Обучение «цифре» для предпринимателей Ленинградской области продолжается

Для того, чтобы стать участником программы, учредителю, руководителю или сотруднику малого или среднего предприятия - субъекта МСП, проживающему в Ленинградской области, нужно подать заявку и пройти бесплатное обучение по программам повышения цифровых компетенций. Каждый прошедший обучение специалист получает диплом о повышении квалификации, а предприятие - квалифицированную электронную подпись.

В 2020 году 785 представителей малого и среднего бизнеса Ленинградской области уже прошли обучение, были аттестованы и могут получить КЭП бесплатно уже сейчас.

Квалифицированная электронная подпись необходима сегодня каждому предпринимателю. Ее использование в электронном документообороте ускоряет время обмена документами и дает возможность участвовать в электронных торгах. КЭП открывает новые возможности для предпринимателей, прежде всего, возможность работать с государственными информационными системами и получать госуслуги без посещения ведомств и организаций - на портале Госуслуг. С помощью КЭП предприниматели оперативно передают отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и другие организации, с КЭП возможна регистрация онлайн-касс.

Участники программы выбирают для изучения одну из 7 программ. Программа «Цифровой маркетинг и медиа» поможет создать стратегию продвижения бизнеса в интернете. «Цифровой дизайн» научит создавать дизайн и моушн-дизайн в специализированных программах. Как известно, бизнесу нужны IT-продукты, и программа «Программирование и создание IT-продуктов» научит основам программирования. Мобильный интернет становится все популярнее, поэтому компаниям необходимо иметь свое собственное мобильное приложение – разобраться во всех тонкостях поможет программа «Разработка мобильных приложений». Программа обучения «Большие данные» поможет узнать в том числе юридические нюансы работы с большими данными. Теория и практика по программе «Искусственный интеллект» позволят оценивать возможности применения систем искусственного интеллекта в аналитической деятельности. Программа «Интернет вещей» научит автоматизировать бизнес-процессы и внедрять «‎умные сервисы».

Среди тех, кто закончил обучение, самыми популярными стали темы «Цифровой маркетинг и медиа» и «Цифровой дизайн».

Обучение проводится в онлайн-формате, в любое удобное для «ученика» время, и длится в среднем 16 часов. Участие в программе будет способствовать не только к повышению и развитию цифровой грамотности, но и позволит перевести многие бизнес-процессы в цифровой формат, эффективно использовать возможности удаленной работы и сделать бизнес-процессы высокотехнологичными. Программы в доступном формате подготовлены международным университетом «Синергия».

Подать заявку на участие можно на сайте цифрабизнес47.рф