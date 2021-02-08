Рождественское поселение: перспективы развития определены!

О том, что сделано в
прошлом году и какие задачи предстоит решить в 2021 году, рассказывает
исполняющий обязанности главы администрации Рождественского сельского поселения
Сергей Владимирович Агафонов.
В администрации поселения
работают 10 муниципальных служащих. В 2020 году они продолжили заполнять реестр
муниципальных услуг, разрабатывались новые административные регламенты. В
настоящее время в реестре муниципальных услуг на сайте администрации и на
портале области размещена 41 услуга, которая предоставляется нашей
администрацией.
Администрация исполняет
государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан. В весенний и
осенний призывы граждан в ряды вооруженных сил РФ с территории поселения
призвано 16 человек, что составляет 145% от поставленного плана (11 человек).
Экономика
На территории поселения
зарегистрировано 53 юридических лица, из числа которых работает 31, а также 152
индивидуальных предпринимателя, из которых ведут деятельность 46. Приоритетными
направлениями их деятельности являются: сельское хозяйство – 12, автосервис –
6, а также 46 юридических лиц и ИП содержат 59 точек розничной торговли и 9
точек общественного питания.
За счет налоговых
отчислений наших предприятий и учреждений, а также населения формируется
доходная часть бюджета поселения.
Бюджет
Доходная часть бюджета за
2020 год исполнена на 91,94 % в сумме 101,15 млн руб. Расходная часть бюджета
исполнена в сумме 105, 09 млн руб., что составило 88,07 % от плана.
Кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года нет. За счет
остатков бюджетных средств покрыт дефицит бюджета в сумме 3,9 млн рублей.
Основными расходными
обязательствами в бюджете поселения являются:
- жилищно-коммунальное
хозяйство – 65,87 %, в т.ч. благоустройство – 14,86 %, переселение из
аварийного жилья – 50,93 %;
- культура - 13,17 %;
- общегосударственные
вопросы – 11,29 %;
- национальная экономика
– 7,42 %, в том числе дорожное хозяйство – 7,3 %.
Дорожное
хозяйство
В 2020 году:
- отремонтированы
автодороги по адресу: ул. 2-я Лесная протяженностью 660 метров и ул. Набережная
протяженностью 540 метров в п. Дивенский (4805 кв.м) – на сумму 933 526,20
руб.;
- выполнен ремонт
асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с тротуарами по ул. Терещенко
от д.4А до ул. Комсомольской, обеспечивающей подъезд к зданию школы: стоимость
2 701 407,32 руб., площадь – 1204 кв. м, протяженность – 300 метров;
- выполнен ямочный ремонт
дорог по ул. Терещенко в с. Рождествено: стоимость 225 292,80 руб., площадь 22
кв. м;
- выполнен ремонт по ул.
Терещенко от д.4 до д.5 в с. Рождествено: стоимость 895 392,72 руб., площадь –
545,0 кв. м, протяженность – 136 м.
Требует капитального
ремонта пешеходный мост от д. 6 в д. Батово до д. Даймище, поэтому в этом году
специализированная организация провела экспертизу. На сегодняшний день
проводятся работы по признанию данного моста бесхозяйным. Проведен ремонт
настила данного моста.
В 2021 году приступаем к
ремонту Рылеевского моста: сейчас готовится аукционная документация на
проведение конкурса по выбору подрядной организации.
В 2018 году начаты работы
по асфальтированию подъездов к «Дому станционного смотрителя» и
Многофункциональному музейному центру. В 2019 году проводились работы по
корректировке проектно-сметной документации, поэтому финансирование работ по
строительству не проводилось. В первом полугодии 2020 года были проведены
работы по расчистке ливневых канав от музея «Дом станционного смотрителя»,
получено положительное заключение по корректировке проектно-сметной
документации. Работы по корректировке проектно-сметной документации «Подъезд к
Многофункциональному музейному центру» продолжаются.
К сожалению, вопрос
ремонта дорог регионального значения так и не решается, остро стоят вопросы с
региональными дорогами «Подъезд к деревне Грязно» и «Подъезд к ст. Дивенская».
Благоустройство
В 2020 году приоритетными
направлениями по благоустройству оставались уличное освещение, уборка свалок и
благоустройство контейнерных площадок.
В 2020 году ликвидировано
10 несанкционированных свалок в с. Рождествено, д. Даймище,
д. Выра, д. Межно, п.
Дивенский, вывезено 1107 куб. метров мусора на общую сумму 933 150 рублей.
Проведены работы по
строительству 20 контейнерных площадок из 37 необходимых на общую сумму 4 163
375 рублей.
При софинансировании
депутатов Законодательного собрания Ленобласти проведены работы по обустройству
детской площадки с резиновым покрытием в д. Батово на общую сумму 2 526 342
рублей.
За счет предоставления
субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий,
в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления на территориях
административных центров и городских поселков муниципальных образований
Ленинградской области» произведен ремонт проезда дворовой территории по ул.
ГЭС, д.8: стоимость – 1 199 454,30 руб., площадь - 2304 кв. м.
ЖКХ
На 1 января 2021 года в
собственности поселения находится: 163 квартиры в 33 многоквартирных домах
площадью 3757 кв. м, 10 жилых домов, 5 общественных зданий, 6 нежилых помещений
в многоквартирных домах и другое имущество.
В 2020 году жилищная
комиссия Рождественского сельского поселения провела 8 заседаний: по постановке
и снятию с очереди, предоставлению жилья в специализированном фонде. В
настоящее время на очереди состоит 28 семей общей численностью 82 человека, из
них по социальному найму - 8 семей (14 человек).
Межведомственная комиссия
поселения в 2020 году провела 7 заседаний. Основные вопросы – перепланировка,
признание жилым строением, признание жилья непригодным для проживания.
В Рождественском
поселении 7 домов (26 квартир) признаны аварийными и были включены в областную
программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2024 годы. По
программе приобретено 26 квартир и переданы гражданам, на общую сумму 52 503
741,38 рублей.
В 2020 году по программе
текущего ремонта жилого фонда Рождественского сельского поселения МУП ЖКХ
«Сиверский» выполнены следующие работы: ремонт систем водоснабжения,
водоотведения, ремонт электрооборудования, покраска входных дверей, ремонт
систем отопления. На данные работы были затрачено 1 363 825,82 рублей.
Газификация
В 2019 году заключены
договора на проектно-изыскательские работы по двум населенным пунктам: д. Выра
и д. Замостье, которые будут закончены в 2021 году.
В настоящее время
подготовлена заявка в комитет ТЭК Ленинградской области на разработку проекта
строительства распределительных газопроводов в
д. Межно, д. Рыбицы, с.
Рождествено, д. Грязно, д. Даймище и пос. Дивенский.
В 2020 году разработаны
три схемы по газификации д. Грязно, д. Даймище и пос. Дивенский.
В 2021 году планируем
разработать схемы еще на три населенных пункта - Поддубье, Новое Поддубье и
Старое Поддубье. В период 2024-2025 года будут выполнены проектные и
строительные работы по межпоселковым газопроводам до пос. Дивенский и второй к
д. Старое и Новое Поддубье
Культура
В МКУ «Батовский культурно-досуговый
центр» входит три Дома культуры и три библиотеки.
При учреждениях культуры
работают кружки и любительские объединения, творческие коллективы и спортивные
секции для жителей разного возраста и увлечений - всего 34 формирования, в
которых принимают участие 932 человека.
В 2020 году было
проведено 422 мероприятия, в которых приняло участие 19 115 человек. В условиях
пандемии большинство мероприятий прошли в формате онлайн.
Книжный фонд библиотек
составляет 36 515 книг, в 2020 году количество читателей составило 2 131
человек (из них до 14 лет – 816 человек).
Все учреждения культуры
оснащены компьютерной техникой, профинансирована выплата заработной платы
согласно указу Президента РФ, проведена оплата коммунальных услуг.
В настоящее время проводятся
мероприятия по включению в областную программу «Устойчивое развитие сельских
территорий…» проведение капитального ремонта в Батовском КДЦ (требуется ремонт
кровли и фасада).
Молодёжная
политика
В Рождественском сельском
поселении проживает 977 человек в возрасте до 18 лет. Из числа старшеклассников
нашей школы ежегодно формируется трудовая бригада, которая выполняет работы по
благоустройству территории.
Для школьников работают
секции в школе и Батовском культурно-досуговом центре, клубе «Русич». Проводятся
турниры по различным видам спорта. Наши команды принимают участие в районных,
областных, региональных мероприятиях, турслетах, спартакиадах и занимают
призовые места.
Работа
с ветеранами
На учете в администрации
состоит 61 ветеран Великой Отечественной войны. Из них:
- участников Великой
Отечественной войны – 3 человека;
- жителей блокадного
Ленинграда – 5,
- тружеников тыла – 8,
- несовершеннолетних
узников концлагерей – 42,
- вдов участников войны –
3.
На учете в Пенсионном
фонде состоит 1274 пенсионеров поселения.
Социальные работники
Кобринского социального центра по обслуживанию престарелых граждан на дому
обслуживают 16 жителей поселения.
Администрации тесно
взаимодействует с Советом ветеранов поселения. Члены Совета ветеранов войны и
труда поселения посещают пенсионеров, поздравляют юбиляров от имени поселения и
совета ветеранов, вручают ветеранам подарки. Активисты Совета являются помощниками
в проведении всех мероприятий в поселении.
Перспективы
развития поселения
- В I квартале 2021 года
проведение уличного освещения по улице Вырской в с. Рождествено.
- Во II квартале 2021
года - отсыпка дороги от Вырской до Комсомольской.
- Ремонт улично-дорожной
сети.
- Строительство
спортивной площадки в д. Батово и пос. Дивенский.
- Капитальный ремонт
пешеходных мостов через р. Оредеж в д. Батово, д. Даймище, Рылеевского моста и
моста от дома 6 в д. Батово,
- Газификация д. Выра, д.
Замостье,
- Проектирование и
строительство газопроводов д. Рыбицы, д. Межно, с. Рождествено, д. Грязно, д.
Даймище, пос. Дивенский, д. Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье.
- Переход на закрытую
систему отопления в д. Батово.
- Участие в программе по
расчистке р. Оредеж.
- Строительство нового
Дома культуры в с. Рождествено.
- Строительство ФАПа в
пос. Дивенский.
Осенью 2021 года нам
предстоит сплошное статистическое наблюдение – будет проводится Перепись
населения, которая пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований. Прошу жителей поселения ответственно подойти к этому событию.
В сентябре 2021 года
пройдут выборы депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание
Ленинградской области, которые должны проходить в рамках законодательства.
Рассчитываю, что жители, как всегда, проявят свою гражданскую активность и
примут активное участие в голосовании.
Хочу поблагодарить всех,
кто помогает нам в решении вопросов, определяющих качество жизни нашего
населения. Это правительство Ленинградской области, администрация Гатчинского
района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна
Бездетко и Александр Русских, депутаты Рождественского поселения и сотрудники
нашей администрации, руководители предприятий и учреждений, Совет ветеранов и
все неравнодушные жители. Каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в развитие
нашего поселения.