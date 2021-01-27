Социальный онлайн-форум обозначил новые меры помощи

Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется,

«Принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Дмитрий Медведев, открывая второй Социальный онлайн-форум «Единой России». Он поблагодарил всех волонтеров и активистов партии за совместную работу.

Основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, с начала января добровольцы передали медикам в «красных зонах» более двух миллионов горячих обедов. Волонтеры присматривают за детьми медиков, пока те на работе, доставляют необходимые товары, оказывают другую помощь. За неполный первый месяц этого года волонтеры-медики и депутаты от партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме того, активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных колл-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», — подчеркнул Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» объединяют больше ста тысяч добровольцев. Волонтеры становятся теми, кто помогает поднять важные проблемы на федеральный уровень.

Доброволец из Брянска, депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин, который помогает пожилым людям, поставил вопрос о работе частных домов престарелых. Не везде предприниматели к организации такого рода услуг подходят ответственно, сказал он. По словам активиста, некоторые бизнесмены экономят, что отражается на условиях проживания пожилых людей и противопожарной безопасности.

«Это влечет за собой страшные трагедии. Хотелось бы выйти с предложением, чтобы деятельность частных домов престарелых лицензировать и одним из жестких требований поставить соблюдение санитарных и противопожарных норм», — предложил Алексей Солонкин.

Сейчас работа частных пансионатов для пожилых не лицензируется. За последние пару месяцев в Тюменской и Московской областях, Башкирии случились пожары в таких домах престарелых — погибли больше 30 человек. Лицензирование позволит защитить людей и сохранить им жизни.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил еще один способ защиты здоровья и жизни пожилых граждан, а также людей с серьезными заболеваниями - использование трекеров для информирования о состояния их здоровья. Специальные устройства помогут врачам в случае необходимости оперативно оказывать им экстренную помощь.

«В Ленинградской области более 3000 человек ежегодно используют кардиомониторы, приборы для измерения давления, которые через сим-карту передают данные лечащему врачу. Врач может наблюдать одновременно до 350 человек. Из-за этого в четыре раза снизилось количество вызовов скорой помощи этими людьми», — рассказал Александр Дрозденко, предложив распространить этот опыт на всю страну. Он подчеркнул, что с начала использования мобильных устройств контроля за здоровьем не было ни одного летального исхода.

Также волонтеры предложили поддержать детей-инвалидов. Руководитель Нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко предложил включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Сейчас под такую норму подпадают только инвалиды I и II групп.

«В этом списке нет детей с инвалидностью. У родителей нет времени сидеть в очередях. Если мы добавим эту категорию – окажем им существенную поддержку», — подчеркнул Роман Пономаренко.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе второго Социального онлайн-форума «Единой России», поддержали в профильных министерствах.

«Прежде всего, хочу поддержать инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Он предложил распространить систему дистанционного наблюдения за состоянием здоровья людей, относящихся к группе риска, которая опробована в Ленинградской области, на другие регионы России», - сказала региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Она отметила, что использование мобильных трекеров для информирования о состоянии здоровья пациентов из группы риска, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, удобно и медикам, и самим пациентам.

«Как врач могу сказать, что своевременно оказанная помощь позволяет существенно снизить тяжесть течения заболевания и предотвратить серьезные осложнения. Дистанционный контроль как раз и дает возможность оперативного реагирования. Это направление развития медицины продиктовано самой жизнью», - подчеркнула Людмила Тептина.

Как региональный координатор проекта «Крепкая семья» она также очень позитивно оценила предложение об обслуживании детей-инвалидов в различных организациях без очереди.

«На первый взгляд, это очевидная норма, но законодательно сегодня прописано право на внеочередное обслуживание только людей с инвалидностью 1-й и 2-й группы. И на этом основании родители с детьми-инвалидами зачастую получают отказ на просьбу о внеочередном приеме, хотя детям с ограниченными возможностями здоровья пребывание в очереди не просто томительно, но и тяжело физически. А вместе с ними переживают и их родители. Поэтому внесение изменений в действующие нормативные акты будет справедливым», - заявила Людмила Тептина.

Пресс-служба регионального отделения "Единой России"