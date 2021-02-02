В Гатчине продолжается реставрация Павловского собора

Как сообщает комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области, купола находятся в плохом состоянии, поскольку они больше других частей собора подвержены влиянию различных внешних факторов. Сейчас идет подготовка к демонтажу пяти крестов для дальнейшей их реставрации в специальных мастерских.

В верхнем храме ведутся работы по разбору иконостаса для последующей его реставрации.

В нижнем храме идет реставрация кирпичной кладки, штукатурка сводов, монтаж инженерных систем.

В рамках комплексной реставрации также будут проведены работы по сохранению художественной росписи Павловского собора.

Фото комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти