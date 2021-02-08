Рождественское поселение: перспективы развития определены!

О том, что сделано в прошлом году и какие задачи предстоит решить в 2021 году, рассказывает исполняющий обязанности главы администрации Рождественского сельского поселения Сергей Владимирович Агафонов.

В администрации поселения работают 10 муниципальных служащих. В 2020 году они продолжили заполнять реестр муниципальных услуг, разрабатывались новые административные регламенты. В настоящее время в реестре муниципальных услуг на сайте администрации и на портале области размещена 41 услуга, которая предоставляется нашей администрацией.

Администрация исполняет государственное полномочие по первичному воинскому учёту граждан. В весенний и осенний призывы граждан в ряды вооруженных сил РФ с территории поселения призвано 16 человек, что составляет 145% от поставленного плана (11 человек).

Экономика

На территории поселения зарегистрировано 53 юридических лица, из числа которых работает 31, а также 152 индивидуальных предпринимателя, из которых ведут деятельность 46. Приоритетными направлениями их деятельности являются: сельское хозяйство – 12, автосервис – 6, а также 46 юридических лиц и ИП содержат 59 точек розничной торговли и 9 точек общественного питания.

За счет налоговых отчислений наших предприятий и учреждений, а также населения формируется доходная часть бюджета поселения.

Бюджет

Доходная часть бюджета за 2020 год исполнена на 91,94 % в сумме 101,15 млн руб. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 105, 09 млн руб., что составило 88,07 % от плана. Кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года нет. За счет остатков бюджетных средств покрыт дефицит бюджета в сумме 3,9 млн рублей.

Основными расходными обязательствами в бюджете поселения являются:

- жилищно-коммунальное хозяйство – 65,87 %, в т.ч. благоустройство – 14,86 %, переселение из аварийного жилья – 50,93 %;

- культура - 13,17 %;

- общегосударственные вопросы – 11,29 %;

- национальная экономика – 7,42 %, в том числе дорожное хозяйство – 7,3 %.

Дорожное хозяйство

В 2020 году:

- отремонтированы автодороги по адресу: ул. 2-я Лесная протяженностью 660 метров и ул. Набережная протяженностью 540 метров в п. Дивенский (4805 кв.м) – на сумму 933 526,20 руб.;

- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с тротуарами по ул. Терещенко от д.4А до ул. Комсомольской, обеспечивающей подъезд к зданию школы: стоимость 2 701 407,32 руб., площадь – 1204 кв. м, протяженность – 300 метров;

- выполнен ямочный ремонт дорог по ул. Терещенко в с. Рождествено: стоимость 225 292,80 руб., площадь 22 кв. м;

- выполнен ремонт по ул. Терещенко от д.4 до д.5 в с. Рождествено: стоимость 895 392,72 руб., площадь – 545,0 кв. м, протяженность – 136 м.

Требует капитального ремонта пешеходный мост от д. 6 в д. Батово до д. Даймище, поэтому в этом году специализированная организация провела экспертизу. На сегодняшний день проводятся работы по признанию данного моста бесхозяйным. Проведен ремонт настила данного моста.

В 2021 году приступаем к ремонту Рылеевского моста: сейчас готовится аукционная документация на проведение конкурса по выбору подрядной организации.

В 2018 году начаты работы по асфальтированию подъездов к «Дому станционного смотрителя» и Многофункциональному музейному центру. В 2019 году проводились работы по корректировке проектно-сметной документации, поэтому финансирование работ по строительству не проводилось. В первом полугодии 2020 года были проведены работы по расчистке ливневых канав от музея «Дом станционного смотрителя», получено положительное заключение по корректировке проектно-сметной документации. Работы по корректировке проектно-сметной документации «Подъезд к Многофункциональному музейному центру» продолжаются.

К сожалению, вопрос ремонта дорог регионального значения так и не решается, остро стоят вопросы с региональными дорогами «Подъезд к деревне Грязно» и «Подъезд к ст. Дивенская».

Благоустройство

В 2020 году приоритетными направлениями по благоустройству оставались уличное освещение, уборка свалок и благоустройство контейнерных площадок.

В 2020 году ликвидировано 10 несанкционированных свалок в с. Рождествено, д. Даймище,

д. Выра, д. Межно, п. Дивенский, вывезено 1107 куб. метров мусора на общую сумму 933 150 рублей.

Проведены работы по строительству 20 контейнерных площадок из 37 необходимых на общую сумму 4 163 375 рублей.

При софинансировании депутатов Законодательного собрания Ленобласти проведены работы по обустройству детской площадки с резиновым покрытием в д. Батово на общую сумму 2 526 342 рублей.

За счет предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий, в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» произведен ремонт проезда дворовой территории по ул. ГЭС, д.8: стоимость – 1 199 454,30 руб., площадь - 2304 кв. м.

ЖКХ

На 1 января 2021 года в собственности поселения находится: 163 квартиры в 33 многоквартирных домах площадью 3757 кв. м, 10 жилых домов, 5 общественных зданий, 6 нежилых помещений в многоквартирных домах и другое имущество.

В 2020 году жилищная комиссия Рождественского сельского поселения провела 8 заседаний: по постановке и снятию с очереди, предоставлению жилья в специализированном фонде. В настоящее время на очереди состоит 28 семей общей численностью 82 человека, из них по социальному найму - 8 семей (14 человек).

Межведомственная комиссия поселения в 2020 году провела 7 заседаний. Основные вопросы – перепланировка, признание жилым строением, признание жилья непригодным для проживания.

В Рождественском поселении 7 домов (26 квартир) признаны аварийными и были включены в областную программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2024 годы. По программе приобретено 26 квартир и переданы гражданам, на общую сумму 52 503 741,38 рублей.

В 2020 году по программе текущего ремонта жилого фонда Рождественского сельского поселения МУП ЖКХ «Сиверский» выполнены следующие работы: ремонт систем водоснабжения, водоотведения, ремонт электрооборудования, покраска входных дверей, ремонт систем отопления. На данные работы были затрачено 1 363 825,82 рублей.

Газификация

В 2019 году заключены договора на проектно-изыскательские работы по двум населенным пунктам: д. Выра и д. Замостье, которые будут закончены в 2021 году.

В настоящее время подготовлена заявка в комитет ТЭК Ленинградской области на разработку проекта строительства распределительных газопроводов в

д. Межно, д. Рыбицы, с. Рождествено, д. Грязно, д. Даймище и пос. Дивенский.

В 2020 году разработаны три схемы по газификации д. Грязно, д. Даймище и пос. Дивенский.

В 2021 году планируем разработать схемы еще на три населенных пункта - Поддубье, Новое Поддубье и Старое Поддубье. В период 2024-2025 года будут выполнены проектные и строительные работы по межпоселковым газопроводам до пос. Дивенский и второй к д. Старое и Новое Поддубье

Культура

В МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» входит три Дома культуры и три библиотеки.

При учреждениях культуры работают кружки и любительские объединения, творческие коллективы и спортивные секции для жителей разного возраста и увлечений - всего 34 формирования, в которых принимают участие 932 человека.

В 2020 году было проведено 422 мероприятия, в которых приняло участие 19 115 человек. В условиях пандемии большинство мероприятий прошли в формате онлайн.

Книжный фонд библиотек составляет 36 515 книг, в 2020 году количество читателей составило 2 131 человек (из них до 14 лет – 816 человек).

Все учреждения культуры оснащены компьютерной техникой, профинансирована выплата заработной платы согласно указу Президента РФ, проведена оплата коммунальных услуг.

В настоящее время проводятся мероприятия по включению в областную программу «Устойчивое развитие сельских территорий…» проведение капитального ремонта в Батовском КДЦ (требуется ремонт кровли и фасада).

Молодёжная политика

В Рождественском сельском поселении проживает 977 человек в возрасте до 18 лет. Из числа старшеклассников нашей школы ежегодно формируется трудовая бригада, которая выполняет работы по благоустройству территории.

Для школьников работают секции в школе и Батовском культурно-досуговом центре, клубе «Русич». Проводятся турниры по различным видам спорта. Наши команды принимают участие в районных, областных, региональных мероприятиях, турслетах, спартакиадах и занимают призовые места.

Работа с ветеранами

На учете в администрации состоит 61 ветеран Великой Отечественной войны. Из них:

- участников Великой Отечественной войны – 3 человека;

- жителей блокадного Ленинграда – 5,

- тружеников тыла – 8,

- несовершеннолетних узников концлагерей – 42,

- вдов участников войны – 3.

На учете в Пенсионном фонде состоит 1274 пенсионеров поселения.

Социальные работники Кобринского социального центра по обслуживанию престарелых граждан на дому обслуживают 16 жителей поселения.

Администрации тесно взаимодействует с Советом ветеранов поселения. Члены Совета ветеранов войны и труда поселения посещают пенсионеров, поздравляют юбиляров от имени поселения и совета ветеранов, вручают ветеранам подарки. Активисты Совета являются помощниками в проведении всех мероприятий в поселении.

Перспективы развития поселения

- В I квартале 2021 года проведение уличного освещения по улице Вырской в с. Рождествено.

- Во II квартале 2021 года - отсыпка дороги от Вырской до Комсомольской.

- Ремонт улично-дорожной сети.

- Строительство спортивной площадки в д. Батово и пос. Дивенский.

- Капитальный ремонт пешеходных мостов через р. Оредеж в д. Батово, д. Даймище, Рылеевского моста и моста от дома 6 в д. Батово,

- Газификация д. Выра, д. Замостье,

- Проектирование и строительство газопроводов д. Рыбицы, д. Межно, с. Рождествено, д. Грязно, д. Даймище, пос. Дивенский, д. Поддубье, д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье.

- Переход на закрытую систему отопления в д. Батово.

- Участие в программе по расчистке р. Оредеж.

- Строительство нового Дома культуры в с. Рождествено.

- Строительство ФАПа в пос. Дивенский.

Осенью 2021 года нам предстоит сплошное статистическое наблюдение – будет проводится Перепись населения, которая пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Прошу жителей поселения ответственно подойти к этому событию.

В сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской области, которые должны проходить в рамках законодательства. Рассчитываю, что жители, как всегда, проявят свою гражданскую активность и примут активное участие в голосовании.

Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам в решении вопросов, определяющих качество жизни нашего населения. Это правительство Ленинградской области, администрация Гатчинского района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских, депутаты Рождественского поселения и сотрудники нашей администрации, руководители предприятий и учреждений, Совет ветеранов и все неравнодушные жители. Каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего поселения.