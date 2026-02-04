Времена года – глазами художников

В экспозиции представлены работы как молодых, так и маститых художников, выполненные в жанре реализма. Основная тема – пейзажи Санкт-Петербурга, Гатчины, Крыма, других знаковых мест России.

О том, что представляет собой эта выставка и почему на ней представлено именно реалистическое искусство, мы поговорили с преподавателями кафедры рисунка академии им. А.Л. Штиглица Максимом Тихомировым и Сергеем Ващенко.

Выставки художников из академии Штиглица – многолетняя практика, задача которой – представить зрителю именно классическое искусство.

- Художники Академии работают в самых различных стилях, – напомнил старший преподаватель кафедры рисунка Максим Тихомиров. - Но здесь мы показываем нашу основу – академическую живопись. Реалистическое рисование чрезвычайно важно, особенно в плане передачи знаний. С другой стороны, не только у нас, но и во всём мире наблюдается тенденция к возвращению репрезентативного изображения. Реализм восстанавливают как в Европе, так и в Америке, и ценность реалистического рисования со временем будет только возрастать. Это совершенно не противоречит тому, что мы живем в век современных технологий. Напротив, конструктивная взаимосвязь человека и современных технологий будет возможна лишь на основе реалистического изображения. Будущие специалисты, в том числе дизайнеры и архитекторы, сначала будут рисовать от руки и на бумаге некие объекты, существующие пока что в их воображении. На основе этих реалистичных рисунков с помощью компьютерных программ будут строиться 3D-модели, которые лягут в основу настоящих проектов. И это уже происходит!

Как говорит Максим Леонидович, современные художники с удовольствием и большим интересом осваивают современные технологии, включая и искусственный интеллект.

- Не надо бояться искусственного интеллекта, – считает художник. - Важно его правильно использовать. Рано или поздно им наиграются, после чего начнут использовать исключительно в качестве профессионального инструмента, помогающего в основной работе. Грамотное взаимодействие человека с технологиями может дать толчок невероятному развитию, в значительной степени ускоряя процесс создания реальных объектов.

Возможно, нас действительно ждет прекрасное будущее, если, конечно, мы сумеем правильно распорядиться возможностями технического прогресса. И оно наверняка будет еще более прекрасным, если мы по-прежнему сможем знакомиться с работами талантливых художников, «по старинке» передающих красоту мира, в котором мы живем.

- Главное в работе художника – искренность, честность и профессионализм, – отмечает профессор кафедры рисунка академии им. Штиглица Сергей Ващенко. - Как именно и чем привлечь зрителя к своим произведениям – это уже секрет мастерства, который есть в любом искусстве, включая, например, поэзию.

- Не нужно разделять зрителей на «обычных» и «продвинутых», – считает Максим Тихомиров. - Даже люди, которые, казалось бы, не особо разбираются в искусстве, удивительным образом способны отличить «хорошее» произведение от «плохого». Обмануть человека «плохим искусством» невозможно, потому что искусство появилось вместе с человеком. В каждом из нас заложено это «чутье» прекрасного. Только кто-то является любителем или просто зрителем прекрасного, а кто-то занимается его созданием профессионально. И, кстати, быть профессиональным художником очень непросто: на самом деле это каторжный труд, тяжелый во всех аспектах...

Выставка «Времена года» преподавателей и студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица будет открыта до 27 февраля.

Полюбоваться работами профессиональных художников, узнать больше о роли реалистической живописи в нашей такой непростой современности, пообщаться с носителями живого искусства можно на творческой встрече с авторами работ, которая состоится в библиотеке им. А.И. Куприна в субботу,

7 февраля.

Юлия Лысанюк