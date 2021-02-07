Уроки французского с Мадемуазель О

Рассказ «Мадемуазель О», который Владимир Набоков написал в 1936 году, посвящён швейцарской франкоязычной гувернантке Сесиль Миотон. Она появилась в семье Набоковых в 1905 году, когда Владимиру было семь лет. Во многом благодаря этой женщине в жизнь будущего писателя вошла французская культура. В свою очередь, французская культура и язык сыграли значимую роль в жизни и творчестве Владимира Набокова.

Известно, что Набоков восхищался музыкальностью французского языка, впоследствии так определив свои языковые пристрастия: «Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце - по-русски, и мое ухо — по-французски». Рассказ «Мадемуазель О» лёг в основу знаменитой автобиографической книги Набокова, «Другие берега» (в английском варианте «Память, говори»), увидевшей свет в 1951 году.

Как рассказал научный сотрудник усадьбы «Рождествено» Данила Сергеев, экспозиция «Мадемуазель О» состоит из девяти стендов, которые тематически разделены, раскрывая разные грани роли французского языка в жизни Набокова. Двигаясь от стенда к стенду, зритель погружается в истоки творческого пути писателя, неразрывно связанного с так называемыми «набоковскими местами» в окрестностях сёл Рождествено, Выры и Батово.

Все эти материалы иллюстрируют набоковский подход к изучению мира, который обозначился у будущего писателя уже в юности. И размещенные на стендах разные биографические эпизоды выявляют значение деталей в жизни Набокова.

Как известно, каждое лето семья Набоковых обычно проводила в усадьбе «Вырская мыза» или, как Набоковы называли её, «Наша Выра», неподалёку от имения «Рождествено». Стенд «Лето в имении и уроки французского» рассказывает о роли французского языка в жизни и творчестве писателя сквозь призму его любимых французских книг и собственных произведений. Также здесь можно познакомиться с материалами, посвящёнными литературе, которую читала мадемуазель Миотон, и своеобразному литературному противостоянию Владимира и гувернантки.

Стенд «Учитель русской словесности» рассказывает об учителе рождественской сельской школы Василии Жерносекове, которого Набоков упоминает в книге «Другие берега». Жерносеков — очень важный для него человек: отец Набокова пригласил его преподавать русскую словесность своим сыновьям, когда понял, что английским языком они овладели быстрее и лучше, чем русским. Любопытно, что благодаря этому знакомству отец Набокова выделил деньги на постройку нового здания сельской школы.

Стенд «Свет и бабочки» рассказывает о глубоком увлечении юного Владимира Набокова бабочками, перешедшем во взрослой жизни в серьёзные научные исследования.

На стенде «Французские страницы Набокова» рассказывается о первых переводческих опытах писателя. В частности, здесь представлена обложка книги «Николка Персик», которая представляет собой не что иное, как перевод повести Ромена Роллана «Кола Брюньон» (1922 год). Книга подписана известным псевдонимом Набокова «Сирин». Любопытны нюансы появления на свет этой книги: Набоков заключил пари с отцом на предмет того, что он справится с переводом этого текста, сохранив игру ритмических фигур. Пари, конечно, писатель выиграл.

Стенд «Литература и жизнь» рассказывает о восприятии Набоковым своей собственной биографии в ракурсе основных периодов его жизни: двадцатилетие его жизни в России, двадцатилетие в Европе, двадцатилетие в Америке, неполное двадцатилетие в Швейцарии.

Пояснение к основному названию выставки «Мадемуазель О» звучит так: «Выставка — о семейной истории и о том, как эта история стала литературой». Интересно, что вся эта история очень естественно передаётся на выставке через семейные фотографии и предметы из коллекции музея-усадьбы «Рождествено».

Кстати, по мотивам рассказа «Мадемуазель О» в 1994 году был снят одноименный фильм о детстве Набокова (совместное производство Франции и России). Роль гувернантки сыграла бельгийская актриса Майте Наир, роль матери Набокова, Елены Николаевны — Елена Сафонова. Музыка к фильму написана знаменитым «сиверским отшельником», композитором Исааком Шварцем.

Выставка «Мадемуазель О» продлится в межпоселенческой районной библиотеке им. А.С. Пушкина до 18 февраля. Адрес: Гатчина, ул. Ав. Зверевой, д,15А.

И ещё одна хорошая новость: сотрудники музея-усадьбы готовят цикл тематических лекций, посвящённых жизни и творчеству Владимира Набокова. Лекции планируется проводить сразу в двух форматах — реальном и виртуальном.



