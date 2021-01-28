Заметка в «Гатчинской правде» стала стимулом для усердных занятий…

- Наша семья живет в
Гатчине с 1944 года. Газет и журналов мы всегда выписывали много, и, конечно,
«Гатчинскую правду». До конца 1980-х годов жили очень тесно, и чтобы был
порядок, не держали ничего лишнего. В семейный архив попадало только самое
важное. Муж собирал краеведческие публикации «Гатчинской правды». У меня
хранятся статьи о клубных объединениях гатчинцев старшего возраста – клубе
«Вдохновение», хоре ветеранов, академическом хоре, а также об истории нашей
детской музыкальной школы и педагогах, стоявших у ее истоков.
Сейчас и представить не
могу, что у меня не будет «Гатчинской правды». В день выхода газеты меня прямо
тянет к почтовому ящику. «Гатчинская правда» нужна мне, чтобы быть в курсе
городских новостей. Мне интересно каждый раз узнавать что-нибудь новенькое. С
удовольствием читаю об истории Гатчины.
Я окончила Гатчинскую
детскую музыкальную школу по классу баяна, когда она еще располагалась в
Приоратском дворце, как и Дом пионеров. Почти 70 лет - с 1 мая 1952 года -
храню заметку «В школе юных музыкантов».
Корреспондент газеты
пишет:
«Третий год работает в
Гатчине детская музыкальная школа. Здесь, под руководством опытных педагогов,
обучаются музыке дети трудящихся нашего города. Среди них немало одаренных
ребят. Многие выпускники гатчинской музыкальной школы продолжают свое
образование в музыкальных учебных заведениях Ленинграда».
Рядом две фотографии. На
верхнем снимке – класс рояля. За инструментом – ученица второго класса музыкальной
школы Нина Свидо (это моя девичья фамилия). Рядом – преподаватель Мария
Владимировна Рытова. На нижнем снимке - ученик класса баяна, отличник учебы
Виталий Губарев.
Во втором классе
музыкальной школы я училась, будучи ученицей седьмого класса общеобразовательной
школы №4. На фотографии аудитория, в которой мы занимаемся, - это второй этаж
Приоратского дворца. Дом пионеров и музыкальная школа всегда работали вместе, а
коллективы занимались по очереди. Мне нравились абсолютно все предметы.
Музыкальная школа подарила нам, детям войны, другую жизнь - гармоничную,
возвышенную. А небольшая заметка в «Гатчинской правде» придала мне, неуверенной
в себе девчонке, новых сил, стала стимулом для усердных занятий и саморазвития.
Я буквально купалась в музыке. Нас возили в Ленинград на оперы и балеты. Мы
были на экскурсии в еще не восстановленном Петергофе, выступали в
Александринском театре, во Дворце пионеров им. Жданова и на больших партийных
конференциях. Свет этих лет согревает меня всю жизнь, в какие бы трудные
жизненные обстоятельства я не попадала.
Создатель и руководитель
нашего ансамбля баянистов – замечательный музыкант и педагог Федор Федорович
Савин. Самыми первыми участниками ансамбля баянистов были шесть человек: Люда
Равенская, Тамара Голованова, Галя Киселева, Юра и Саша Алексеевы и я, Нина
Свидо. Первое произведение, которое выучил и сыграл наш ансамбль, было «Степь,
да степь кругом…» Не забуду слова директора музыкальной школы Георгия Петровича
Борисова, когда нас собрали для первой общей фотографии: «Запомните этот день –
сегодня начинается история нового коллектива».
Скоро в ансамбль влились
новые ребята. Многих из них я до сих пор помню по именам. Мы стали играть
сложные произведения: «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского, «Танец с саблями»
А. Хачатуряна, «Чардаш» Монти… Потом на основе ансамбля был создан оркестр, в
котором зазвучали и другие музыкальные инструменты.
Образование в музыкальной
школе с первых дней было платным. И так же с первых дней талантливые дети имели
возможность заниматься бесплатно. Мне школа предоставила и инструмент, и
бесплатное обучение все пять лет.
Повзрослев, не все из нас
стали профессиональными музыкантами. Из участников коллектива в будущем выросли
отличные врачи, учителя, инженеры… Музыкальная школа сделала нас духовно
богаче, а нашу жизнь ярче и многограннее. Пересматривая газетные вырезки, я
возвращаюсь в то время, вспоминаю дорогих мне людей. Но это не только приятные
воспоминания вместе с «Гатчинской правдой», но и часть истории нашего города и
моей семьи.
P.S. Хотим поблагодарить
всех внимательных читателей, которые увидели опечатку в прошлом номере газеты и
отнеслись с пониманием.