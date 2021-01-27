120-я стрелковая Гатчинская Краснознамённая дивизия – это три стрелковых полка – 289-й, 538-й и 543-й, 1033-й артиллерийский полк, 410-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион,161-я разведывательная рота, 328-й саперный батальон, 678-й отдельный батальон связи (709-я отдельная рота связи), 248-й медико-санитарный батальон, 148-я отдельная рота химзащиты, 532-я автотранспортная рота, 376-я полевая хлебопекарня, 847-й дивизионный ветеринарный лазарет, 2276-я полевая почтовая станция, 1216-я полевая касса Госбанка.

Только в 543-м полку за освобождение Гатчины медалью «За Отвагу» был награжден 21 человек, медалью «За боевые заслуги» - 11 человек.

Младший лейтенант Георгий Васильевич Кустов - комсорг 543-го стрелкового полка погиб 23 января 1944 года в боях за освобождение Гатчины. В критическую минуту Георгий Васильевич поднял солдат в штыковую атаку. Его именем названа улица в Мариенбурге.

Еще одна улица в этом же микрорайоне Гатчины названа именем командира 543-го стрелкового полка - это улица Федора Ивановича Галеева. Подполковник Галеев был награжден орденом Александра Невского. В его наградном листе сказано: организовал быструю переправу через реку Ижора и на плечах противника, сходу стремительно врываясь на окраины города Гатчины, вел уличные бои и завершил блокирование юго-восточной части города. Тем самым он обеспечил возможность подхода частей дивизии к городу Гатчина и взятие его с малыми потерями в личном составе. Во время боя Галеев постоянно находился в боевых порядках подразделений и личным примером мужества и храбрости воодушевлял личный состав.

Заместитель командира 289-го стрелкового полка майор Степан Федорович Калюта также был награжден орденом Александра Невского. В наградном листе сказано, что в боях за Гатчину он первым ворвался на позиции противника впереди 3-го стрелкового батальона, своим примером и самоотверженностью воодушевлял личный состав на разгром и уничтожение врага.

Самый напряженный бой 25 января 1944 года выдержали 289-й и 538-й стрелковые полки 120-й стрелковой дивизии, прорываясь с севера через предмостную позицию и реку Ижору. Штурмовым группам с термитными шарами и зарядами взрывчатки пришлось уничтожить двенадцать долговременных сооружений с гарнизонами, отказавшимися сдаться.

Днем 25 января 1944 года 289-й и 538-й стрелковые полки дивизии ворвались на северную окраину Гатчины и вели там уличные бои. 543-й стрелковый полк второго эшелона под командованием подполковника Ф.И. Галеева прорвался к юго-восточной окраине города. Штурмовые группы пробивались к Гатчинскому дворцу. Каждая группа имела стрелковый взвод, 1-2 тяжелых танка и 1-2 орудия, отделение саперов-подрывников из состава 52-й инженерно-саперной бригады. Бой продолжался всю ночь.

Гитлеровцы оборонялись с яростью обреченных. Взрывали все, что можно было взорвать. Минировали дороги, лощины, дома. На подступах к Гатчине, на ее окраинах и в центре города дивизионные и полковые саперы сняли более пяти тысяч мин натяжного и нажимного действия.

Окраины города стали ареной наиболее ожесточенных боев. Фашистские автоматчики и пулеметчики сидели в каждом каменном доме, на перекрестках улиц.

В журнале боевых действий 117-го стрелкового корпуса, в который входила 120-я дивизия, сказано, что к 10 часам 26 января 1944 года части 120-й стрелковой дивизии овладели городом Гатчина, с 12 часов вышли на южною окраину, где закрепились, выполнив поставленную задачу.

На следующий день, 27 января 1944 года, приказом Верховного Главнокомандующего №12 соединениям и частям, отличившимися в боях с немецкими захватчиками за освобождение г. Гатчина (Красногвардейск), присвоено наименование «ГАТЧИНСКАЯ».

Подготовил Владимир Гречухин