Команда Гатчинского ВОС завоевала серебряные медали

В турнире приняло участие десять команд, представляющих спортивные коллективы местных организаций Всероссийского общества слепых: восемь – из Санкт-Петербурга и две – из Ленинградской области.

Чемпионат проходил в соответствии с Международными правилами спортивной федерации Showdown для слепых. Организация соревнований и обеспечение судейства были возложены на специалистов сектора по адаптивной физической культуре и спорту Центра культурно-спортивной реабилитации.

Каждая команда по условиям соревнований состояла из трех спортсменов. При этом в состав команды должны были входить как мужчины, так и женщины. Игра продолжалась до момента, когда одна из команд набирала 31 очко.

Победителей определяли в два этапа. Первый этап являлся отборочным. Команды в соответствии с жеребьевкой были разбиты на две группы по пять в каждой. Места разыгрывались по круговой системе, таким образом, все команды встречались друг с другом. Победители групп и команды, занявшие в своих группах вторые места, вышли в полуфинал, где и разыграли медали. Остальные коллективы продолжили борьбу за места с 5 по 10.

На втором этапе, в полуфинале, соревнования проходили по олимпийской системе. Команда, победившая своего соперника, выходила в финал, а проигравшая продолжала борьбу за бронзовые медали.

В результате напряженной борьбы в финал вышла команда «Незрячие специалисты» и команда из Гатчины. Команда «Незрячие специалисты» одержала уверенную победу и завоевала первое место. Команде Гатчинского местного отделения ВОС присудили «серебро», что, безусловно, является успехом, поскольку это первый подиум данного спортивного коллектива.

Информация и фото:

Санкт-Петербургская региональная организация «Всероссийское общество слепых»