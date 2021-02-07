Ленинградская область встречает Год науки новыми разработками

Мероприятия Года науки
обсудили на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера
правительства РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента России Андрея
Фурсенко. В России созданы рабочие группы по международному сотрудничеству
ученых, взаимодействию с бизнесом, молодежными организациями, продвижению
научных достижений в обществе. Лучшие научные практики будут тиражироваться во
всех регионах страны.
«Нам важно активное
участие всех субъектов РФ. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу
науки и технологий, вовлеченности профессионального сообщества в
научно-технологическое развитие, востребованности профессии ученого и
перспективах исследовательской карьеры в стране. Важно донести до жителей
ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской
деятельности за последние два десятилетия, показать, какие задачи решают наши
ученые», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
На территории
Ленинградской области сегодня работают 11 научных организаций, которые проводят
исследования в таких сферах, как ядерная физика и энергетика, медицина, химия,
сельское хозяйство, оптико-электронное оборудование и другие.
Ежегодно лучшим ученым
региона по результатам конкурса присваиваются премии губернатора Ленинградской
области «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» и «За
лучшую научно-исследовательскую работу». По итогам прошлого года научные
сотрудники из области представили наработки в повышении урожайности и адаптации
зерновых и масличных культур, диагностике заболеваний, исследовании развития
зрительной системы, испытаниях аппаратуры космических систем наблюдения, Новой
физике.