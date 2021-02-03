Команда Гатчинского ВОС завоевала серебряные медали

В турнире приняло участие
десять команд, представляющих спортивные коллективы местных организаций
Всероссийского общества слепых: восемь – из Санкт-Петербурга и две – из
Ленинградской области.
Чемпионат проходил в
соответствии с Международными правилами спортивной федерации Showdown для
слепых. Организация соревнований и обеспечение судейства были возложены на
специалистов сектора по адаптивной физической культуре и спорту Центра
культурно-спортивной реабилитации.
Каждая команда по
условиям соревнований состояла из трех спортсменов. При этом в состав команды
должны были входить как мужчины, так и женщины. Игра продолжалась до момента,
когда одна из команд набирала 31 очко.
Победителей определяли в
два этапа. Первый этап являлся отборочным. Команды в соответствии с жеребьевкой
были разбиты на две группы по пять в каждой. Места разыгрывались по круговой
системе, таким образом, все команды встречались друг с другом. Победители групп
и команды, занявшие в своих группах вторые места, вышли в полуфинал, где и
разыграли медали. Остальные коллективы продолжили борьбу за места с 5 по 10.
На втором этапе, в
полуфинале, соревнования проходили по олимпийской системе. Команда, победившая своего
соперника, выходила в финал, а проигравшая продолжала борьбу за бронзовые
медали.
В результате напряженной
борьбы в финал вышла команда «Незрячие специалисты» и команда из Гатчины.
Команда «Незрячие специалисты» одержала уверенную победу и завоевала первое
место. Команде Гатчинского местного отделения ВОС присудили «серебро», что,
безусловно, является успехом, поскольку это первый подиум данного спортивного
коллектива.
Информация и фото:
Санкт-Петербургская
региональная организация «Всероссийское общество слепых»