В Гатчине продолжается реставрация Павловского собора

В Гатчине продолжается реставрация Павловского собора

Началась подготовка к работам по сохранению куполов Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла.

Рубрики : Культура     02 Feb 2021

Как сообщает комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области, купола находятся в плохом состоянии, поскольку они больше других частей собора подвержены влиянию различных внешних факторов. Сейчас идет подготовка к демонтажу пяти крестов для дальнейшей их реставрации в специальных мастерских.

В верхнем храме ведутся работы по разбору иконостаса для последующей его реставрации.

В нижнем храме идет реставрация кирпичной кладки, штукатурка сводов, монтаж инженерных систем.

В рамках комплексной реставрации также будут проведены работы по сохранению художественной росписи Павловского собора.

 

Фото комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти

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