Жители Ленобласти пожаловались на завышенные счета за электроэнергию

В правительстве региона сообщили, что в ходе рассмотрения обращений жителей о завышенной стоимости электроэнергии в квитанциях, выставленных ПСК, выявлены многочисленные нарушения приказа комитета по тарифам Ленинградской области об увеличении величины первого диапазона до 2700 кВт/ч для проживающих в домах без газового отопления.

В связи с выявленными нарушениями администрацией Ленобласти направлены обращения в УФАС по Ленинградской области и прокуратуру для принятия мер к сбытовой компании и перерасчету необоснованно выставленных счетов.

Кроме того, законопроект на продление льготы на оплату электроэнергии для жителей Ленобласти, проживающих в домах без газового отопления, будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.

Льготные тарифы снизят разницу между тарифами по первому и второму диапазону потребления электроэнергии до 25%. Разницу в оплате просубсидирует бюджет Ленобласти.