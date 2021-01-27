Сусанинское поселение: в диалоге с жителями

- В состав Сусанинского сельского поселения входят три поселка и пять деревень, в которых проживают 8200 человек, в том числе 489 из них имеют временную регистрацию. В летний период население увеличивается почти в три раза. К сожалению, мы наблюдаем естественную убыль населения: в 2020 году родилось 32 ребенка, умерло - 106 человек.
Из числа постоянных
жителей численность трудоспособного населения составляет 46 % (3772 человека),
старше трудоспособного возраста - 38% (3116 человек). Около 80 % трудоспособных жителей выезжают на
работу в Санкт-Петербург.
Общегосударственные
вопросы
Работа администрации
строится в условиях многократно возросшего количества запросов из различных
инстанций и отчетной документации. В 2020 году зарегистрировано 4243 входящих
письма, исходящих писем – 2011. В том числе от граждан поступило 483 письменных
обращения, еще 60 человек побывали на личном приеме главы администрации. Более
половины из числа поступивших вопросов относились к благоустройству населенных
пунктов.
Администрацией
разработано и утверждено 470 постановлений, 16 распоряжений. Проведена правовая
экспертиза всех нормативных актов.
В настоящее время администрация оказывает 41
муниципальную услугу. В 2020 году за их получением обратились 496 человек, в
том числе 218 – через многофункциональные центры. В 2021 году мы расширим
перечень услуг, которые будут предоставляться через МФЦ, и только одну оставим
за собой - выдачу разрешения на захоронение и подзахоронение на кладбищах
поселения.
В социальной сети
«ВКонтакте» работает официальная группа администрации Сусанинского сельского
поселения, в которой размещается официальная информация о деятельности органов
местного самоуправления, и где жители могут высказывать свои предложения.
Общая численность
граждан, состоящих на воинском учете, на территории Сусанинского сельского
поселения составляет 1536 человек. В 2020 году в ряды Российской армии призвано
14 человек из 13 по плану.
Экономика
На территории
Сусанинского поселения зарегистрировано 21 юридическое лицо, из числа которых
только одно – СПК «Кобраловский» относится к категории малых предприятий, а 20
– это микропредприятия. Самые известные из них – это ЗАО «Северное»
(газонакопительная станция), ЗАО «Микеланджело» (производство мягких сыров) и
ООО «С.К.С.» (оптовая торговля строительными и лесоматериалами). Также на
территории поселения ведут свою деятельность 11 фермерских хозяйств и 118
индивидуальных предпринимателей.
На начало 2021 года в
поселении функционирует 26 стационарных магазинов, в том числе 5 сетевых. Во
всех трех крупных населенных пунктах поселения - поселках Сусанино, Семрино и
Кобралово - места, выделенные под нестационарную торговлю, поставлены на
кадастровый учет и предоставлены индивидуальным предпринимателям для
организации ярмарочной торговли, что дает возможность ИП, не имеющим магазины,
развивать свой бизнес.
Жилищная
политика
По состоянию на 31
декабря 2020 года, в Сусанинском поселении в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоит 54 семьи, из них 18 - по договорам социального найма,
36 - участвующих в жилищных программах (в том числе 8 многодетных семей).
В 2020 году молодая семья
Игнатенко приняла участие в мероприятиях, предусмотренных государственной
целевой программой, и приобрела благоустроенную квартиру.
Всего на территории
Сусанинского сельского поселения находится 87 многоквартирных жилых домов, 83 %
жилого фонда приватизировано. В 2020 году межведомственной комиссией, созданной
при администрации, были признаны аварийными шесть многоквартирных домов по
адресам:
- п. Сусанино, 9 линия,
д. 105,
4 линия, д. 53, 5 линия,
д. 60,
- п. Кобралово, ул. Железнодорожная,
дом 4,
- ст. Владимирская, д.2,
17 км д. 1.
В 2019 году были признаны
аварийными два дома в пос. Семрино: ул. Железнодорожная, д.1 и д.2.
В 2020 году был расселен
многоквартирный дом, расположенный на станции Владимирская. Три семьи справили
долгожданное новоселье.
Принято решение о
выделении единовременной денежной выплаты из средств областного бюджета на
ремонт жилого дома бывшей несовершеннолетней узницы Миранде Васильевне
Дорониной, и сейчас готовится пакет документов на получение аналогичной выплаты
для еще одной бывшей узницы – Хильмы Матвеевны Балашовой.
В рамках реализации
областных законов №105 и № 75 о бесплатном предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в 2020 году на территории
Сусанинского поселения было предоставлено 11 земельных участков. Не обеспечены
земельными участками 12 многодетных семей поселения.
В 2021 году планируется
предоставить 7 точечных земельных участков. После запланированного внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Сусанинского поселения
появится возможность подготовить проект планировки территории в п. Кобралово,
что позволит сократить очередь по предоставлению земельных участков.
Коммунальное
хозяйство, транспорт
В 2020 году более 200
жителей поселения подключили свои дома к ранее построенным газопроводам.
На территории Сусанинского
поселения остаются не газифицированными две деревни - Красницы и Заборье, а
также часть пос. Кобралово (по улицам новостроек). В 2020 году были
подготовлены схемы газификации по этим населенным пунктам, что дает возможность
подать заявку на участие в областной программе на предоставление субсидий на
проектирование и строительство газопроводов.
В стадии разработки проектно-сметная
документация на строительство системы водоотведения и водоснабжения в пос.
Сусанино к жилым домам на Павловском пр., д. 60А, по ул. 5 линия, д. 60 и ул. 6
линия, д. 69 и д.71. После получения положительного заключения экспертизы будет
решаться вопрос финансирования их строительства.
В пос. Кобралово в рамках региональной
программы энергосбережения и энергоэффективности было смонтировано 5 АИТП
(автоматизированный индивидуальный тепловой пункт) в многоквартирных домах. В
2021 году они будут введены в эксплуатацию.
В 2020 году началось
строительство новой блок-модульной котельной в п. Кобралово.
Начат монтаж локальных
очистных сооружений в п. Семрино.
В феврале 2020 года для
жителей посёлка Семрино районный центр - Гатчина стал ближе и доступнее! Было
возобновлено автобусное сообщение по маршруту Семрино – Сусанино – Гатчина.
Бюджет
2020-й год стал проверкой
на прочность нашей бюджетной системы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции
экономика встретилась с новыми вызовами, но мы достойно справились с
трудностями и выполнили все принятые на 2021 год обязательства.
Доходная часть бюджета
Сусанинского сельского поселения в 2020 г. составила 120,2 млн. рублей, что на
26 % выше, чем в 2019 году. В структуре доходов наибольший удельный вес
занимают налоговые и неналоговые доходы – 67 % или 80,0 млн рублей. Как и в
прежние годы, бюджет Сусанинского поселения является дотационным. Доля
безвозмездных поступлений увеличилась на 8% к предыдущему году и составила 33%
в структуре доходных источников – это 40,2 млн руб., в том числе из бюджета
Гатчинского района поступило 2,7 млн рублей, из бюджета Ленинградской области -
37,1 млн. рублей.
Основная доля собственных
доходов - это:
- земельный налог – 52%,
- налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) – 40 %,
- доходы от уплаты
акцизов – 5,0%.
- налог на имущество
физических лиц – 1,3%.
На долю неналоговых
доходов от использования имущества, аренды помещений и найма муниципального
жилья приходится 1,2%.
Расходная часть бюджета
по итогам 2020 года исполнена в сумме 99,5 млн рублей (2019 год – 93,6 млн
рублей). Администрация поселения продолжила работу в рамках программного
бюджета. За год на территории поселения была реализована муниципальная
программа «Социально-экономическое развитие МО «Сусанинское сельское
поселение», которая включает в себя девять подпрограмм, сумма расходов по
которым составила 79,8 млн рублей, в том числе по подпрограммам:
1. Стимулирование
экономической активности - 390 тыс. руб.,
2. Обеспечение
безопасности на территории поселения - 389,9 тыс. рублей,
3. Благоустройство
территории – 21 509,6 тыс. рублей,
4. Развитие культуры,
организация праздничных мероприятий –13 069,6 тыс. рублей,
5. Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики – 2775,8 тыс. рублей,
6. Содеражние
автомобильных дорог – 17 482,4 тыс. рублей,
8. Жилищно-коммунальное
хозяйство – 23787,9 тыс. рублей,
9. Энергосбережение и
обеспечение энергетической эффективности – 380,0 тыс. рублей.
Для повышения
эффективности расходования бюджетных средств в 2020 году на электронной
площадке «Портал Госзакупок» проведено 8 электронных аукционов. Сумма
заключенных контрактов составила 13,4 млн рублей, получена экономия в сумме 4,6
млн рублей.
Благоустройство
Самая объемная статья
расходной части бюджета в 2020 году – благоустройство. Затраты составили 21,5
млн руб. Перечень работ по благоустройству формируется совместными усилиями с
депутатами, общественными советами, старостами и жителями поселения. Именно в
диалоге определяются первоочередные работы и планы на перспективу.
В 2020 году были
организованы работы по спиливанию и кронированию 64 аварийных деревьев.
Продолжены работы по
замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные: в
2020 году заменено 70 светильников. Кроме того, было установлено 45 новых опор
освещения и 35 светодиодных светильников в п. Кобралово и д. Заборье.
За счёт средств, выделенных по решению Совета
депутатов Гатчинского муниципального района на развитие общественной
инфраструктуры, оборудовали детские игровые площадки и добавили новые элементы:
- в п. Сусанино на ул. 6
линия, д. 100,
- в п. Сусанино по
Павловскому проспекту,
- в п. Семрино на ул.
Хвойной,
- в п. Кобралово на ул.
Молодежной.
Стоимость работ составила
320 тыс. руб.
Совместно с инициативными
жителями, Молодёжным советом и подростковыми трудовыми бригадами проведены
работы по благоустройству парков в п. Сусанино и п. Кобралово, а также ремонт и
покраска элементов детских площадок. Летом трудились две подростковые бригады -
27 человек. Финансирование трудовых бригад производилось из бюджетов двух
уровней.
В 2020 году были
продолжены работы по очистке дренажных канав. Расчищено с вывозом грунта 6 км
дренажных канав в поселках Семрино, Сусанино, Кобралово и д. Заборье. Заменили
и уложили 12 дренажных труб, а также 11 бетонных лотков. Произвели ремонт 32
железобетонных труб. Очень важно, чтобы к этой работе активно подключились и
собственники индивидуальных жилых домов.
Выполнены работы по
благоустройству территории около муниципальной бани в пос. Кобралово с
обустройством парковки в асфальте.
Уже пятый год на
территории поселения проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.
Весной 2020 года при обследовании территории на предмет засорённости было
выявлено, что мягкая зима 2019-2020 гг. способствовала активному прорастанию
семян борщевика Сосновского, были выявлены новые очаги распространения в пос. Кобралово
и дер. Красницы. В 2021 году принято решение увеличить площадь обработки до 28
га.
На протяжении последних
лет в весенне-летний период проводилась акарицидная обработка (уничтожение
клещей) наиболее посещаемых населением участков (парков, кладбищ, мест
массового отдыха), общая площадь обрабатываемой территории - 7,8 га.
С 1 ноября 2019 года
услуга по сбору мусора стала коммунальной на всей территории Ленинградской
области, за весь процесс, связанный со сбором, транспортировкой, обработкой и
утилизацией бытового мусора, отвечает региональный оператор. К сожалению, до
сих пор у жителей остаются вопросы к организации этой работы, в деревнях
целесообразнее сохранить децентрализованный способ вывоза ТКО, к которому
привыкли жители. Поэтому диалог в поисках оптимального решения по каждому
населенному пункту еще продолжается.
Дорожная
деятельность
В 2020 году на содержание
и развитие улично-дорожной сети на территории Сусанинского поселения было
израсходовано 17,5 млн руб.
Выполнен большой объем
ремонта дорожного щебеночного покрытия – протяженностью 31,7 км, это
практически треть дорог местного значения. В том числе в п. Кобралово подсыпано
10 км дорожного полотна, в п. Семрино - 4,5 км, в п. Сусанино – 15 км, в
деревнях Красницы и Заборье – 2,4 км. Ремонт дорог производился известняковым
щебнем с последующим разравниванием (грейдированием) с частичным прикатыванием
(уплотнением) механизмами.
Выполнены следующие
работы по ремонту автомобильных дорог:
1) Ремонт дорожного
покрытия в щебеночном исполнении от 5 до 8 линии по Среднему проспекту в п.
Семрино.
2) Ремонт дорожки
(дворовой территории) в асфальтовом исполнении к дому 4 к.1 по ул. Лесной в п.
Кобралово.
3) Ремонт картами
дворовой территории и проездов в асфальтовом исполнении у многоквартирных домов
№ 1 и 4 по ул. Лесной в п. Кобралово.
4) Обустройство
разворотного кольца для автобуса в асфальтном исполнении в п. Семрино.
Хочу поблагодарить за
активную работу инициативные комиссии, общественные советы и старост нашего
поселения. Каждый год они участвуют в областных программах, привлекая на
территорию дополнительные средства из областного бюджета.
В 2020 году в рамках
областного закона 3-оз «об инициативных комиссиях» произведен ремонт дорожного
покрытия автомобильных дорог в щебеночно-песчаном исполнении по адресам: пос.
Сусанино, 6-я линия (от Петровского проспекта до Среднего проспекта), Средний
проспект (от 5 линии до пересечения 6 линии).
В 2020 году рамках
областного закона 147-оз «о старостах» установлена детская площадка по адресу:
п. Кобралово, Урожай-2 с ограждением.
Произведен ремонт
дорожного покрытия в щебеночно-песчаном исполнении по адресам:
- п. Кобралово, ул.
Урожай-2 от 1 до 10 линии, 750 м,
- п. Семрино, Средний
пр., от 1 до 5 линии, 600 м,
- д. Красницы от ж/д
переезда по ул. Береговой до ул. Заречной, д.22а, на ул. Лесную до д.4, 1000 м,
- д. Заборье, ул.
Центральная, 340 м.
Безопасность
В 2020 году большое
внимание уделялось мероприятиям по гражданской обороне и предотвращению
чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности,
противодействию экстремизму, профилактике терроризма. Эта работа проводится
администрацией в тесном взаимодействии с членами общественных советов и
старостами.
В рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории муниципального
образования «Сусанинское сельское поселение» израсходовано 389,9 тыс. руб.
Так, в целях профилактики
и предупреждения гибели людей на пожарах работниками администрации проводились
инструктажи населения в населенных пунктах с вручением памяток по пропаганде
противопожарных мероприятий.
Приобретен 300
евробуклетов по профилактике терроризма и экстремизма. Проведена
профилактическая работа с населением: на информационных стендах, в общественных
местах, на сайте администрации и на официальной страничке Сусанинского
поселения в социальной сети ВКонтакте размещены памятки, направленные на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение
бдительности.
Большое внимание уделено
мерам по безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.
Дорожные знаки «Искусственная неровность» установлены на Петровском пр. в п.
Сусанино и на ул. Лесной (перед детским садиком) в п. Кобралово. Дорожные знаки
«Ограничение скорости» установлены в д. Красницы и д. Заборье. На пересечении
ул. 3-линия и Петровского пр. в п. Сусанино установлен дорожный знак «Уступи
дорогу».
В 2020 году обустроены
минерализованные полосы в д. Мыза (проведена опашка населённого пункта).
Проводилась работа с собственниками земельных участков, направлены в их адреса
письма с требованием об окашивании полей вдоль населенных пунктов и лесных
массивов.
Будет продолжена работа по
оборудованию противопожарных водоёмов в соответствии с нормативными
требованиями.
Культура
2020-й год заставил
учреждения культуры и спорта искать новые формы работы. Из-за пандемии
коронавирусной инфекции многие мероприятия прошли в режиме онлайн, благодаря
чему наши жители не оказались изолированными от общественной жизни поселения.
Чрезвычайно важно, что мы
смогли достойно отметить 75-летие со Дня Победы. К 9 мая были приведены в
порядок все памятные места в нашем поселении. В п. Семрино у закладного камня
«Слава Защитникам земли русской» в июне был установлен пилон с информацией о
наших защитниках.
9 мая жители не могли
покинуть свои дома, но смогли принять участие в онлайн программах:
- митинг в онлайн режиме
набрал 3050 просмотров;
- акция «Бессмертный
полк» – 3886 просмотров;
- праздничный концерт -
14 746 просмотров.
Прошел онлайн конкурс
детского рисунка «9 мая в моей семье».
В целом мероприятия,
посвященные 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
посмотрели без малого 29 тысяч человек.
Работники культуры
постарались провести мероприятия, посвященные всем государственным праздникам.
И если в начале года они проходили в привычном формате, как, например, концерт
к Дню Защитника Отечества в п. Сусанино, на который были приглашены ветераны
боевых действий, солдаты срочной службы из воинской части № 28037, то начиная с
весны, мероприятия проходили в онлайн формате с трансляцией в социальной сети
ВКонтакте. В их числе и День поселения, который посмотрели 4 975 человек.
Второй год подряд в
августе на территории Сусанинского поселения проходил областной фестиваль
«День детства». В сентябре стартовал ежегодный марафон «Поможем ребенку
вместе», все собранные средства были переданы детям с диагнозом ДЦП,
проживающим на территории Сусанинского поселения.
Наши земляки достойно
представили результаты своего труда на ежегодном районном смотре-конкурсе
«Подворье». На районных конкурсах «Женщина года» и «Человек слова и дела» наше
поселение представили Бурдова Анна Романовна и Колесников Дмитрий Андреевич. Медалью
«За любовь и верность» награждена супружеская пара Клоповых. Семья Грибовых
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» и областном конкурсе
«Почетная семья Ленинградской области».
В 2020 году на базе
Сусанинского культурно-досугового центра работали 19 кружков и творческих
объединений, которые объединили 392-х участников разного возраста.
Спорт
и молодежная политика
Администрация создаёт все
условия для развития спорта и физической культуры с учётом пожеланий жителей.
Она в течение года приобретала спортинвентарь (мячи, шайбы и т.д.), призы для
победителей различных турниров, оплачивала проезд участников к месту
соревнований и заявочные взносы.
На территории
Сусанинского поселения тренируются:
- 3 футбольные команды (в
т.ч. одна детская),
- 3 хоккейные команды (в п. Кобралово и п Семрино, в т.ч. одна
детская),
- ветеранская команда по волейболу (старше 40 лет),
- сборная команда по стрельбе.
Спортсмены достойно
выступают на соревнованиях разного уровня и достигают высоких результатов, побеждают
на турнирах муниципального, областного и межрегионального уровней. Так, футбольная команда ССП заняла первое
место в региональном этапе Всероссийского фестиваля по футболу в формате 6х6. В
2021 году наша команда представит Ленинградскую область на всероссийском этапе
в Сочи.
В сфере молодежной
политики администрация поселения работает в тесном контакте с районной
комиссией по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями и
инспекторами по делам несовершеннолетних Вырицкого и Коммунарского отделений
полиции, привлекает к общественной жизни подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В поселении активно
развивается волонтерское движение. Волонтеры акции «Мы Вместе» помогали пожилым
и малообеспеченным людям в период распространения коронавируса с доставкой
продуктов и лекарств. В течение года волонтеры помогали выдавать медицинские
маски жителям поселения, тем самым стараясь помочь жителям и медикам в
обеспечении средствами индивидуальной защиты.
Активисты движения
«Волонтеры Победы» приняли участие в организации забега по пересеченной
местности «Сусанинская тропа». Волонтерский корпус расчищал трассу на
квадроциклах, поил спортсменов чаем. В этом году забег дополнился детскими
стартами на 400 метров.
Знаковым событием для
нашей страны в 2020 году стало голосование по поправкам в Конституцию России.
«Волонтеры Конституции» проводили на территории поселения разъяснительную
работу о поправках, предложенных для голосования.
Планы
на 2021 год
В рамках подготовки к
Всероссийской переписи населения во всех населенных пунктах будет производиться
установка знаков маршрутного ориентирования.
Будут продолжены работы
по благоустройству и ремонту дорог. Запланировано:
1) в п. Семрино:
- обустройство в
асфальтном покрытии тротуарных дорожек перед многоквартирным домом № 6 по
Большому пр.;
- обустройство парковки
напротив футбольного поля;
- ограждение футбольного
поля;
- ремонт спортивного зала
на улице Хвойной;
- установка детской
площадки;
- установка автобусного
павильона на привокзальной площади с благоустройством территории.
2) в п. Сусанино:
- ремонт дорожного
покрытия по Петровскому пр. (участок от улицы 1 линия до ул. 5 линия восточная
сторона) в асфальтобетонном исполнении;
- продолжение работ по
обустройству парка по ул. 6 линия;
- установка детской
площадки.
3) в п. Кобралово
- ремонт дорожного
покрытия автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по адресу: ул.
Центральная (дорога, ведущая к амбулатории и клубу);
- обустройство стоянки
для посетителей амбулатории;
- продолжение работ по
обустройству парка;
- продолжение работ по
восстановлению футбольного поля;
- обустройство детской
площадки по ул. Центральной;
- обустройство освещения
автомобильной дороги по адресу: ул. Ленинградская/Дорожная;
- асфальтирование ул.
Новой.
Планируем войти в
государственную программу «Комплексное развитие села» по ремонту
социально-значимых дорог местного значения.
Продолжим работу по
замене ламп ДРЛ на энергосберегающие.
Продолжим работу по
оборудованию мест накопления ТКО.
Планируем подать заявку
на ремонт кровли в Сусанинском КДЦ и капитальный ремонт сельского клуба в
Кобралово (проектно-сметная документация прошла госэкспертизу).
Хочу поблагодарить всех,
кто помогает нам в решении вопросов, определяющих качество жизни нашего
населения. Это правительство Ленинградской области, администрация Гатчинского
района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, депутаты
Сусанинского поселения и сотрудники нашей администрации, руководители
предприятий и учреждений, Совет ветеранов и Молодежный совет, старосты, члены
общественных советов и инициативных комиссий, все неравнодушные жители. Каждый
из нас отдает частичку своей души, вносит свой неоценимый вклад в развитие
нашего поселения.