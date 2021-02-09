А у нас - в детском саду №18, 8 февраля состоялась встреча совсем с другой Зимой: удивительной и прекрасной, которую любят и взрослые, и дети; воспевают в стихах поэты и рисуют художники. Зима пришла к нам в стихах классиков и современников на конкурс чтецов «Стихи о зиме».

Все воспитанники приняли участие в конкурсе. Тридцать человек стали победителями в группах и были отобраны для продолжения борьбы на уровне детского сада. Ни присутствие строгого жюри, ни волнение – ничто не смогло помешать нашим артистам показать все грани своего таланта. Молодцы – все!

Изюминкой конкурса стало выступление победителя конкурса - Мирона Яковлева – трехлетнего воспитанника группы «Ромашка»! Второе место заняла Камилла Хазиахметова со стихотворением «Мама! Глянь-ка из окошка» (группа «Буратино»), третье – Вика Верещагина (группа «Айболит»).