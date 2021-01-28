Заметка в «Гатчинской правде» стала стимулом для усердных занятий…

- Наша семья живет в Гатчине с 1944 года. Газет и журналов мы всегда выписывали много, и, конечно, «Гатчинскую правду». До конца 1980-х годов жили очень тесно, и чтобы был порядок, не держали ничего лишнего. В семейный архив попадало только самое важное. Муж собирал краеведческие публикации «Гатчинской правды». У меня хранятся статьи о клубных объединениях гатчинцев старшего возраста – клубе «Вдохновение», хоре ветеранов, академическом хоре, а также об истории нашей детской музыкальной школы и педагогах, стоявших у ее истоков.

Сейчас и представить не могу, что у меня не будет «Гатчинской правды». В день выхода газеты меня прямо тянет к почтовому ящику. «Гатчинская правда» нужна мне, чтобы быть в курсе городских новостей. Мне интересно каждый раз узнавать что-нибудь новенькое. С удовольствием читаю об истории Гатчины.

Я окончила Гатчинскую детскую музыкальную школу по классу баяна, когда она еще располагалась в Приоратском дворце, как и Дом пионеров. Почти 70 лет - с 1 мая 1952 года - храню заметку «В школе юных музыкантов».

Корреспондент газеты пишет:

«Третий год работает в Гатчине детская музыкальная школа. Здесь, под руководством опытных педагогов, обучаются музыке дети трудящихся нашего города. Среди них немало одаренных ребят. Многие выпускники гатчинской музыкальной школы продолжают свое образование в музыкальных учебных заведениях Ленинграда».

Рядом две фотографии. На верхнем снимке – класс рояля. За инструментом – ученица второго класса музыкальной школы Нина Свидо (это моя девичья фамилия). Рядом – преподаватель Мария Владимировна Рытова. На нижнем снимке - ученик класса баяна, отличник учебы Виталий Губарев.

Во втором классе музыкальной школы я училась, будучи ученицей седьмого класса общеобразовательной школы №4. На фотографии аудитория, в которой мы занимаемся, - это второй этаж Приоратского дворца. Дом пионеров и музыкальная школа всегда работали вместе, а коллективы занимались по очереди. Мне нравились абсолютно все предметы. Музыкальная школа подарила нам, детям войны, другую жизнь - гармоничную, возвышенную. А небольшая заметка в «Гатчинской правде» придала мне, неуверенной в себе девчонке, новых сил, стала стимулом для усердных занятий и саморазвития. Я буквально купалась в музыке. Нас возили в Ленинград на оперы и балеты. Мы были на экскурсии в еще не восстановленном Петергофе, выступали в Александринском театре, во Дворце пионеров им. Жданова и на больших партийных конференциях. Свет этих лет согревает меня всю жизнь, в какие бы трудные жизненные обстоятельства я не попадала.

Создатель и руководитель нашего ансамбля баянистов – замечательный музыкант и педагог Федор Федорович Савин. Самыми первыми участниками ансамбля баянистов были шесть человек: Люда Равенская, Тамара Голованова, Галя Киселева, Юра и Саша Алексеевы и я, Нина Свидо. Первое произведение, которое выучил и сыграл наш ансамбль, было «Степь, да степь кругом…» Не забуду слова директора музыкальной школы Георгия Петровича Борисова, когда нас собрали для первой общей фотографии: «Запомните этот день – сегодня начинается история нового коллектива».

Скоро в ансамбль влились новые ребята. Многих из них я до сих пор помню по именам. Мы стали играть сложные произведения: «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского, «Танец с саблями» А. Хачатуряна, «Чардаш» Монти… Потом на основе ансамбля был создан оркестр, в котором зазвучали и другие музыкальные инструменты.

Образование в музыкальной школе с первых дней было платным. И так же с первых дней талантливые дети имели возможность заниматься бесплатно. Мне школа предоставила и инструмент, и бесплатное обучение все пять лет.

Повзрослев, не все из нас стали профессиональными музыкантами. Из участников коллектива в будущем выросли отличные врачи, учителя, инженеры… Музыкальная школа сделала нас духовно богаче, а нашу жизнь ярче и многограннее. Пересматривая газетные вырезки, я возвращаюсь в то время, вспоминаю дорогих мне людей. Но это не только приятные воспоминания вместе с «Гатчинской правдой», но и часть истории нашего города и моей семьи.





P.S. Хотим поблагодарить всех внимательных читателей, которые увидели опечатку в прошлом номере газеты и отнеслись с пониманием.