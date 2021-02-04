Пудостьское поселение: приоритеты определены

На территории Пудостьского поселения расположено 28 населенных пунктов. Численность постоянного населения на 1 января 2021 г. составила 10 114 человек, в том числе 5691 человек – трудоспособного возраста, 29 % - старше трудоспособного возраста. В 2020 году родилось 57 человек, умерло в два раза больше, 112 человек.

Экономика

По данным статистики на 1 января 2021 г., на территории Пудостьского поселения зарегистрировано 193 юридических лица и 310 индивидуальных предпринимателей (для сравнения: на 01.01.2020 г. - 175 организаций и 291 индивидуальный предприниматель).

В экономике поселения занято 1923 человека, в том числе среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям составила 668 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) в 2020 г. составила 44 752 рубля или 106,3% к уровню предыдущего года.

В 2020 г. консультационную поддержку в «Муниципальном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского района получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства Пудостьского поселения, еще 3 предприятия получили финансовую поддержку по линии Комитета малого и среднего бизнеса Ленинградской области.

На территории поселения располагаются 32 объекта торговли (в том числе 8 субъектов нестационарной торговли), 6 предприятий общественного питания и 6 предприятий бытового обслуживания населения. Также население обслуживают две постоянно функционирующие автолавки.

Бюджет

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории поселения является бюджет.

Доходы поселения за 2020 год с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ (дотации, субвенции) составили 150,1 млн рублей - 98,9 % к утвержденному годовому плану. Собственные доходы бюджета (налоговые, неналоговые) – 33,6 млн рублей, что составляет 22,4 % в общей сумме доходных источников.

В 2020 году задолженность по налоговым платежам (земельный налог, налог на имущество физических лиц, НДФЛ) в бюджет поселения уменьшилась в 2 раза, что явилось результатом работы комиссии по повышению собираемости налогов, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы в Пудостьском сельском поселении.

Расходная часть бюджета поселения за 2020 год исполнена в сумме 150,7 млн рублей, что составляет 97,6% к годовому плану. Расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках непрограммных и программных расходов. Программные расходы реализованы в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Удельный вес программных расходов в общей структуре составляет 88,2% или 132,9 млн рублей, непрограммные расходы составляют 11,8% или 17,8 млн рублей.

В 2020 году было проведено 20 аукционов и 4 открытых конкурса на сумму 85,3 млн рублей. По результатам проведения аукционов экономия составила 14 млн рублей. Также за нарушения сроков исполнения контрактов в бюджет поселения поступило 419,9 тысяч рублей в виде штрафов и пеней.

Благоустройство

Одно из основных направлений работы администрации – это благоустройство населенных пунктов поселения. В 2020 году на дорожное хозяйство израсходовано 19,9 млн рублей (в том числе бюджет Ленинградской области – 5,2 млн рублей, бюджет Гатчинского муниципального района – 8,3 млн рублей, местный бюджет – 6,3 млн рублей).

Так, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» отремонтированы дороги общего пользования местного значения:

- ул. Комсомольская в пос. Пудость;

- дорога в дер. Юля-Пурская;

- ул. 4-я Тяговая подстанция пос. Мыза-Ивановка;

- выполнен ремонт проезжей части вдоль Терволовская школы по ул. Школьная в пос. Терволово;

По решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района отремонтирован подъезд к ЖК «Кивеннапа» и благоустроена дворовая территория у многоквартирных домов по адресу: ул. Зайончковского, дом 15, корпуса 1, 2, 3.

В рамках реализации государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» проведен ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 6 в дер. Ивановка.

В рамках реализации областного закона №147-оз «о старостах» благоустроена дворовая территория у дома №8 по ул. Ленинградской в п. Терволово.

Также денежные средства по подразделу «Дорожное хозяйство» израсходованы на:

- содержание автодорог (расчистка от снега, подсыпка песком);

- грейдерование и подсыпку щебнем дорог местного значения общего пользования в пос. Мыза-Ивановка ул. Мельничная, ул. Победы, ул. Речная, Средний пер., в пос. Пудость ул. Солнечная, ул. Молодежная, ул. Фабричная;

- разработку и экспертизу смет по ремонту дорог и дворовых территорий;

- технический надзор за выполнением работ;

- мероприятия по безопасности дорожного движения (изготовлены и установлены дорожные знаки);

- обустройство набивной тропинки в дер. Большое Рейзино;

- ремонт водопропускных труб на дорогах местного значения общего пользования в пос. Мыза-Ивановка на ул. Красина и ул. Шоссейная

- ремонт участка дороги в дер. Алапурская и другое.

В 2020 году на благоустройство израсходовано 14,5 млн рублей, в том числе:

- на оплату уличного освещения населенных пунктов, обслуживание сетей уличного освещения, приобретение энергосберегающих уличных светильников – 5 млн рублей;

- в рамках областного закона №03-оз «об инициативных комиссиях» благоустроена общественная территория в пос. Пудость, ул. Зайончковского, д. 6 на сумму 4,6 млн рублей (областной бюджет - 863,1 тысячи рублей, местный бюджет – 3 711,3 тысяч рублей);

- из бюджета Гатчинского муниципального района выделено 450 тысяч рублей для приобретения уличных консолей к Дню Победы;

- прочие мероприятия по благоустройству выполнены на сумму 4,5 млн рублей (в том числе выполнены работы по содержанию и уборке территории от мусора, аккарицидная обработка территории от клещей, проведены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского, работы по окашиванию травы, опиловке аварийных деревьев, приобретено игровое оборудование на детскую площадку в пос. Пудость, установлены скамьи и урны с логотипом в пос. Пудость и пос. Терволово, приобретена уличная искусственная ель с гирляндой в дер. Большое Рейзино, посажена живая ель в дер. Ивановка и другое).

С 1 ноября 2019 года услуга по сбору мусора стала коммунальной на всей территории Ленинградской области, то есть фактически создана система, при которой за весь процесс, связанный со сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией бытового мусора, отвечает одно юридическое лицо – региональный оператор. К полномочиям органов местного самоуправления относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В поселении имеется 22 места накопления твердых коммунальных отходов в 10 населенных пунктах поселения, где проживает 87,3% жителей поселения. В остальных 18 населенных пунктах (12,7% жителей) организован веерный способ вывоза твердых коммунальных отходов.

В 2020 году Пудостьское поселение принимало участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области на мероприятия по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов. К сожалению, заявку отклонили, субсидию не выделили.

ЖКХ

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Жилищное хозяйство» израсходовано 40,8 млн рублей.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» приобретено жилье для переселения граждан из аварийного фонда на сумму 38,3 млн рублей (в том числе федеральный бюджет – 20 млн рублей; бюджет Ленинградской области – 11,7 млн рублей; бюджет Гатчинского муниципального района – 5,2 млн рублей; местный бюджет – 1,4 млн рублей). По этапу 2019-2020 гг. в программу попали 7 многоквартирных домов (28 квартир) поселения, признанных аварийными. В 2019-2020 годах приобретено 28 жилых помещений для расселения аварийного фонда.

Проведен ремонт в муниципальных квартирах поселения на сумму 743,7 тысячи рублей;

Оплачены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на сумму 1 424,1 тысячи рублей.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» израсходовано 1 659,9 тысяч рублей (областной бюджет Ленинградской области – 400 тысяч рублей, местный бюджет – 1 259,9 тысяч рублей), в том числе оплачено отопление свободного муниципального жилого фонда и свободных помещений здания банно-прачечного комбината, проведен ремонт в помещениях банно-прачечного комбината, изготовлена сметная документация на капитальный ремонт помещений бани.

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» ведется проектирование распределительных газопроводов в деревнях Корпиково, Черново, Педлино, Хиндикалово, Пеньково, оплачены пусконаладочные работы на распределительном газопроводе в пос. Пудость по улицам Половинкиной, Комсомольская, Луговая, Лесная.

На 1 января 2021 года задолженность населения за найм жилых помещений составляет 1 680 тысяч рублей. В 2020 году по заявлениям администрации мировым судьей 34 судебного участка вынесено 13 судебных приказов о взыскании задолженности за найм жилых помещении. Данные приказы направлены судебным приставам для взыскания задолженности.

Проблемным остается вопрос обеспечения граждан жилыми помещениями. На 1 января 2021 года на учете состоит 17 семей, нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма, и 48 семей для участия в программах. В течение 2020 года 8 семей сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по разным основаниям. Трем семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений.

Газификация

С 1 апреля 2018 г. полномочия по газификации исполняет администрация поселения.

В 2020 году за собственные средства граждан:

- построены и введены в эксплуатацию распределительный газопровод и газопроводы-вводы в пос. Пудость на улицах Половинкиной, Комсомольская, Луговая, Лесная – 76 домовладений;

- начато строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в деревнях Алапурская, Юля-Пурская, Покизен-Пурская. Объем работ выполнен на 95%, планируемый срок сдачи в эксплуатацию - 2021 год.

В 2020 году в рамках выполнения программы газификации Ленинградской области начато строительство межпоселкового газопровода в деревнях Корпиково, Черново, Педлино, Хиндикалово, Пеньково. Администрацией поселения в рамках реализации государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» проведен открытый конкурс на проектирование распределительных газопроводов данных населенных пунктов и заключены контракты.

В 2020 году выполнен проект межпоселкового газопровода дер. Большое Рейзино – пос. Мыза-Ивановка и начато проектирование распределительного газопровода пос. Мыза-Ивановка.

Рассматривая перспективу газификации поселения, администрация подала заявку по включению в программу газификации Ленинградской области деревень Петрово, Ахмузи, Скворицы, Кезелево, Мута-Кюля.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера, направленная на улучшение качества жизни населения.

Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо.

Ежегодно проводится благоустройство воинских захоронений на территории поселения. Большую помощь в этой работе оказывают подростковые трудовые бригады, школы поселения, Совет ветеранов поселения, ООО «Ритуал». Мы не должны забывать места воинской славы нашего народа. Наша задача – воспитывать патриотизм в наших детях. И все, кто помогает следить за порядком, чистотой каждого памятника – отдают свою дань уважения нашей истории, своим предкам, своей Родине.

В 2020 г. были приобретены подарки для жителей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной войны, членам Совета ветеранов поселения, работникам учреждений культуры и детям работников учреждений культуры.

В 2020 году возобновил работу ФАП в пос. Мыза-Ивановка: пришел на работу молодой специалист, которому администрацией поселения предоставлено по договору жилое помещение.

Молодёжная политика

В 2020 году по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика» израсходовано 880,1 тысяч рублей. Основная часть средств была направлена на оплату труда подростковых трудовых бригад (708,8 тысяч рублей). В 2020 году в поселении работали три бригады: 36 подростков и 3 бригадира. Они выполняли работы по благоустройству и очистке населенных пунктов поселения от мусора.

Остальные средства в сумме 171,3 тысяча рублей израсходованы на организацию и проведение молодежных досуговых мероприятий в поселении, транспортные услуги по доставке детей и молодежи на мероприятия. В 2020 году была изготовлена гранитная мемориальная плита памяти воина-афганца Виктора Анатольевича Мокрецова.

Команды Молодежного совета принимали участие в 5-ти этапах открытой Спартакиады молодежных советов Гатчинского района и всегда занимали призовые места. По итогам спартакиады команда «Поколение П» завоевала 2 место, команда «Динамит» – 3 место. В Марафоне молодежного творчества «Время молодых» команда Молодежного Совета Пудостьского сельского поселения заняла 2 место. Трудовая подростковая бригада поселения заняла 3 место в третьей Спартакиаде трудовых молодежных бригад Гатчинского муниципального района.

Спорт

В прошедшем году спортсмены Пудостьского поселения показывали хорошие результаты:

- девушки 2004-2005 г.р. заняли 1 место, и девушки 2002-2003 г.р. стали серебряными призерами на соревнованиях по мини-футболу Первенства России по Северо-Западному федеральному округу;

- девушки 2004-2005 г.р. заняли 1 место в Кубке Ленинградской области по мини-футболу и 1 место на Первенстве Ленинградской области;

- команда Терволово 1992-1993 г.р. стала серебряным призером 18 сезона ОЛЕМИНИ - мини-футбол для взрослых, г. Санкт-Петербург.

Из бюджета Пудостьского поселения по разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 1 566,2 тысяч рублей. Средства были направлены на оплату труда спортинструкторам, заявочные взносы команд на участие в областных, районных, городских соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы, транспортные услуги для доставки команд на соревнования, проведение спортивных мероприятий.

Важной задачей является привлечение большого числа людей к активным занятиям физической культурой, здоровому образу жизни, развитие и популяризация простых и доступных видов спорта.

Культура

Пудостьский культурно-спортивный комплекс, в состав которого входят Пудостьский КДЦ, Терволовский СДК, Рейзинский сельский клуб и три библиотеки, проводит работу по организации самодеятельного творчества, досуга населения и культурно-массовых мероприятий.

В 2020 году в учреждениях культуры проведено большое количество мероприятий по работе с детьми (158 мероприятий), молодежью (131 мероприятие), организации семейного досуга (25 мероприятий), для пожилых людей (17 мероприятий).

По разделу «Культура» в 2020 году израсходовано 51,2 млн рублей, в том числе проведен капитальный ремонт фасада, внутренних помещений и системы электроснабжения Пудостьского КДЦ на сумму 27,4 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 25,6 млн рублей, районного бюджета – 1,4 млн рублей, местный бюджет – 404,8 тысячи рублей.

Коллективы поселения принимают участие не только в мероприятиях своего поселения, но и в мероприятиях районного и областного уровней, во Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В 2020 году пополнили свои активы новыми наградами ансамбль русской песни «Россияночка», вокально-эстрадная студия «Хорус», хореографический коллектив «Арабески» Пудостьского КДЦ, танцевальный коллектив «В движении», театральная студия «Непоседы», фольклорный ансамбль «Берегиня», хореографический ансамбль «Первоцвет» Рейзинского сельского клуба, эстрадно-цирковая студия «GoldenStar» Терволовского СДК.

Наши победы

В 2020 году администрация Пудостьского поселения награждена серебряной медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских

поселениях».

По результатам конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» в номинации «Лучший староста Ленинградской области» победила Вера Владимировна Ефимова из дер. Ивановка.

В Пудости прошел VII Межнациональный фестиваль народных игр и национальных видов спорта. По итогам соревнований победителем стала команда Пудостьского сельского поселения.

Жители поселения - супруги Александр и Елена Семеновы приняли участие в районном смотре-конкурсе «Подворье-2020», где заняли 1 место в номинации «Лучший пчеловод».

Семья Степановых из пос. Пудость награждена медалью «За любовь и верность».

Екатерина Скалабан представила поселение в областном творческом конкурсе среди многодетных и приемных семей Ленинградской области «Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе».

Многодетная семья Трескиных из дер. Покизен-Пурская стала дипломантом областного фестиваля «День детства».

Семья Собаниных из пос. Терволово награждена дипломом участника конкурса «Почетная семья Гатчинского муниципального района 2020».

Семья Сафроновых из дер. Большое Рейзино награждена дипломом участника конкурса «Все начинается с семьи».

Александр Алексеевич Гордобойнов в 2020 получил диплом за участие в районном конкурсе «Человек слова и дела», а Ирина Владимировна Саволайнен - за участие в конкурсе «Женщина года – 2020».

Супруги Валерий и Валентина Захаровы из пос. Пудость получили благодарности за участие в Областном конкурсе творческих работ жителей Ленинградской области «Многонациональная Ленинградская область».

Участники кружка «Увлекательный финский» получили благодарности за участие во Всероссийской акции «Родные языки России», посвященной Дню родного языка в России.

Задачи на 2021 год

1. В рамках областного закона № 3-оз «Об инициативных комиссиях старостах» выполнить ремонт улицы Полевой в пос. Пудость.

2. В рамках областного закона № 147-оз от 28.12.2018 г. «О старостах» выполнить ремонт дороги по ул. Речной в дер. Покизен-Пурская.

3. Ремонт дворовых территорий в пос. Терволово ул. Ленинградская, д 9 и д. 3.

4. Ремонт части ул. Центральной в дер. Корпиково, ул. Полевой в пос. Терволово, ул. Рябиновой в дер. Лайдузи.

5. Продолжить работу по расселению аварийного фонда поселения. Планируем расселить два аварийных дома: дер. Большое Рейзино, д. 62 и пос. Мыза-Ивановка, ул. 4-я Тяговая подстанция, д. 1.

6. Продолжить работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации систем наружного освещения.

7. Продолжить работу по установке современных детских игровых и спортивных площадок в населенных пунктах поселения. В дер. Большое Рейзино планируем построить спортивную мини-площадку, обустроить детские площадки в дер. Алапурская, пос. Мыза-Ивановка, дер. Котельниково.

8. Продолжить работы по газификации населенных пунктов.

9. Продолжить работы по благоустройству населенных пунктов.

Хочу поблагодарить за сотрудничество правительство Ленинградской области, администрацию Гатчинского муниципального района и руководителей Виталия Андреевича Филоненко и Людмилу Николаевну Нещадим, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяну Викторовну Бездетко и Александра Владимировича Русских, депутатов нашего поселения во главе с Александром Алексеевичем Гордобойновым, старост, членов общественных советов, руководителей предприятий и учреждений, представителей федеральных служб, представителей бизнеса.

Большое спасибо всем участникам конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, прославляющих нашу малую родину - Пудостьское сельское поселение. Спасибо всем жителям поселения, коллективу администрации поселения за работу в 2020 году.