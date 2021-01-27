Сусанинское поселение: в диалоге с жителями

- В состав Сусанинского сельского поселения входят три поселка и пять деревень, в которых проживают 8200 человек, в том числе 489 из них имеют временную регистрацию. В летний период население увеличивается почти в три раза. К сожалению, мы наблюдаем естественную убыль населения: в 2020 году родилось 32 ребенка, умерло - 106 человек.

Из числа постоянных жителей численность трудоспособного населения составляет 46 % (3772 человека), старше трудоспособного возраста - 38% (3116 человек). Около 80 % трудоспособных жителей выезжают на работу в Санкт-Петербург.

Общегосударственные вопросы

Работа администрации строится в условиях многократно возросшего количества запросов из различных инстанций и отчетной документации. В 2020 году зарегистрировано 4243 входящих письма, исходящих писем – 2011. В том числе от граждан поступило 483 письменных обращения, еще 60 человек побывали на личном приеме главы администрации. Более половины из числа поступивших вопросов относились к благоустройству населенных пунктов.

Администрацией разработано и утверждено 470 постановлений, 16 распоряжений. Проведена правовая экспертиза всех нормативных актов.

В настоящее время администрация оказывает 41 муниципальную услугу. В 2020 году за их получением обратились 496 человек, в том числе 218 – через многофункциональные центры. В 2021 году мы расширим перечень услуг, которые будут предоставляться через МФЦ, и только одну оставим за собой - выдачу разрешения на захоронение и подзахоронение на кладбищах поселения.

В социальной сети «ВКонтакте» работает официальная группа администрации Сусанинского сельского поселения, в которой размещается официальная информация о деятельности органов местного самоуправления, и где жители могут высказывать свои предложения.

Общая численность граждан, состоящих на воинском учете, на территории Сусанинского сельского поселения составляет 1536 человек. В 2020 году в ряды Российской армии призвано 14 человек из 13 по плану.

Экономика

На территории Сусанинского поселения зарегистрировано 21 юридическое лицо, из числа которых только одно – СПК «Кобраловский» относится к категории малых предприятий, а 20 – это микропредприятия. Самые известные из них – это ЗАО «Северное» (газонакопительная станция), ЗАО «Микеланджело» (производство мягких сыров) и ООО «С.К.С.» (оптовая торговля строительными и лесоматериалами). Также на территории поселения ведут свою деятельность 11 фермерских хозяйств и 118 индивидуальных предпринимателей.

На начало 2021 года в поселении функционирует 26 стационарных магазинов, в том числе 5 сетевых. Во всех трех крупных населенных пунктах поселения - поселках Сусанино, Семрино и Кобралово - места, выделенные под нестационарную торговлю, поставлены на кадастровый учет и предоставлены индивидуальным предпринимателям для организации ярмарочной торговли, что дает возможность ИП, не имеющим магазины, развивать свой бизнес.

Жилищная политика

По состоянию на 31 декабря 2020 года, в Сусанинском поселении в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 54 семьи, из них 18 - по договорам социального найма, 36 - участвующих в жилищных программах (в том числе 8 многодетных семей).

В 2020 году молодая семья Игнатенко приняла участие в мероприятиях, предусмотренных государственной целевой программой, и приобрела благоустроенную квартиру.

Всего на территории Сусанинского сельского поселения находится 87 многоквартирных жилых домов, 83 % жилого фонда приватизировано. В 2020 году межведомственной комиссией, созданной при администрации, были признаны аварийными шесть многоквартирных домов по адресам:

- п. Сусанино, 9 линия, д. 105,

4 линия, д. 53, 5 линия, д. 60,

- п. Кобралово, ул. Железнодорожная, дом 4,

- ст. Владимирская, д.2, 17 км д. 1.

В 2019 году были признаны аварийными два дома в пос. Семрино: ул. Железнодорожная, д.1 и д.2.

В 2020 году был расселен многоквартирный дом, расположенный на станции Владимирская. Три семьи справили долгожданное новоселье.

Принято решение о выделении единовременной денежной выплаты из средств областного бюджета на ремонт жилого дома бывшей несовершеннолетней узницы Миранде Васильевне Дорониной, и сейчас готовится пакет документов на получение аналогичной выплаты для еще одной бывшей узницы – Хильмы Матвеевны Балашовой.

В рамках реализации областных законов №105 и № 75 о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 2020 году на территории Сусанинского поселения было предоставлено 11 земельных участков. Не обеспечены земельными участками 12 многодетных семей поселения.

В 2021 году планируется предоставить 7 точечных земельных участков. После запланированного внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сусанинского поселения появится возможность подготовить проект планировки территории в п. Кобралово, что позволит сократить очередь по предоставлению земельных участков.

Коммунальное хозяйство, транспорт

В 2020 году более 200 жителей поселения подключили свои дома к ранее построенным газопроводам.

На территории Сусанинского поселения остаются не газифицированными две деревни - Красницы и Заборье, а также часть пос. Кобралово (по улицам новостроек). В 2020 году были подготовлены схемы газификации по этим населенным пунктам, что дает возможность подать заявку на участие в областной программе на предоставление субсидий на проектирование и строительство газопроводов.

В стадии разработки проектно-сметная документация на строительство системы водоотведения и водоснабжения в пос. Сусанино к жилым домам на Павловском пр., д. 60А, по ул. 5 линия, д. 60 и ул. 6 линия, д. 69 и д.71. После получения положительного заключения экспертизы будет решаться вопрос финансирования их строительства.

В пос. Кобралово в рамках региональной программы энергосбережения и энергоэффективности было смонтировано 5 АИТП (автоматизированный индивидуальный тепловой пункт) в многоквартирных домах. В 2021 году они будут введены в эксплуатацию.

В 2020 году началось строительство новой блок-модульной котельной в п. Кобралово.

Начат монтаж локальных очистных сооружений в п. Семрино.

В феврале 2020 года для жителей посёлка Семрино районный центр - Гатчина стал ближе и доступнее! Было возобновлено автобусное сообщение по маршруту Семрино – Сусанино – Гатчина.

Бюджет

2020-й год стал проверкой на прочность нашей бюджетной системы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции экономика встретилась с новыми вызовами, но мы достойно справились с трудностями и выполнили все принятые на 2021 год обязательства.

Доходная часть бюджета Сусанинского сельского поселения в 2020 г. составила 120,2 млн. рублей, что на 26 % выше, чем в 2019 году. В структуре доходов наибольший удельный вес занимают налоговые и неналоговые доходы – 67 % или 80,0 млн рублей. Как и в прежние годы, бюджет Сусанинского поселения является дотационным. Доля безвозмездных поступлений увеличилась на 8% к предыдущему году и составила 33% в структуре доходных источников – это 40,2 млн руб., в том числе из бюджета Гатчинского района поступило 2,7 млн рублей, из бюджета Ленинградской области - 37,1 млн. рублей.

Основная доля собственных доходов - это:

- земельный налог – 52%,

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 40 %,

- доходы от уплаты акцизов – 5,0%.

- налог на имущество физических лиц – 1,3%.

На долю неналоговых доходов от использования имущества, аренды помещений и найма муниципального жилья приходится 1,2%.

Расходная часть бюджета по итогам 2020 года исполнена в сумме 99,5 млн рублей (2019 год – 93,6 млн рублей). Администрация поселения продолжила работу в рамках программного бюджета. За год на территории поселения была реализована муниципальная программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское поселение», которая включает в себя девять подпрограмм, сумма расходов по которым составила 79,8 млн рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Стимулирование экономической активности - 390 тыс. руб.,

2. Обеспечение безопасности на территории поселения - 389,9 тыс. рублей,

3. Благоустройство территории – 21 509,6 тыс. рублей,

4. Развитие культуры, организация праздничных мероприятий –13 069,6 тыс. рублей,

5. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики – 2775,8 тыс. рублей,

6. Содеражние автомобильных дорог – 17 482,4 тыс. рублей,

8. Жилищно-коммунальное хозяйство – 23787,9 тыс. рублей,

9. Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности – 380,0 тыс. рублей.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2020 году на электронной площадке «Портал Госзакупок» проведено 8 электронных аукционов. Сумма заключенных контрактов составила 13,4 млн рублей, получена экономия в сумме 4,6 млн рублей.

Благоустройство

Самая объемная статья расходной части бюджета в 2020 году – благоустройство. Затраты составили 21,5 млн руб. Перечень работ по благоустройству формируется совместными усилиями с депутатами, общественными советами, старостами и жителями поселения. Именно в диалоге определяются первоочередные работы и планы на перспективу.

В 2020 году были организованы работы по спиливанию и кронированию 64 аварийных деревьев.

Продолжены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные: в 2020 году заменено 70 светильников. Кроме того, было установлено 45 новых опор освещения и 35 светодиодных светильников в п. Кобралово и д. Заборье.

За счёт средств, выделенных по решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района на развитие общественной инфраструктуры, оборудовали детские игровые площадки и добавили новые элементы:

- в п. Сусанино на ул. 6 линия, д. 100,

- в п. Сусанино по Павловскому проспекту,

- в п. Семрино на ул. Хвойной,

- в п. Кобралово на ул. Молодежной.

Стоимость работ составила 320 тыс. руб.

Совместно с инициативными жителями, Молодёжным советом и подростковыми трудовыми бригадами проведены работы по благоустройству парков в п. Сусанино и п. Кобралово, а также ремонт и покраска элементов детских площадок. Летом трудились две подростковые бригады - 27 человек. Финансирование трудовых бригад производилось из бюджетов двух уровней.

В 2020 году были продолжены работы по очистке дренажных канав. Расчищено с вывозом грунта 6 км дренажных канав в поселках Семрино, Сусанино, Кобралово и д. Заборье. Заменили и уложили 12 дренажных труб, а также 11 бетонных лотков. Произвели ремонт 32 железобетонных труб. Очень важно, чтобы к этой работе активно подключились и собственники индивидуальных жилых домов.

Выполнены работы по благоустройству территории около муниципальной бани в пос. Кобралово с обустройством парковки в асфальте.

Уже пятый год на территории поселения проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. Весной 2020 года при обследовании территории на предмет засорённости было выявлено, что мягкая зима 2019-2020 гг. способствовала активному прорастанию семян борщевика Сосновского, были выявлены новые очаги распространения в пос. Кобралово и дер. Красницы. В 2021 году принято решение увеличить площадь обработки до 28 га.

На протяжении последних лет в весенне-летний период проводилась акарицидная обработка (уничтожение клещей) наиболее посещаемых населением участков (парков, кладбищ, мест массового отдыха), общая площадь обрабатываемой территории - 7,8 га.

С 1 ноября 2019 года услуга по сбору мусора стала коммунальной на всей территории Ленинградской области, за весь процесс, связанный со сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией бытового мусора, отвечает региональный оператор. К сожалению, до сих пор у жителей остаются вопросы к организации этой работы, в деревнях целесообразнее сохранить децентрализованный способ вывоза ТКО, к которому привыкли жители. Поэтому диалог в поисках оптимального решения по каждому населенному пункту еще продолжается.

Дорожная деятельность

В 2020 году на содержание и развитие улично-дорожной сети на территории Сусанинского поселения было израсходовано 17,5 млн руб.

Выполнен большой объем ремонта дорожного щебеночного покрытия – протяженностью 31,7 км, это практически треть дорог местного значения. В том числе в п. Кобралово подсыпано 10 км дорожного полотна, в п. Семрино - 4,5 км, в п. Сусанино – 15 км, в деревнях Красницы и Заборье – 2,4 км. Ремонт дорог производился известняковым щебнем с последующим разравниванием (грейдированием) с частичным прикатыванием (уплотнением) механизмами.

Выполнены следующие работы по ремонту автомобильных дорог:

1) Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении от 5 до 8 линии по Среднему проспекту в п. Семрино.

2) Ремонт дорожки (дворовой территории) в асфальтовом исполнении к дому 4 к.1 по ул. Лесной в п. Кобралово.

3) Ремонт картами дворовой территории и проездов в асфальтовом исполнении у многоквартирных домов № 1 и 4 по ул. Лесной в п. Кобралово.

4) Обустройство разворотного кольца для автобуса в асфальтном исполнении в п. Семрино.

Хочу поблагодарить за активную работу инициативные комиссии, общественные советы и старост нашего поселения. Каждый год они участвуют в областных программах, привлекая на территорию дополнительные средства из областного бюджета.

В 2020 году в рамках областного закона 3-оз «об инициативных комиссиях» произведен ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог в щебеночно-песчаном исполнении по адресам: пос. Сусанино, 6-я линия (от Петровского проспекта до Среднего проспекта), Средний проспект (от 5 линии до пересечения 6 линии).

В 2020 году рамках областного закона 147-оз «о старостах» установлена детская площадка по адресу: п. Кобралово, Урожай-2 с ограждением.

Произведен ремонт дорожного покрытия в щебеночно-песчаном исполнении по адресам:

- п. Кобралово, ул. Урожай-2 от 1 до 10 линии, 750 м,

- п. Семрино, Средний пр., от 1 до 5 линии, 600 м,

- д. Красницы от ж/д переезда по ул. Береговой до ул. Заречной, д.22а, на ул. Лесную до д.4, 1000 м,

- д. Заборье, ул. Центральная, 340 м.

Безопасность

В 2020 году большое внимание уделялось мероприятиям по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, противодействию экстремизму, профилактике терроризма. Эта работа проводится администрацией в тесном взаимодействии с членами общественных советов и старостами.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» израсходовано 389,9 тыс. руб.

Так, в целях профилактики и предупреждения гибели людей на пожарах работниками администрации проводились инструктажи населения в населенных пунктах с вручением памяток по пропаганде противопожарных мероприятий.

Приобретен 300 евробуклетов по профилактике терроризма и экстремизма. Проведена профилактическая работа с населением: на информационных стендах, в общественных местах, на сайте администрации и на официальной страничке Сусанинского поселения в социальной сети ВКонтакте размещены памятки, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Большое внимание уделено мерам по безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения. Дорожные знаки «Искусственная неровность» установлены на Петровском пр. в п. Сусанино и на ул. Лесной (перед детским садиком) в п. Кобралово. Дорожные знаки «Ограничение скорости» установлены в д. Красницы и д. Заборье. На пересечении ул. 3-линия и Петровского пр. в п. Сусанино установлен дорожный знак «Уступи дорогу».

В 2020 году обустроены минерализованные полосы в д. Мыза (проведена опашка населённого пункта). Проводилась работа с собственниками земельных участков, направлены в их адреса письма с требованием об окашивании полей вдоль населенных пунктов и лесных массивов.

Будет продолжена работа по оборудованию противопожарных водоёмов в соответствии с нормативными требованиями.

Культура

2020-й год заставил учреждения культуры и спорта искать новые формы работы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие мероприятия прошли в режиме онлайн, благодаря чему наши жители не оказались изолированными от общественной жизни поселения.

Чрезвычайно важно, что мы смогли достойно отметить 75-летие со Дня Победы. К 9 мая были приведены в порядок все памятные места в нашем поселении. В п. Семрино у закладного камня «Слава Защитникам земли русской» в июне был установлен пилон с информацией о наших защитниках.

9 мая жители не могли покинуть свои дома, но смогли принять участие в онлайн программах:

- митинг в онлайн режиме набрал 3050 просмотров;

- акция «Бессмертный полк» – 3886 просмотров;

- праздничный концерт - 14 746 просмотров.

Прошел онлайн конкурс детского рисунка «9 мая в моей семье».

В целом мероприятия, посвященные 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посмотрели без малого 29 тысяч человек.

Работники культуры постарались провести мероприятия, посвященные всем государственным праздникам. И если в начале года они проходили в привычном формате, как, например, концерт к Дню Защитника Отечества в п. Сусанино, на который были приглашены ветераны боевых действий, солдаты срочной службы из воинской части № 28037, то начиная с весны, мероприятия проходили в онлайн формате с трансляцией в социальной сети ВКонтакте. В их числе и День поселения, который посмотрели 4 975 человек.

Второй год подряд в августе на территории Сусанинского поселения проходил областной фестиваль «День детства». В сентябре стартовал ежегодный марафон «Поможем ребенку вместе», все собранные средства были переданы детям с диагнозом ДЦП, проживающим на территории Сусанинского поселения.

Наши земляки достойно представили результаты своего труда на ежегодном районном смотре-конкурсе «Подворье». На районных конкурсах «Женщина года» и «Человек слова и дела» наше поселение представили Бурдова Анна Романовна и Колесников Дмитрий Андреевич. Медалью «За любовь и верность» награждена супружеская пара Клоповых. Семья Грибовых приняла участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» и областном конкурсе «Почетная семья Ленинградской области».

В 2020 году на базе Сусанинского культурно-досугового центра работали 19 кружков и творческих объединений, которые объединили 392-х участников разного возраста.

Спорт и молодежная политика

Администрация создаёт все условия для развития спорта и физической культуры с учётом пожеланий жителей. Она в течение года приобретала спортинвентарь (мячи, шайбы и т.д.), призы для победителей различных турниров, оплачивала проезд участников к месту соревнований и заявочные взносы.

На территории Сусанинского поселения тренируются:

- 3 футбольные команды (в т.ч. одна детская),

- 3 хоккейные команды (в п. Кобралово и п Семрино, в т.ч. одна детская),

- ветеранская команда по волейболу (старше 40 лет),

- сборная команда по стрельбе.

Спортсмены достойно выступают на соревнованиях разного уровня и достигают высоких результатов, побеждают на турнирах муниципального, областного и межрегионального уровней. Так, футбольная команда ССП заняла первое место в региональном этапе Всероссийского фестиваля по футболу в формате 6х6. В 2021 году наша команда представит Ленинградскую область на всероссийском этапе в Сочи.

В сфере молодежной политики администрация поселения работает в тесном контакте с районной комиссией по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями и инспекторами по делам несовершеннолетних Вырицкого и Коммунарского отделений полиции, привлекает к общественной жизни подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В поселении активно развивается волонтерское движение. Волонтеры акции «Мы Вместе» помогали пожилым и малообеспеченным людям в период распространения коронавируса с доставкой продуктов и лекарств. В течение года волонтеры помогали выдавать медицинские маски жителям поселения, тем самым стараясь помочь жителям и медикам в обеспечении средствами индивидуальной защиты.

Активисты движения «Волонтеры Победы» приняли участие в организации забега по пересеченной местности «Сусанинская тропа». Волонтерский корпус расчищал трассу на квадроциклах, поил спортсменов чаем. В этом году забег дополнился детскими стартами на 400 метров.

Знаковым событием для нашей страны в 2020 году стало голосование по поправкам в Конституцию России. «Волонтеры Конституции» проводили на территории поселения разъяснительную работу о поправках, предложенных для голосования.

Планы на 2021 год

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения во всех населенных пунктах будет производиться установка знаков маршрутного ориентирования.

Будут продолжены работы по благоустройству и ремонту дорог. Запланировано:

1) в п. Семрино:

- обустройство в асфальтном покрытии тротуарных дорожек перед многоквартирным домом № 6 по Большому пр.;

- обустройство парковки напротив футбольного поля;

- ограждение футбольного поля;

- ремонт спортивного зала на улице Хвойной;

- установка детской площадки;

- установка автобусного павильона на привокзальной площади с благоустройством территории.

2) в п. Сусанино:

- ремонт дорожного покрытия по Петровскому пр. (участок от улицы 1 линия до ул. 5 линия восточная сторона) в асфальтобетонном исполнении;

- продолжение работ по обустройству парка по ул. 6 линия;

- установка детской площадки.

3) в п. Кобралово

- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по адресу: ул. Центральная (дорога, ведущая к амбулатории и клубу);

- обустройство стоянки для посетителей амбулатории;

- продолжение работ по обустройству парка;

- продолжение работ по восстановлению футбольного поля;

- обустройство детской площадки по ул. Центральной;

- обустройство освещения автомобильной дороги по адресу: ул. Ленинградская/Дорожная;

- асфальтирование ул. Новой.

Планируем войти в государственную программу «Комплексное развитие села» по ремонту социально-значимых дорог местного значения.

Продолжим работу по замене ламп ДРЛ на энергосберегающие.

Продолжим работу по оборудованию мест накопления ТКО.

Планируем подать заявку на ремонт кровли в Сусанинском КДЦ и капитальный ремонт сельского клуба в Кобралово (проектно-сметная документация прошла госэкспертизу).

Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в решении вопросов, определяющих качество жизни нашего населения. Это правительство Ленинградской области, администрация Гатчинского района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, депутаты Сусанинского поселения и сотрудники нашей администрации, руководители предприятий и учреждений, Совет ветеранов и Молодежный совет, старосты, члены общественных советов и инициативных комиссий, все неравнодушные жители. Каждый из нас отдает частичку своей души, вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего поселения.