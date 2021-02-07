Ленинградская область встречает Год науки новыми разработками

Мероприятия Года науки обсудили на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента России Андрея Фурсенко. В России созданы рабочие группы по международному сотрудничеству ученых, взаимодействию с бизнесом, молодежными организациями, продвижению научных достижений в обществе. Лучшие научные практики будут тиражироваться во всех регионах страны.

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, востребованности профессии ученого и перспективах исследовательской карьеры в стране. Важно донести до жителей ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, какие задачи решают наши ученые», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

На территории Ленинградской области сегодня работают 11 научных организаций, которые проводят исследования в таких сферах, как ядерная физика и энергетика, медицина, химия, сельское хозяйство, оптико-электронное оборудование и другие.

Ежегодно лучшим ученым региона по результатам конкурса присваиваются премии губернатора Ленинградской области «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу». По итогам прошлого года научные сотрудники из области представили наработки в повышении урожайности и адаптации зерновых и масличных культур, диагностике заболеваний, исследовании развития зрительной системы, испытаниях аппаратуры космических систем наблюдения, Новой физике.