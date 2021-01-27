120-я стрелковая
Гатчинская Краснознамённая дивизия – это три стрелковых полка – 289-й, 538-й и
543-й, 1033-й артиллерийский полк, 410-й отдельный
истребительно-противотанковый дивизион,161-я разведывательная рота, 328-й
саперный батальон, 678-й отдельный батальон связи (709-я отдельная рота связи),
248-й медико-санитарный батальон, 148-я отдельная рота химзащиты, 532-я
автотранспортная рота, 376-я полевая хлебопекарня, 847-й дивизионный
ветеринарный лазарет, 2276-я полевая почтовая станция, 1216-я полевая касса
Госбанка.
Только в 543-м полку за
освобождение Гатчины медалью «За Отвагу» был награжден 21 человек, медалью «За
боевые заслуги» - 11 человек.
Младший лейтенант Георгий Васильевич Кустов - комсорг 543-го стрелкового полка погиб 23 января 1944 года в боях за освобождение Гатчины. В критическую минуту Георгий Васильевич поднял солдат в штыковую атаку. Его именем названа улица в Мариенбурге.
Еще одна улица в этом же
микрорайоне Гатчины названа именем командира 543-го стрелкового полка - это
улица Федора Ивановича Галеева. Подполковник Галеев был награжден орденом
Александра Невского. В его наградном листе сказано: организовал быструю
переправу через реку Ижора и на плечах противника, сходу стремительно врываясь
на окраины города Гатчины, вел уличные бои и завершил блокирование юго-восточной
части города. Тем самым он обеспечил возможность подхода частей дивизии к
городу Гатчина и взятие его с малыми потерями в личном составе. Во время боя
Галеев постоянно находился в боевых порядках подразделений и личным примером
мужества и храбрости воодушевлял личный состав.
Заместитель командира
289-го стрелкового полка майор Степан Федорович Калюта также был награжден
орденом Александра Невского. В наградном листе сказано, что в боях за Гатчину
он первым ворвался на позиции противника впереди 3-го стрелкового батальона,
своим примером и самоотверженностью воодушевлял личный состав на разгром и
уничтожение врага.
Самый напряженный бой 25 января 1944 года выдержали 289-й и 538-й стрелковые полки 120-й стрелковой дивизии, прорываясь с севера через предмостную позицию и реку Ижору. Штурмовым группам с термитными шарами и зарядами взрывчатки пришлось уничтожить двенадцать долговременных сооружений с гарнизонами, отказавшимися сдаться.
Днем 25 января 1944 года 289-й и 538-й стрелковые полки дивизии ворвались на северную окраину Гатчины и вели там уличные бои. 543-й стрелковый полк второго эшелона под командованием подполковника Ф.И. Галеева прорвался к юго-восточной окраине города. Штурмовые группы пробивались к Гатчинскому дворцу. Каждая группа имела стрелковый взвод, 1-2 тяжелых танка и 1-2 орудия, отделение саперов-подрывников из состава 52-й инженерно-саперной бригады. Бой продолжался всю ночь.
Гитлеровцы оборонялись с
яростью обреченных. Взрывали все, что можно было взорвать. Минировали дороги, лощины,
дома. На подступах к Гатчине, на ее окраинах и в центре города дивизионные и
полковые саперы сняли более пяти тысяч мин натяжного и нажимного действия.
Окраины города стали
ареной наиболее ожесточенных боев. Фашистские автоматчики и пулеметчики сидели
в каждом каменном доме, на перекрестках улиц.
В журнале боевых действий
117-го стрелкового корпуса, в который входила 120-я дивизия, сказано, что к 10
часам 26 января 1944 года части 120-й стрелковой дивизии овладели городом
Гатчина, с 12 часов вышли на южною окраину, где закрепились, выполнив
поставленную задачу.
На следующий день, 27
января 1944 года, приказом Верховного Главнокомандующего №12 соединениям и
частям, отличившимися в боях с немецкими захватчиками за освобождение г.
Гатчина (Красногвардейск), присвоено наименование «ГАТЧИНСКАЯ».
Подготовил Владимир Гречухин