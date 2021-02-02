В Гатчине продолжается реставрация Павловского собора

Как сообщает комитет по сохранению культурного наследия
Ленинградской области, купола находятся в плохом состоянии, поскольку они
больше других частей собора подвержены влиянию различных внешних факторов. Сейчас идет
подготовка к демонтажу пяти крестов для дальнейшей их реставрации в специальных
мастерских.
В верхнем храме ведутся работы по разбору иконостаса для
последующей его реставрации.
В нижнем храме идет реставрация кирпичной кладки, штукатурка
сводов, монтаж инженерных систем.
В рамках комплексной реставрации также будут проведены работы
по сохранению художественной росписи Павловского собора.
Фото комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти