Сергей Якименко: «Совместная работа даст ещё больше положительных результатов»

Бюджет и экономика
Доходная часть бюджета
Пудомягского поселения в 2020 году была исполнена в размере 60 млн рублей,
расходная часть – 65 925 тысяч рублей.
На территории
Пудомягского поселения расположено 17 населенных пунктов, в которых
зарегистрировано 6,5 тысяч жителей, зарегистрировано 85 организаций и 211
индивидуальных предпринимателей. Благодаря активной работе предпринимателей
Якова Миховича, Александра Большунова, Павла Лапина, привлечению инвесторов
стали развиваться территории еще двух деревень.
- Открытие на нашей
территории новых крупных магазинов решает ряд социальных задач: обеспечение
населения товарами большего ассортимента, предоставление рабочих мест местным
жителям, развитие инфраструктуры деревень Репполово и Антелево. В будущем
надеемся на увеличение новых торговых площадей с объектом общепита, открытие
спортивных и детских объектов на прилегающих к магазинам территориях, - сказал
Сергей Якименко.
Дорожное хозяйство и
благоустройство
В 2020 году администрация
поселения продолжила работу по ремонту муниципальных дорог, на которые было
затрачено 13 322 368 рублей, в том числе
1 700 376 рублей – из
бюджета Гатчинского района, 6 510 417
рублей – из бюджета Ленинградской области.
На средства дорожного
фонда Ленинградской области в поселке Лукаши провели ремонт улиц Заводской и
Ижорской, кольца вокруг аллеи, разворотного автобусного кольца, восстановили
тротуары. За счет средств бюджета Гатчинского района в поселке Лукаши сделали
ремонт проезда, соединяющего улицы Красная, Средняя, Овражная в щебеночном
исполнении.
За счет местного бюджета
отремонтировали улицу Речную в деревне Руссолово и подъезд к дому № 19А в
деревне Антелево. Асфальтной крошкой отсыпали подъезд к деревне Кобралово,
часть дороги в деревне Вярлево, улицу Морская слобода в поселке Лукаши.
За счет субсидии из
бюджета Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан
в размере 897 тысяч рублей и собственных средств в размере 146 тысяч рублей
были выполнены следующие работы: замена водопропускной трубы с восстановлением асфальтного
дорожного покрытия на улице Березовой в деревне Вяхтелево (283 тысяч рублей),
ремонт улицы Песочной в щебеночном исполнении в деревне Бор (396 тысяч рублей),
ремонт участка улицы Береговой в щебеночном исполнении в деревне Бор (363,5
тысяч рублей).
В рамках реализации
областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области» за счет субсидии из областного
бюджета в размере 1 068 380 рублей и собственных средств в размере 200 тысяч
рублей были проведены работы по благоустройству придомовой территории
многоквартирных домов № 4 и № 5 в деревне Пудомяги. Участие граждан в данном
проекте было представлено в форме передачи в аренду трактора для выполнения
работ. Благодаря участию населения в данной программе за последние пять лет
отремонтированы все придомовые территории многоквартирных домов в деревне
Пудомяги.
В 2020 году на территории
Пудомягского поселения продолжались работы по благоустройству территорий. Так,
был заключен муниципальный контракт на борьбу с борщевиком Сосновского на
площади 41,5 га. Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок и
обработка от клещей территорий стадиона в поселке Лукаши, кладбища в деревне
Шаглино, территории около футбольного поля в деревне Пудомяги и территорий
детских площадок. За счет местного бюджета провели обрезку кустарников и спил
40 аварийных деревьев. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
в летний период систематически проводились обработки детских площадок и
общественно значимых мест.
В 2020 году совместно с
общественным советом деревни Покровская и депутатом Пудомягского поселения
Александром Алексеевым удалось решить вопрос по спилу 25 аварийных деревьев
вдоль региональной трассе Красное село – Гатчина – Павловск в деревне
Покровская. Осенью Гатчинское ДРСУ выполнило эти работы. В 2021 году спил
деревьев продолжат «Пригородные электросети», запланирован спил еще 40
аварийных деревьев. Проведены работы по прочистке дренажных канав и замене
дренажных труб в деревнях Корпикюля, Вяхтелево, Шаглино.
Члены общественного
совета деревни Покровская на протяжении всего весеннего периода проводили
мероприятия по уборке мусора и собрали 200 мешков мусора. Администрация
выражает благодарность за проведение субботников общественным советам
населенных пунктов Шаглино, Пудомяги, Бор, Лукаши, Антелево.
Администрация и жители
поселения всегда находят поддержку у депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Ларисы Пункиной. Так, депутат областного парламента ходатайствовала о
выделении из областного бюджета 105 тысяч рублей на монтаж уличного освещения в
деревне Порицы и по просьбе жителей поселка Лукаши 800 тысяч рублей – на
покупку и установку спортивного оборудования около хоккейной коробки. За счет
средств местного бюджета проведены работы по ограждению и благоустройству этой
территории.
За счет средств,
выделенных из районного бюджета на поддержку муниципальных образований по
развитию общественной инфраструктуры муниципального значения, проведена замена
оборудования на детских площадках в населенных пунктах Руссолово, Порицы,
Антелево на общую сумму 320 тысяч рублей.
На работы по уличному
освещению было выделено 6 905 083 рублей, из них 3,4 млн рублей – на оплату
электричества.
В 2020 году администрация
поселения заключила восемь договоров с ПАО «Ленэнерго» на технологическое
присоединение к электросетям линий уличного освещения. Осуществлен монтаж и
установка восьми новых узлов учета электроэнергии уличного освещения. В
населенных пунктах поселения смонтированы новые линии электропередач общей
протяженностью более 8 км, установлено почти 400 новых светодиодных
светильников, заменено 48 светильников ДРЛ на LED.
В деревне Покровская
вдоль региональной трассы было смонтировано уличное освещение. На участке от
поворота на город Коммунар в сторону Гатчины освещения не было более 30 лет.
Также провели новую линию на улице Покровская горка в деревне Покровская.
Сделали уличное освещение вдоль подъездной дороги к деревне Марьино. Провели
линии уличного освещения в населенных пунктах Лукаши (улица Морская слобода),
Монделево (улицы Нагорная и Сумоловская), смонтировали дополнительные линии в
населенных пунктах Порицы, Репполово, Вяхтелево (улица Широкая). За счет
средств бюджета Гатчинского района смонтировали линию уличного освещения в
поселке Лукаши (улицы Овражная, Красная, Средняя).
На реализацию мусорной
реформы было затрачено 2 254 639 рублей. В октябре 2020 года из областного
бюджета была выделена субсидия на строительство 13 контейнерных площадок для
сбора ТКО. Всего было затрачено 2 982 174 рублей, из них 2 743 600 рублей – из
областного бюджета. В результате, в 11 населенных пунктах были оборудованы
новые контейнерные площадки. Уже одобрена субсидия на строительство в 2021 году
9 контейнерных площадок для сбора ТКО и 9 площадок – в 2022 году.
В 2020 году администрация
поселения предоставила территории в деревнях Шаглино и Монделево для
формирования земельных участков для
многодетных семей. В декабре 2020 года администрация Гатчинского района
сформировала и предоставила 34 земельных участка, в том числе 29 семьям
Пудомягского поселения.
Газификация
В 2020 году были
разработаны схемы газификации для населенных пунктов Порицы, Марьино, Покровская.
При объявлении конкурса в комитете по ТЭК будет направлен пакет документов на
участие в программе по проектированию газопроводов. В 2020 году ООО
«Газпромгазораспределение» приступило к разработке схемы газификации и
проектированию газопровода в деревне Шаглино.
Жилищное хозяйство
Жилищный фонд поселения
составляет 30 многоквартирных домов общей площадью 64 тысяч кв. м. В 2020 году
увеличилась задолженность граждан по оплате за соцнайм и составила 951 тысяч
рублей.
На 31 декабря 2020 года
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, состоит 18 семей, еще 12 семей признаны
нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в различных программах. В
2020 году социальную выплату в размере 1 млн рублей на приобретение жилья
получила одна семья.
В 2020 году признали
аварийным дом № 4 в деревне Покровская. В настоящее время на территории
поселения признаны аварийными и подлежащими сносу четыре многоквартирных дома
по адресам: деревня Покровская (№ 219 и № 221), деревня Корпикюля (дом № 30),
деревня Покровская (дом № 4).
Дома № 219 и № 221 в
деревне Покровская включены в региональную адресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области на
2019-2025 г.г.». Срок переселения - 2024-2025 гг. В июле и ноябре 2020 года
администрация поселения направила письма в комитет по строительству
Ленинградской области с просьбой рассмотреть возможность переноса расселения на
более ранний срок.
В декабре 2020 года
администрация повторно направила заявку в областной комитет по строительству на
участие в программе «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области» по расселению
дома № 30 в деревне Корпикюля. По результатам оценки данный дом включен в
вышеуказанную программу и будет расселен в 2021 году.
Образование
В 2020 году Лукашевская
школа была включена в программу реновации. К сожалению, работы начались только
в ноябре. Учеба для первоклассников организована в здании администрации,
остальные школьники учатся во вторую смену в школе № 1 города Коммунара. В
детском саду за счет бюджета Ленинградской области выполнены работы по
асфальтированию дорожек на территории и установлен детский игровой комплекс
обучающий правилам дорожного движения.
Социальная работа
В октябре 2020 года в
Пудомягском поселении состоялись мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека. На концертных программах в поселке Лукаши и деревне Пудомяги
участникам и зрителям были вручены продуктовые чайные наборы в количестве 75 штук.
Ежегодно детей из многодетных и малообеспеченных семей приглашают на новогоднее
представление в Пудомягский КДЦ и вручают сладкие подарки. В 2020 году их
количество составило 250 наборов.
В марте 2020 года в
конкурсе Гатчинского района «Человек слова и дела» принял участие учитель
физкультуры Лукашевской школы Александр Павлюченков, в конкурсе «Женщина года»
- заведующая детским садом в деревне Пудомяги Наталья Фадеева.
В августе 2020 года по
итогам районного смотра – конкурса «Подворье-2020» второе место в номинации
«Лучшее личное подсобное хозяйство» заняла жительница деревни Бор Наталья
Браженкова. Благодарность и памятные
подарки за участие в номинациях получили: «Самый лучший участок» - Жанна
Ефремова из поселка Лукаши, «Лучшие умелые руки» - Елена Свирида из деревни
Покровская.
В октябре 2020 года семья
Кротовых из деревни Покровская приняла участие в фестивале молодых семей
Гатчинского района и была отмечена в номинации «Самая веселая семья».
Многодетная семья Горченковых из деревни Веккелево приняла участие в областном
фестивале «День детства», представив выставку поделок и мастер-класс по
плетению браслетов.
В 2020 году прошли выборы
общественных советов в населенных пунктах Антелево, Корпикюля, Марьино,
Покровская, Шаглино.
Общественный совет
деревни Покровская сразу же активно включился в работу. По его инициативе
первого августа 2020 года в деревне Покровская был организован праздничный
концерт «И о твоих победах сложим гимны». Члены совета совместно с жителями и
администрацией отремонтировали мост через реку Славянка, организовали сквер
около дома № 4: была сделана планировка территории, посажены деревья,
кустарники, клумбы, посеян газон.
В декабре 2020 года в Ленинградской
области выбрали лучших среди участников конкурса «Инициативный гражданин
Ленинградской области». Победителем в номинации «Лучший представитель
общественного совета» стала председатель
общественного совета деревни Покровская Елена Свирида. Она также была включена
в кадровый резерв Гатчинского района по итогам одноименного конкурса.
Празднование
Великой Победы
- 2020 год стал юбилейным
для всей страны, так как 9 мая мы отмечали 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В январе в Пудомягском поселении прошли праздничные
мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В
преддверии 9 мая совместно с главой поселения мы вручили 43 юбилейные медали и
памятные подарки. Некоторых ветеранов поздравили на дому, - рассказал Сергей
Якименко.
В рамках подготовки у
мемориалов, памятников, ДОТов были проведены работы по благоустройству с
участием сотрудников администрации, депутатов, местных жителей,
предпринимателей.
В деревни Порицы
проживает единственный участник Великой отечественной войны Владимир Павлович
Косырев с супругой. Для них был организован праздничный концерт около дома.
Также были закуплены 226 продуктовых наборов для ветеранов и детей Великой
Отечественной войны. Депутаты и работники администрации поздравили каждого
персонально. Подарки от правительства Ленинградской области и администрации
Гатчинского района вручали руководители поселения Лилия Буянова и Сергей
Якименко.
Культура и досуг
Вопросы организации
досуга, обеспечения населения услугами культуры и спорта находятся в ведении
Пудомягского культурно-досугового центра. На его функционирование, а также на
реализацию мероприятий в сфере культуры в 2020 году из бюджета поселения было
выделено 10 220 016 рублей.
Из-за эпидемиологической
обстановки большую часть мероприятий пришлось перевести в формат онлайн. Тем не
менее, в 2020 году состоялось 207 мероприятий, которые посетили 12 159 человек.
В Пудомягском КДЦ
работает 16 секций и кружков для различных возрастных групп, в которых
занимается 288 человек. На протяжении всего года творческие коллективы
принимают участие в различных культурно-досуговых мероприятиях поселения и за
его пределами.
Впервые визитная карточка
Пудомягского поселения заняла первое место на Пушкинском празднике «Бегут,
меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас…». Заведующие Пудомягской и
Лукашевской библиотеками Галина Макатова и Лидия Лунева, а также глава
Пудомягского поселения Лилия Буянова приняли участие в онлайн-конкурсе чтецов в
рамках Пушкинского праздника «Пока в России Пушкин будет жив, метелям не задуть
свечу».
Коллективы поселения
принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных
93-ей годовщине основания
Ленинградской области и Гатчинского района.
Молодёжная политика
В 2020 году расходы
администрации на организацию и проведение мероприятий по молодежной политике
составили 510 тысяч рублей.
В июле и августе 2020
года было предоставлено 20 временных рабочих мест для подростков в возрасте от
14 до 17 лет и два места – молодым людям в качестве бригадиров. За две смены
работы расходы поселения на оплату труда составили 324,5 тысяч рублей.
В начале года совместно с
Лукашевской школой для детей и подростков была организована поездка в Кировск и
посещение музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» на 50 человек.
Молодежная команда
поселения принимала участие в Спартакиаде Молодежных советов Гатчинского
района, Фестивале молодых избирателей и Фестивале трудовых бригад Гатчинского
района.
В поселении
сформировалась группа волонтеров из 54 человек, большая часть из них – подростки
и молодежь до 35 лет. Они принимали участие в благоустройстве памятных мест и
воинских захоронений, акциях «Георгиевская ленточка», «Сирень победы», в
разъяснительной работе по внесению поправок в Конституцию РФ, знакомили жителей
с Социальными гарантиями, которые планировалось включить в соответствующий
закон Ленинградской области. Администрация поселения оказывает содействие
ребятам в получении «Личных книжек волонтера» общероссийского образца.
Спорт
Футбол и хоккей – самые
популярные виды спорта в Пудомягском поселении. Расходы на эту статью бюджета
составили 642 562 рубля.
Денежные средства были
затрачены на окашивание футбольных полей, аренду зала в ФОКе, покупку инвентаря
и формы, обеспечение транспортом для участия в соревнованиях.
В поселении организованы
спортивные команды по футболу (две детские возрастные группы), мини-футболу
(три детские возрастные группы), хоккею (детская и взрослая группы). В
спортивном зале Лукашевской школы проходят занятия по футболу, самбо и
волейболу.
В 2020 году от комитета
по физической культуре и спорту Ленинградской области в безвозмездное
пользование поселение получило хоккейные борта с воротами, который были
установлены в поселке Лукаши.
Задачи на 2021 год
В текущем году особое
внимание администрация Пудомягского поселения планирует уделить:
- подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения;
- продолжению работы по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования
наружного освещения;
- продолжению ремонта
дорог местного значения и дворовых территорий;
- продолжению работы по
газификации населенных пунктов и по установке детских игровых площадок;
- организации и
проведению в 2021 году выборов в Законодательное собрание Ленинградской области
и Государственную Думу РФ.
- Хочу выразить слова
благодарности за сотрудничество правительству Ленинградской области,
администрации Гатчинского района, депутату Законодательного собрания
Ленинградской области Ларисе Пункиной, депутатам Пудомягского поселения и лично
главе поселения Лилии Буяновой, старостам, членам общественных советов,
руководителям предприятий и учреждений. Большое спасибо всем жителям поселения
и коллективу администрации за работу в 2020 году. Нам еще многое предстоит
сделать для развития нашего поселения. Хочу отметить, что жители поселения
понимают необходимость более активного личного участия во всех программах и
проектах, реализуемых администрацией, депутатами. Уверен, что наша совместная
работа даст еще больше положительных результатов, - сказал Сергей Якименко.