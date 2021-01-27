Обучение «цифре» для предпринимателей Ленинградской области продолжается

Для
того, чтобы стать участником программы, учредителю, руководителю или сотруднику
малого или среднего предприятия - субъекта МСП, проживающему в Ленинградской
области, нужно подать заявку и пройти бесплатное обучение по программам
повышения цифровых компетенций. Каждый прошедший обучение специалист получает
диплом о повышении квалификации, а предприятие - квалифицированную электронную подпись.
В
2020 году 785 представителей малого и среднего бизнеса Ленинградской области уже
прошли обучение, были аттестованы и могут получить КЭП бесплатно уже сейчас.
Квалифицированная
электронная подпись необходима сегодня каждому предпринимателю. Ее
использование в электронном документообороте ускоряет время обмена документами
и дает возможность участвовать в электронных торгах. КЭП открывает новые
возможности для предпринимателей, прежде всего, возможность работать с
государственными информационными системами и получать госуслуги без посещения
ведомств и организаций - на портале Госуслуг. С помощью КЭП предприниматели оперативно
передают отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и другие организации, с КЭП возможна
регистрация онлайн-касс.
Участники
программы выбирают для изучения одну из 7 программ. Программа «Цифровой
маркетинг и медиа» поможет создать стратегию продвижения бизнеса в интернете. «Цифровой
дизайн» научит создавать дизайн и моушн-дизайн в специализированных программах.
Как известно, бизнесу нужны IT-продукты, и программа «Программирование и
создание IT-продуктов» научит основам программирования. Мобильный
интернет становится все популярнее, поэтому компаниям необходимо иметь свое
собственное мобильное приложение – разобраться во всех тонкостях поможет
программа «Разработка мобильных приложений». Программа обучения «Большие
данные» поможет узнать в том числе юридические нюансы работы с большими
данными. Теория и практика по программе «Искусственный интеллект» позволят оценивать
возможности применения систем искусственного интеллекта в аналитической
деятельности. Программа «Интернет вещей»
научит автоматизировать бизнес-процессы и внедрять «умные сервисы».
Среди тех, кто закончил обучение, самыми
популярными стали темы «Цифровой маркетинг и медиа» и «Цифровой дизайн».
Обучение
проводится в онлайн-формате, в любое удобное для «ученика» время, и длится в
среднем 16 часов. Участие в программе будет способствовать не только к
повышению и развитию цифровой грамотности, но и позволит перевести многие
бизнес-процессы в цифровой формат, эффективно использовать возможности
удаленной работы и сделать бизнес-процессы высокотехнологичными. Программы в
доступном формате подготовлены международным университетом «Синергия».
Подать
заявку на участие можно на сайте цифрабизнес47.рф