Сяськелевское поселение: работа в интересах жителей

Бюджет

Доходная часть бюджета Сяськелевского поселения в 2020 году составила 63,2 млн рублей (96,4 % к годовому плану). По сравнению с 2019 годом доходы выросли на 13,7 % за счет увеличения межбюджетных субсидий и трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней и за счет участия администрации поселения в областных и районных программах. Расходная часть бюджета, утвержденная на 2020 год в размере 67,2 млн рублей, исполнена в объеме 64,5 млн рублей (96,0 %).

Благоустройство

Большой объем бюджетных средств выделяется именно на благоустройство, чтобы создавать и поддерживать для жителей Сяськелевского поселения комфортные условия проживания. В 2020 году на данную статью расходов было выделено 15,5 млн рублей. Для сравнения: в 2019 году она составила 5 млн рублей.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 8,5 млн рублей было выделено на благоустройство общественной территории за Домом культуры в деревне Сяськелево (дом № 10А). На эти средства были выполнены разработка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный контроль, лабораторное сопровождение (127 тыс. рублей), а также проведены непосредственно сами работы (8375 тыс. рублей).

На мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом было выделено 0,3 млн рублей на обработку 28,6 га земли в деревнях Сяськелево и Тойворово.

В рамках организации уличного освещения и энергосбережения 1,8 млн рублей были направлены на оплату электроэнергии (1115,9 тыс. рублей) и обслуживание системы электроустановок (665,1 тыс. рублей).

Мероприятия по благоустройству поселения включили большой перечень работ на общую сумму 4,9 млн рублей. Это ремонт пешеходных дорожек от автомобильной дороги А-120 до многоквартирного дома № 14 в деревне Сяськелево (1398 тыс. рублей), уборка территории по договорам ГПХ (1354,9 тыс. рублей), текущий ремонт на территории братского захоронения в деревне Вохоново (526,1 тыс. рублей), покос травы (309,7 тыс. рублей), текущий ремонт и установка ограждений и малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках (287,2 тыс. рублей), приобретение 58 уличных светодиодных светильников (197,2 тыс. рублей), вывоз стихийных свалок (157,7 тыс. рублей), обустройство контейнерной площадки на кладбище вблизи деревни Сяськелево (143,7 тыс. рублей), приобретение хозяйственных и строительных материалов (130 тыс. рублей), составление смет, дефектных ведомостей и графических схем (111,9 тыс. рублей), обработка территории от борщевика химическим и механическим методами (100,8 тыс. рублей), прочие расходы (172, 8 тыс. рублей).

Дорожное хозяйство

На эту сферу жизнедеятельности поселения было выделено 13,5 млн рублей, в том числе 3,4 млн рублей на содержание дорог.

Бюджетные средства были направлены на обустройство временных дорог к участкам, выделенным многодетным семьям по областному закону № 105-оз в деревне Жабино (1,9 млн рублей), уплату земельного налога (0,3 млн рублей), составление и экспертизу смет (0,2 млн рублей), строительный контроль при ремонтах дорог и дворовых территорий (0,2 млн рублей), планировку дорог (0,2 млн рублей), отсыпку щебнем автомобильной дороги в деревне Переярово (0,2 млн рублей), отсыпку щебнем автомобильной дороги в деревне Ондрово (0,2 млн рублей), приобретение и доставку щебня (0,2 млн рублей).

Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки обошлась бюджету в 138,4 тысячи рублей.

На ремонт дворовых территорий и автомобильных дорог было затрачено 10 млн рублей, в том числе 2,3 млн рублей – на ремонт в щебеночном исполнении улицы Новоселки в деревне Сяськелево, 2,7 млн рублей – на ремонт в асфальтовом исполнении улицы Школьной в деревне Сяськелево, 1,7 млн рублей – на ремонт части автомобильной дороги в асфальтовом исполнении по улице Поселковой в деревне Жабино, 1,3 млн рублей – на ремонт дворовых территорий в асфальтовом исполнении у многоквартирного дома № 5 по улице Поселковой и у муниципальной бани в деревне Жабино.

По ходатайству депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны Бездетко и Александра Русских, 2 млн рублей из областного бюджета было выделено на ремонт в асфальтовом исполнении дворовых территорий многоквартирных домов № 1 по улице Героев Пограничников и № 19 по улице Поселковой в деревне Жабино.

На первое января 2021 года в деревнях Сяськелево и Жабино отремонтированы все дворовые территории. На очереди – деревня Тойворово.

Землеустройство и землепользование

Порядка 300 тысяч рублей было выделено на комплексные кадастровые работы при постановке земельных участков на кадастровый учет планируемой спортивной площадки, проездов Спортивный и Сосновый в деревне Старые Низковицы, проезда Надежда в деревне Войсковицы, улицы Почтовая в деревне Большое Ондрово, безхозяйной линии электропередачи по улице Героев Пограничников, улицы Счастливой в деревне Жабино, земельного участка под многоквартирным домом № 19 в деревне Сяськелево, лесных участков Минского и Елизаветинских лесничеств, занятых под кладбища.

Жилищное хозяйство

Средства в размере 1,3 млн рублей были направлены на оплату взносов в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (870,5 тыс. рублей), передачу полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ (128,1 тыс. рублей), на мероприятия в области жилищного хозяйства (309,3 тыс. рублей). Последняя статья расходов включает в себя ремонт муниципальных квартир (159,9 тыс. рублей), услуги по расчету, формированию и печати счетов, начислений найма (19,1 тыс. рублей) и прочие расходы.

Коммунальное хозяйство

Эта статья расходов была исполнена в объеме 1,4 млн рублей. Средства направлены на передачу полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ (90,4 тыс. рублей), услуги по выполнению отдельных функций по определению подрядчика по контракту на разработку и экспертизу ПСД по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на массиве «Жабино» и распределительного газопровода в деревне Старые Низковицы (137 тыс. рублей).

Также в рамках развития коммунального хозяйства Сяськелевского поселения на содержание муниципальных общественных бань было затрачено 1057,9 тыс. рублей.

Культура и спорт

Бюджетные средства в размере 17,6 млн рублей были направлены на содержание Сяськелевского информационно-досугового центра (17,6 млн рублей) и проведение культурно-массовых мероприятий (0,2 млн рублей).

Содержание Сяськелевского ИДЦ включило в себя капитальный ремонт части кровли (4 700,1 тыс. рублей), коммунальные услуги (1 841,4 тыс. рублей, в том числе электроэнергия – 180 тыс. рублей, отопление – 1 625,9 тыс. рублей), услуги по содержанию имущества (708,2 тыс. рублей), приобретение костюмов, проектора, экрана, микрофонов, оргтехники, архивного шкафа, книг и мебели в библиотеку, уличных новогодних украшений (764,2 тыс. рублей), прочие затраты на текущую деятельность.

При Сяськелевском информационно-досуговом центре открыты шесть бесплатных кружков и секций для детей в деревне Сяськелево и три – в деревне Жабино. Организованы бесплатные тренировки взрослой футбольной команды и по фитнесу для женщин, семь секций и кружков функционируют на платной основе.

В 2020 году в Сяськелевском поселении прошли 165 культурных и спортивных мероприятий, из них 36 – в онлайн-формате.

Глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова отметила активную работу в проведении мероприятий библиотекарей поселения. На высоком воспитательном и художественном уровне проходят занятия в Сяськелевской школе искусств, где 79 детей учатся по пяти направлениям. Коллективы Сяськелевского ИДЦ и Школы искусств отмечены наградами разного уровня.

Осенью 2020 года на территории поселения, по инициативе жителя деревни Жабино Василия Ситникова и при поддержке органов местного самоуправления, прошли зрелищные соревнования по экстремальному Эндуро на мотоциклах с участием профессионалов и любителей.

Победы Сяськелевского поселения

В 2020 году футбольная команда Сяськелевского поселения заняла первое место в Ленинградской области и выступила на Всероссийских соревнованиях «Колосок», также стала победителем среди сельских детских команд 2005 - 2006 г.р. Команда Сяськелевского поселения заняла третье место в соревнованиях «Мини-футбол – в школу».

По итогам районных соревнований копилка поселения пополнилась кубками победителей за марафон «Время молодых» и соревнования «Всемирный День детского футбола», серебряной медалью за «Кубок Колобанова-2020», а также бронзовыми медалями за «Первенство города Гатчины» и «Первенство Гатчинского района».

Участие в программах и финансовая дисциплина

Всего в 2020 году Сяськелевское поселение получило субсидии из семи комитетов правительства Ленинградской области на общую сумму 19,4 млн рублей и приняло участие в таких программах, как «Устойчивое общественное развитие», «Комплексное развитие сельских территорий», «Газификация Ленинградской области», «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения», «Развитие автомобильных дорог», «Формирование комфортной городской среды», «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки».

Субсидии из бюджета Гатчинского района составили 6,2 млн рублей на участие в различных программах, в том числе «На развитие общественной инфраструктуры», «На осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения», «Духовная культура Гатчинского района».

- Одним из важных показателей работы администрации поселения мы считаем количество дополнительно привлеченных средств из бюджетов других уровней, без которых невозможно было бы успешно реализовать большую часть всех проектов, - сказала Елена Федорова.

Для того, чтобы увеличивать доходную часть бюджета, администрация Сяськелевского поселения проводит большую работу по увеличению собираемости собственных доходов. Так, за 2020 год было проведено десять заседаний комиссии по взиманию недоимки по налогам. На принудительное взыскание задолженности за найм жилых помещений судебным приставам было отправлено 45 судебных приказов на общую сумму 1,2 млн рублей, из них 114,6 тысячи рублей было взыскано с неплательщиков. Также было оформлено и передано на рассмотрение 23 протокола об административных нарушениях.

Совместная работа – залог успеха

- В 2020 году главная задача администрации поселения заключалась в предотвращении распространения коронавирусной инфекции и оказании помощи заболевшим. Весь года пришлось работать в усиленном режиме. Прежде всего, хочу поблагодарить медицинских работников и коллег по администрации, - рассказала Елена Федорова.

Администрация Сяськелевского поселения организовала периодическую дезинфекцию общественных мест и пространств, информировала население о мерах по противодействию распространению коронавируса и необходимости их соблюдения. Группа контроля проводила работу по недопущению и ликвидации нарушений на территории.

Елена Федорова выражает благодарность депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Александру Русских и Татьяне Бездетко, а также волонтерам за постоянное взаимодействие с населением.

Кроме этого, депутаты областного парламента оказывали помощь в оформлении документов для участия в областных программах, вместе с местными депутатами принимали участие в работе комиссий по приемке выполненных ремонтных работ на территории. В декабре 2020 года Татьяна Бездетко лично проверила качество работ по благоустройству общественной территории, сделала замечания, которые были устранены подрядчиком. Вместе с активистами Татьяна Викторовна обсудила планы по дальнейшему развитию общественных пространств в деревне Сяськелево, организовала несколько рабочих совещаний в администрации поселения с участием заместителей председателей различных профильных комитетов областного правительства.

В перспективную программу по строительству и реконструкции Гатчинское отделение партии «Единая Россия», наряду с прочими объектами, включило универсальную спортивную площадку при Пламенской школе. Ввиду большой социальной значимости и востребованности населением этот проект также нашел поддержку у сенатора Совета Федерации РФ, заместителя секретаря Генсовета партии Сергея Перминова, который обратился к председателю областного комитета финансов Роману Маркову с просьбой оказать содействие. Спортсмены поселения с нетерпением ждут реализации этого проекта.

Елена Федорова отдельно отметила ряд положительных событий в 2020 году. За счет средств бюджета Гатчинского района была отремонтирована в асфальтовом исполнении автомобильная дорога «Подъезд к деревне Вытти», установлены новые остановочные площадки в населенных пунктах Сяськелево, Тойворово, Старые Низковицы.

Компания «Коммунальные системы Гатчинского района» начала строительство очистных сооружений для деревень Сяськелево и Тойворово. Их запуск намечен на конец 2021 года.

В прошлом году был введен в эксплуатацию 42-хквартирный дом в деревне Сяськелево, в котором 13 квартир приобрели граждане с привлечением областных финансовых средств за счет участия в программах. Служебное жилье получили два педагога Пламенской школы и один преподаватель Сяськелевской детской школы искусств. По договорам социального найма получили квартиры два очередника.

Планы на 2021 год

К основным мероприятиям относятся:

- строительство 4-х контейнерных площадок в населенных пунктах Жабино, Сяськелево, Вохоново, Саванкюля;

- вывоз несанкционированных свалок из деревень Старые Низковицы, Тойворово;

- строительство пешеходных дорожек у многоквартирных домов №№ 12, 13, 14, 15 и ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 11 в деревне Сяськелево;

- ремонт в асфальтовом исполнении части улицы Поселковая в деревне Жабино;

- работа с проектировщиками и получение положительного заключения госэкспертизы на ПСД строительства распределительного газопровода в деревне Старые Низковицы, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве Жабино;

- продолжение проектирования детского сада в деревне Жабино;

- участие в областной программе на получение субсидии на ремонт крыш домов № 42 и № 44 в деревне Старые Низковицы по неотложной необходимости. Администрация обновляет отчеты по результатам обследования технического состояния кровли и ПСД;

- проведение «Переписи населения» на достойном уровне весной 2021 года;

- подготовка заявочной документации на 2022-2023 годы;

- в областной комитет по дорожному хозяйству поданы документы на ремонт четырех социально значимых автомобильных дорог в населенных пунктах Жабино, Старые Низковицы и Войсковицы (городок «Надежда»). Подготовлен пакет документов на ремонт проезда № 4 в деревне Сяськелево и проезда к многоквартирным домам в деревне Тойворово;

- С 2030-го на 2021-й год администрации удалось сдвинуть срок проведения капитального ремонта фасада дома № 2 в деревне Туганицы по программе фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2021 году планируем участие в большем количестве областных программ софинансирования.

- Для нас важно достойно и с широким размахом отметить День Победы в мае 2021 года, - сказала глава местной администрации.

В целом, администрация Сяськелевского поселения готова принимать самое активное участие в реализации новых проектов с привлечением дополнительных средств, но, по словам Елены Федоровой, создание современного облика села невозможно без инициативы жителей в реализации проектов комплексного обустройства населенных пунктов, а также их непосредственного участия в субботниках, волонтерском движении, бережном отношении к тому, что уже создано.

- С 15 января по 15 февраля на единой цифровой платформе Ленинградской области проводится рейтинговое голосовании по отбору общественных территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды на 2022 год». Мы выдвинули на голосование три общественные территории в деревне Сяськелево и просим жителей поддержать наши проекты. Давайте вместе будем стараться сделать все, чтобы наше поселение стало образцовым по комфортности проживания, - сказала Елена Федорова.