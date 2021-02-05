«Спутник V» ломает границы и предубеждения

В результате даже беглый
обзор международных новостей показывает: скепсис, а то и откровенные нападки на
разработку НИЦ имени Гамалеи в высказываниях политиков сменяются не просто
интересом, но интересом доброжелательным.
Канцлер ФРГ Ангела
Меркель одной из первых поддержала нашу вакцину еще до публикации в The Lancet.
Она заявила, что в Германии с радостью примут "все одобренные
вакцины", и пообещала посодействовать в скорейшем прохождении процедуры
регистрации "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных
средств (EMA).
Во Франции также
повернулись лицом к "Спутнику V". Министр иностранных дел Жан-Ив Ле
Дриан прокомментировал успех российских ученых, заявив, что "у вакцин нет
национальности" и куда важнее их эффективность. Более того, президент
Эмманюэль Макрон в телеинтервью подтвердил, что, если препарат допустят на
европейский рынок, возможное применение его во Франции "в независимой
манере рассмотрят с научной точки зрения". "Это не политическое
решение. Это научное решение", - подчеркнул президент Франции.
Сейчас, еще до получения
официального "зеленого света" в ЕС, нашу вакцину уже зарегистрировали
Венгрия и Сербия. Но вторая в ЕС не входит, а вот решение Венгрии подвергалось
критике. Теперь, например, в Чехии заговорили о том, что венгры уже начали
прививочную кампанию и надо бы присмотреться к этому решению.
В то же время The Daily
Telegraph не без тонкой британской иронии написала, что те же официальные лица,
которые активно поддерживали вакцинацию препаратом американской Pfizer и
немецкой BioNTech, не говоря уже о совместном детище Оксфордского университета
и шведско-британской AstraZeneca, публикацию о нашем "Спутнике V"
комментировать отказываются. Понять их можно: "своя вакцина ближе к
телу". Но задержки с поставками западных вакцин волей не волей вынуждают
политиков все пристальнее следить за нашим "Спутником V", причем с
прицелом на сотрудничество. К слову, глава минпромторга России Денис Мантуров
отреагировал на выступление британского издания, отметив, что ученые и бизнес в
отличие от политиков уже сотрудничают: проект производства смешанной вакцины, в
которую войдет препарат AstraZeneca и один из компонентов "Спутника",
готовится к клиническим испытаниям.
Конечно, сейчас слово за
регуляторами: пройдет ли и как быстро "Спутник V" процедуру допуска.
"Если российские и китайские производители откроют свои материалы,
продемонстрируют прозрачность и предоставят все данные, тогда они смогут
получить разрешение на выход на рынок, как и другие", - заявляла глава
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так что препятствий (по крайней мере
внешних), особенно после публикации в The Lancet, нет. Но даже когда такое
разрешение будет получено, решение о закупках вакцины каждое государство будет
принимать самостоятельно.
С российской стороны -
готовность к сотрудничеству. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не раз говорил, что
вопросы совместной борьбы с пандемией вне политики. На рынок ЕС, как оценили
возможности в РФПИ, может быть поставлено 100 млн доз вакцины - этого
достаточно, чтобы привить 50 млн человек.
Но при этом в фонде
подчеркивают: все разговоры о международных поставках возможны только после
обеспечения вакцинации населения России. На западные рынки препарат планируется
поставлять с зарубежных производственных площадок - над этим в РФПИ активно
работают.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/02/04/vakcina-sputnik-v-stala-temoj-nomer-odin-dlia-obsuzhdeniia-v-mire.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop