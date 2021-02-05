История одного здания: кладовая, неврология, покойницкая, кафе, музей…

Историю здания, входящего в ансамбль госпитального городка XVIII-XIX веков (объект культурного наследия федерального значения) стали активно обсуждать, когда несколько лет назад в цокольном этаже открылось кафе. Это заведение давно не работает. В прошлом году на первом этаже открылся другой общепит, а разговоры остались. Гатчинцы спорят, а был ли здесь городской морг. Причем, споры касаются в основном использования здания в 1960-1980-х годах, которые хорошо помнят многие местные жители.

А был ли морг?

Краеведы утверждают: это не так. Владислав Кислов на «Страничке гатчинского краеведа» объясняет: «Запомните раз и навсегда: в этом сложенном из местного камня здании на высоком цоколе в старой Гатчине многие десятилетия размещалась кладовая сыпучих продуктов городового госпиталя. А морг, точнее деревянная часовня с анатомическим покоем, находилась справа от кладовой, если смотреть со стороны госпитального сада за Богадельней (ныне площадка «Юность»). Часовню снесли несколько десятков лет назад».

Вот что еще можно узнать из публикаций краеведа Владислава Кислова: «Против левого торца Богадельни (ныне стоматологическая поликлиника), по другую сторону Мариинского переулка, расположился деревянный анатомический покой с часовней. В покое имелся водопровод и канализация. Пол бетонный, а стены и потолок были окрашены масляной краской. Отопление - голландская печь. В часовне при покое проходило отпевание усопших. В 1960-х годах на здании, окрашенном в голубовато-зеленый цвет, уже не имелось креста, часовни при нём, конечно, тоже не было, но помещение по-прежнему использовалось в качестве морга Центральной районной больницы, занимавшей в ту пору почти все медицинские здания бывшего госпитального городка. Слева от анатомического покоя располагалось каменное одноэтажное строение кладовой для сыпучих продуктов с ледником. Еще левее находились деревянные строения госпитальной кухни и хозяйственных служб. В конце 1970-х годов в каменном здании бывшей кладовой находилось неврологическое отделение ЦРБ. В начале 1980-х морг уже был на территории больничного городка на въезде в Гатчину. Позднее в бывшем здании кладовой на первом этаже было Бюро путешествий».

Местные жители опираются на личные воспоминания.

- В 1964-м году мою прабабушку именно в этом здании перед похоронами держали. А в конце 1970-х я сам видел гробы возле здания. Как сей факт объяснить? – сомневается в словах краеведа Михаил Дятленко, и с ним согласны многие.

Есть и уточнения.

- В царские времена морг был в деревянном здании часовни. В 1960-е годы население Гатчины увеличилось раза в три, если не больше, по сравнению с 1917 годом. В часовне стало не хватать места. Она стала использоваться как ритуальный зал прощания, а анатомичка-покойницкая находилась в подвале соседнего здания, - написал в соцсетях Борис Петров.

«Будем выяснять», - согласились с ним краеведы.

Новая история

В XXI веке у этого одноэтажного нежилого здания началась другая история. В 2009 году Гатчинским БТИ были внесены изменения в технический паспорт. Именно тогда подвал переименовали в цокольный этаж, сохранив использование – кафе и бюро путешествий и экскурсий.

Помещение цокольного этажа продали в 2012-2013 годах в ипотеку, то есть в рассрочку. Собственник сдал его в аренду. К этому времени оно было переоборудовано. Некоторое время там работало кафе «Три пескаря». Через два года за помещение перестали платить. С 2014 года началась процедура возврата его обратно в казну.

Тем временем цокольный этаж пустовал, все приходило в упадок. В целях обеспечения сохранности и эффективности использования муниципального имущества распоряжением комитета по управлению имуществом Гатчинского района 18 марта 2020 года нежилое помещение площадью 166,4 квадратных метров закрепили на праве оперативного управления за Музеем города Гатчины.

По информации районного комитета по культуре и туризму, в цокольном этаже планируется обустройство фондохранилища Музея города Гатчины. На сегодняшний день решаются вопросы по ремонту помещения и обеспечению необходимого климата. В новом помещении хотят комфортно расположить крупные музейные предметы. Тем самым увеличится площадь открытых для посещения залов музея.

Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин поддержал инициативу по созданию фондохранилища. Также, по его мнению, со временем в помещении фондохранилища можно будет вести культурно-просветительскую работу, которая включает организацию выставок, экскурсий, проведение лекций, конференций, встреч и работу кружков.

Первые шаги по обустройству музейной площадки

Наша встреча с директором Музея города Гатчины Екатериной Потоцкой произошла непосредственно на месте событий – в цокольном этаже здания.

- Нам предложили это помещение, поскольку спустя шесть лет оно возвращалось в казну. Конкретно, по годам, историей этого каменного здания никто не занимался: ее еще предстоит изучить. По информации нашего краеведа Владислава Кислова, это было отделение неврологии городской больницы. Подвальное помещение отделения неврологии, скорее всего, использовалось, как подсобное, поскольку там не было отопления, - подчеркнула Екатерина Алексеевна.

К тому времени, как помещение передали музею, двери были вскрыты, внутри похозяйничали «непрошеные гости». Подвал затапливало: стояла сырость, запах канализации и плесени. Как только музей решил вопрос с финансированием, первым делом сделали проект, заменили входные двери, очистили помещение от мусора и сняли со стен все лишнее, что смогли, включая гипрок.

- Центральные помещения, фундамент, стены и вообще, все что старше возрастом и меньше подвергали реконструкциям, находится в достаточно хорошем состоянии, но процветает грибок. Конечно, нужно чистить и проводить мероприятия, которые позволят этому зданию еще столько же лет простоять. Часть перегородок - не исторические. Судя по материалам, появились здесь недавно. Также как и пристроенное между входами помещение, исказившее внешний вид здания. Этот новодел пристроен к исторической стене и стоит на историческом фундаменте. Возможно, здесь был ледник. Чтобы знать точно, нужно проводить изыскания, - говорит Екатерина Потоцкая.

Очевидно, в 2011-2012 году люди постарались обезопасить подвал от воды. Но получилось, что только навредили зданию. Стены обшили гипроком, все безобразие осталось внутри и начало расти. Теперь кругом на стенах грибок, черная плесень. И это не хорошо и для сохранности здания, и для музея.

- Всего у нас 166 кв. м - цокольный этаж, два тамбура и, как кляп, этот новодел-пристройка – первый и второй этаж. На мой взгляд, нужно сделать освидетельствование и от пристроенного помещения избавляться, потому что вкладывать в него деньги не имеет смысла, - считает Екатерина Потоцкая.

Музейщики рады, что в 2018 году у верхней части здания появился добросовестный владелец – частное лицо, занимающееся коммерческой недвижимостью. Новый хозяин внимательно курировал подготовку своей части здания к сдаче в аренду. Теперь крыша закрыта добротно: в пристройку не течет. Когда делали систему электроснабжения, канализации и отопления, предусмотрели возможность подключения и цокольного этажа. Нынешний арендатор - сетевой ресторан «Копченые кости».

Стоя рядом с бывшими кладовыми, видишь, насколько они ниже территории детского сада. Здание врастает в землю. Видны красивые окна цокольного этажа (1888 года) - они уходят в асфальт на 1,5 метров. Внутри складывается впечатление, что с одной стороны в подвал что-то подавалось, рядом, вероятно, что-то складировалось. Кладка: раз, два, три – когда это было сделано? Заложенные окна и проемы, выгородки – у этого здания еще много тайн, только предположения.

Автор труда «Столетие города Гатчины. 1796-1896» Степан Рождественский писал, что деревянные полы, они же потолки подвала с кладовыми, сгнили и в 1888 году кирпичом, стоймя, были выложены своды и пристроены входы.

- Будет интересно найти чертежи этих обновлений, - говорит Екатерина Потоцкая. - Относительно первичной постройки своды, построенные 140 лет назад, – новодел; относительно нашего времени - история. Они и сейчас в хорошем состоянии. Если почистим - получим натуральный камень. Самая большая беда с новоделом последних лет. Когда историческое здание продавали, современные перегородки и пристройку БТИ внесло в технический план. Теперь как администратор что-то сносить я не имею права, нужно получить согласование.

Да будет свет и вентиляция!

В этом году музейщики подали заявку на дальнейшее обустройство. 80-85% средств пойдут на проектирование, остальные - на обустройство здесь системы вентиляции и подключение коммуникаций.

- Это наше - государственное, муниципальное и, конечно, хочется привести все в порядок, восстановить облик здания, убрать пристройку. Можно сделать вместо нее, между тамбурами, дворик. Но сначала сделаем освещение, оно на стадии проекта, а потом сразу проточную вентиляцию. Нужно поэтапное финансирование на консервацию и очистку. Это – памятник, причем, в центре города. Будем надеяться на софинансирование областного комитета по культуре. Хотелось сделать открытый фонд и разместить предметы, которые из-за крупных габаритов не помещаются в музее и временно находятся в разных местах. Это «бойцы», украшавшие Ингербургские ворота, многочисленные памятные доски, головы, бюсты, наследие скульптора Юрия Федоровича Кузнецова. Наших предметов достаточно, чтобы заполнить помещение. Если удастся снести то, что является распространителем грибка и плесени, было бы уместно перевезти сюда часть архива. Но пока никакой бумаги, только камень, - поделилась планами Екатерина Потоцкая.



