шоссе. Комиссия просьбу
удовлетворила – для обеспечения беспрепятственного проезда специализированного
транспорта к социальным объектам и жилым домам.