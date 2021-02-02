Кинофестиваль в Гатчине возглавил Владимир Литвинов

- Кинофестиваль «Литература и кино» - единственный в России, и мы естественно сохраним этот бренд нашего города, - рассказывает председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. - Прошлый кинофестиваль уже проходил в новом формате. Конечно, для всех нас, и в первую очередь зрителей, онлайн был большой неожиданностью, потому что мы привыкли смотреть фильмы на большом экране, встречаться с артистами и режиссерами. И в этом году произошли определенные изменения. Назначен новый директор кинофестиваля – им стал актер театра и кино, Заслуженный артист РФ Владимир Литвинов. Всего его знают по огромному количеству картин, в которых он снимался. Владимир Литвинов - житель Санкт-Петербурга. На нашей гатчинской земле тоже часто бывает, очень любит литературу, и поэтому, мы надеемся, кинофестиваль приобретет новые краски.
Планируется,
что кинофестиваль будет работать в течение года. Каждый месяц будут происходить
фестивальные события, связанные с литературой и кино: встречи с артистами,
сценаристами, писателями. А завершающая стадия кинофестивалей, взрослого и
детского, состоится в сентябре.
- Хотим, чтобы кинофестиваль оставался неотъемлемой частью культурной жизни города, был доступен для всех жителей. Многие выросли на нем и мечтают посещать эти событийные дни. Я думаю, тот новый формат, который мы предполагаем, будет приятен для жителей всех возрастов, - подчеркнул Сергей Никитин.
Для справки: новый директор кинофестиваля Владимир Литвинов
окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского
государственного института театра, музыки и кинематографии. В разные годы
служил в театрах Ленинграда - театре комедии, театре юных зрителей, театре на
Литейном. Много снимается в кино. С началом сериального бума известен по
участию в проектах «Марш Турецкого», «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Боец»,
«Убойная сила», «Телохранитель», «Две судьбы», «Ищейка» и другим.