Сергей Якименко: «Совместная работа даст ещё больше положительных результатов»

Бюджет и экономика

Доходная часть бюджета Пудомягского поселения в 2020 году была исполнена в размере 60 млн рублей, расходная часть – 65 925 тысяч рублей.

На территории Пудомягского поселения расположено 17 населенных пунктов, в которых зарегистрировано 6,5 тысяч жителей, зарегистрировано 85 организаций и 211 индивидуальных предпринимателей. Благодаря активной работе предпринимателей Якова Миховича, Александра Большунова, Павла Лапина, привлечению инвесторов стали развиваться территории еще двух деревень.

- Открытие на нашей территории новых крупных магазинов решает ряд социальных задач: обеспечение населения товарами большего ассортимента, предоставление рабочих мест местным жителям, развитие инфраструктуры деревень Репполово и Антелево. В будущем надеемся на увеличение новых торговых площадей с объектом общепита, открытие спортивных и детских объектов на прилегающих к магазинам территориях, - сказал Сергей Якименко.

Дорожное хозяйство и благоустройство

В 2020 году администрация поселения продолжила работу по ремонту муниципальных дорог, на которые было затрачено 13 322 368 рублей, в том числе

1 700 376 рублей – из бюджета Гатчинского района, 6 510 417 рублей – из бюджета Ленинградской области.

На средства дорожного фонда Ленинградской области в поселке Лукаши провели ремонт улиц Заводской и Ижорской, кольца вокруг аллеи, разворотного автобусного кольца, восстановили тротуары. За счет средств бюджета Гатчинского района в поселке Лукаши сделали ремонт проезда, соединяющего улицы Красная, Средняя, Овражная в щебеночном исполнении.

За счет местного бюджета отремонтировали улицу Речную в деревне Руссолово и подъезд к дому № 19А в деревне Антелево. Асфальтной крошкой отсыпали подъезд к деревне Кобралово, часть дороги в деревне Вярлево, улицу Морская слобода в поселке Лукаши.

За счет субсидии из бюджета Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в размере 897 тысяч рублей и собственных средств в размере 146 тысяч рублей были выполнены следующие работы: замена водопропускной трубы с восстановлением асфальтного дорожного покрытия на улице Березовой в деревне Вяхтелево (283 тысяч рублей), ремонт улицы Песочной в щебеночном исполнении в деревне Бор (396 тысяч рублей), ремонт участка улицы Береговой в щебеночном исполнении в деревне Бор (363,5 тысяч рублей).

В рамках реализации областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» за счет субсидии из областного бюджета в размере 1 068 380 рублей и собственных средств в размере 200 тысяч рублей были проведены работы по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов № 4 и № 5 в деревне Пудомяги. Участие граждан в данном проекте было представлено в форме передачи в аренду трактора для выполнения работ. Благодаря участию населения в данной программе за последние пять лет отремонтированы все придомовые территории многоквартирных домов в деревне Пудомяги.

В 2020 году на территории Пудомягского поселения продолжались работы по благоустройству территорий. Так, был заключен муниципальный контракт на борьбу с борщевиком Сосновского на площади 41,5 га. Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок и обработка от клещей территорий стадиона в поселке Лукаши, кладбища в деревне Шаглино, территории около футбольного поля в деревне Пудомяги и территорий детских площадок. За счет местного бюджета провели обрезку кустарников и спил 40 аварийных деревьев. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в летний период систематически проводились обработки детских площадок и общественно значимых мест.

В 2020 году совместно с общественным советом деревни Покровская и депутатом Пудомягского поселения Александром Алексеевым удалось решить вопрос по спилу 25 аварийных деревьев вдоль региональной трассе Красное село – Гатчина – Павловск в деревне Покровская. Осенью Гатчинское ДРСУ выполнило эти работы. В 2021 году спил деревьев продолжат «Пригородные электросети», запланирован спил еще 40 аварийных деревьев. Проведены работы по прочистке дренажных канав и замене дренажных труб в деревнях Корпикюля, Вяхтелево, Шаглино.

Члены общественного совета деревни Покровская на протяжении всего весеннего периода проводили мероприятия по уборке мусора и собрали 200 мешков мусора. Администрация выражает благодарность за проведение субботников общественным советам населенных пунктов Шаглино, Пудомяги, Бор, Лукаши, Антелево.

Администрация и жители поселения всегда находят поддержку у депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Пункиной. Так, депутат областного парламента ходатайствовала о выделении из областного бюджета 105 тысяч рублей на монтаж уличного освещения в деревне Порицы и по просьбе жителей поселка Лукаши 800 тысяч рублей – на покупку и установку спортивного оборудования около хоккейной коробки. За счет средств местного бюджета проведены работы по ограждению и благоустройству этой территории.

За счет средств, выделенных из районного бюджета на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения, проведена замена оборудования на детских площадках в населенных пунктах Руссолово, Порицы, Антелево на общую сумму 320 тысяч рублей.

На работы по уличному освещению было выделено 6 905 083 рублей, из них 3,4 млн рублей – на оплату электричества.

В 2020 году администрация поселения заключила восемь договоров с ПАО «Ленэнерго» на технологическое присоединение к электросетям линий уличного освещения. Осуществлен монтаж и установка восьми новых узлов учета электроэнергии уличного освещения. В населенных пунктах поселения смонтированы новые линии электропередач общей протяженностью более 8 км, установлено почти 400 новых светодиодных светильников, заменено 48 светильников ДРЛ на LED.

В деревне Покровская вдоль региональной трассы было смонтировано уличное освещение. На участке от поворота на город Коммунар в сторону Гатчины освещения не было более 30 лет. Также провели новую линию на улице Покровская горка в деревне Покровская. Сделали уличное освещение вдоль подъездной дороги к деревне Марьино. Провели линии уличного освещения в населенных пунктах Лукаши (улица Морская слобода), Монделево (улицы Нагорная и Сумоловская), смонтировали дополнительные линии в населенных пунктах Порицы, Репполово, Вяхтелево (улица Широкая). За счет средств бюджета Гатчинского района смонтировали линию уличного освещения в поселке Лукаши (улицы Овражная, Красная, Средняя).

На реализацию мусорной реформы было затрачено 2 254 639 рублей. В октябре 2020 года из областного бюджета была выделена субсидия на строительство 13 контейнерных площадок для сбора ТКО. Всего было затрачено 2 982 174 рублей, из них 2 743 600 рублей – из областного бюджета. В результате, в 11 населенных пунктах были оборудованы новые контейнерные площадки. Уже одобрена субсидия на строительство в 2021 году 9 контейнерных площадок для сбора ТКО и 9 площадок – в 2022 году.

В 2020 году администрация поселения предоставила территории в деревнях Шаглино и Монделево для формирования земельных участков для многодетных семей. В декабре 2020 года администрация Гатчинского района сформировала и предоставила 34 земельных участка, в том числе 29 семьям Пудомягского поселения.

Газификация

В 2020 году были разработаны схемы газификации для населенных пунктов Порицы, Марьино, Покровская. При объявлении конкурса в комитете по ТЭК будет направлен пакет документов на участие в программе по проектированию газопроводов. В 2020 году ООО «Газпромгазораспределение» приступило к разработке схемы газификации и проектированию газопровода в деревне Шаглино.

Жилищное хозяйство

Жилищный фонд поселения составляет 30 многоквартирных домов общей площадью 64 тысяч кв. м. В 2020 году увеличилась задолженность граждан по оплате за соцнайм и составила 951 тысяч рублей.

На 31 декабря 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 18 семей, еще 12 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в различных программах. В 2020 году социальную выплату в размере 1 млн рублей на приобретение жилья получила одна семья.

В 2020 году признали аварийным дом № 4 в деревне Покровская. В настоящее время на территории поселения признаны аварийными и подлежащими сносу четыре многоквартирных дома по адресам: деревня Покровская (№ 219 и № 221), деревня Корпикюля (дом № 30), деревня Покровская (дом № 4).

Дома № 219 и № 221 в деревне Покровская включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2019-2025 г.г.». Срок переселения - 2024-2025 гг. В июле и ноябре 2020 года администрация поселения направила письма в комитет по строительству Ленинградской области с просьбой рассмотреть возможность переноса расселения на более ранний срок.

В декабре 2020 года администрация повторно направила заявку в областной комитет по строительству на участие в программе «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» по расселению дома № 30 в деревне Корпикюля. По результатам оценки данный дом включен в вышеуказанную программу и будет расселен в 2021 году.

Образование

В 2020 году Лукашевская школа была включена в программу реновации. К сожалению, работы начались только в ноябре. Учеба для первоклассников организована в здании администрации, остальные школьники учатся во вторую смену в школе № 1 города Коммунара. В детском саду за счет бюджета Ленинградской области выполнены работы по асфальтированию дорожек на территории и установлен детский игровой комплекс обучающий правилам дорожного движения.

Социальная работа

В октябре 2020 года в Пудомягском поселении состоялись мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. На концертных программах в поселке Лукаши и деревне Пудомяги участникам и зрителям были вручены продуктовые чайные наборы в количестве 75 штук. Ежегодно детей из многодетных и малообеспеченных семей приглашают на новогоднее представление в Пудомягский КДЦ и вручают сладкие подарки. В 2020 году их количество составило 250 наборов.

В марте 2020 года в конкурсе Гатчинского района «Человек слова и дела» принял участие учитель физкультуры Лукашевской школы Александр Павлюченков, в конкурсе «Женщина года» - заведующая детским садом в деревне Пудомяги Наталья Фадеева.

В августе 2020 года по итогам районного смотра – конкурса «Подворье-2020» второе место в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» заняла жительница деревни Бор Наталья Браженкова. Благодарность и памятные подарки за участие в номинациях получили: «Самый лучший участок» - Жанна Ефремова из поселка Лукаши, «Лучшие умелые руки» - Елена Свирида из деревни Покровская.

В октябре 2020 года семья Кротовых из деревни Покровская приняла участие в фестивале молодых семей Гатчинского района и была отмечена в номинации «Самая веселая семья». Многодетная семья Горченковых из деревни Веккелево приняла участие в областном фестивале «День детства», представив выставку поделок и мастер-класс по плетению браслетов.

В 2020 году прошли выборы общественных советов в населенных пунктах Антелево, Корпикюля, Марьино, Покровская, Шаглино.

Общественный совет деревни Покровская сразу же активно включился в работу. По его инициативе первого августа 2020 года в деревне Покровская был организован праздничный концерт «И о твоих победах сложим гимны». Члены совета совместно с жителями и администрацией отремонтировали мост через реку Славянка, организовали сквер около дома № 4: была сделана планировка территории, посажены деревья, кустарники, клумбы, посеян газон.

В декабре 2020 года в Ленинградской области выбрали лучших среди участников конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области». Победителем в номинации «Лучший представитель общественного совета» стала председатель общественного совета деревни Покровская Елена Свирида. Она также была включена в кадровый резерв Гатчинского района по итогам одноименного конкурса.

Празднование

Великой Победы

- 2020 год стал юбилейным для всей страны, так как 9 мая мы отмечали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В январе в Пудомягском поселении прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В преддверии 9 мая совместно с главой поселения мы вручили 43 юбилейные медали и памятные подарки. Некоторых ветеранов поздравили на дому, - рассказал Сергей Якименко.

В рамках подготовки у мемориалов, памятников, ДОТов были проведены работы по благоустройству с участием сотрудников администрации, депутатов, местных жителей, предпринимателей.

В деревни Порицы проживает единственный участник Великой отечественной войны Владимир Павлович Косырев с супругой. Для них был организован праздничный концерт около дома. Также были закуплены 226 продуктовых наборов для ветеранов и детей Великой Отечественной войны. Депутаты и работники администрации поздравили каждого персонально. Подарки от правительства Ленинградской области и администрации Гатчинского района вручали руководители поселения Лилия Буянова и Сергей Якименко.

Культура и досуг

Вопросы организации досуга, обеспечения населения услугами культуры и спорта находятся в ведении Пудомягского культурно-досугового центра. На его функционирование, а также на реализацию мероприятий в сфере культуры в 2020 году из бюджета поселения было выделено 10 220 016 рублей.

Из-за эпидемиологической обстановки большую часть мероприятий пришлось перевести в формат онлайн. Тем не менее, в 2020 году состоялось 207 мероприятий, которые посетили 12 159 человек.

В Пудомягском КДЦ работает 16 секций и кружков для различных возрастных групп, в которых занимается 288 человек. На протяжении всего года творческие коллективы принимают участие в различных культурно-досуговых мероприятиях поселения и за его пределами.

Впервые визитная карточка Пудомягского поселения заняла первое место на Пушкинском празднике «Бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас…». Заведующие Пудомягской и Лукашевской библиотеками Галина Макатова и Лидия Лунева, а также глава Пудомягского поселения Лилия Буянова приняли участие в онлайн-конкурсе чтецов в рамках Пушкинского праздника «Пока в России Пушкин будет жив, метелям не задуть свечу».

Коллективы поселения принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных

93-ей годовщине основания Ленинградской области и Гатчинского района.

Молодёжная политика

В 2020 году расходы администрации на организацию и проведение мероприятий по молодежной политике составили 510 тысяч рублей.

В июле и августе 2020 года было предоставлено 20 временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет и два места – молодым людям в качестве бригадиров. За две смены работы расходы поселения на оплату труда составили 324,5 тысяч рублей.

В начале года совместно с Лукашевской школой для детей и подростков была организована поездка в Кировск и посещение музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» на 50 человек.

Молодежная команда поселения принимала участие в Спартакиаде Молодежных советов Гатчинского района, Фестивале молодых избирателей и Фестивале трудовых бригад Гатчинского района.

В поселении сформировалась группа волонтеров из 54 человек, большая часть из них – подростки и молодежь до 35 лет. Они принимали участие в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, акциях «Георгиевская ленточка», «Сирень победы», в разъяснительной работе по внесению поправок в Конституцию РФ, знакомили жителей с Социальными гарантиями, которые планировалось включить в соответствующий закон Ленинградской области. Администрация поселения оказывает содействие ребятам в получении «Личных книжек волонтера» общероссийского образца.

Спорт

Футбол и хоккей – самые популярные виды спорта в Пудомягском поселении. Расходы на эту статью бюджета составили 642 562 рубля.

Денежные средства были затрачены на окашивание футбольных полей, аренду зала в ФОКе, покупку инвентаря и формы, обеспечение транспортом для участия в соревнованиях.

В поселении организованы спортивные команды по футболу (две детские возрастные группы), мини-футболу (три детские возрастные группы), хоккею (детская и взрослая группы). В спортивном зале Лукашевской школы проходят занятия по футболу, самбо и волейболу.

В 2020 году от комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в безвозмездное пользование поселение получило хоккейные борта с воротами, который были установлены в поселке Лукаши.

Задачи на 2021 год

В текущем году особое внимание администрация Пудомягского поселения планирует уделить:

- подготовке и проведению Всероссийской переписи населения;

- продолжению работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования наружного освещения;

- продолжению ремонта дорог местного значения и дворовых территорий;

- продолжению работы по газификации населенных пунктов и по установке детских игровых площадок;

- организации и проведению в 2021 году выборов в Законодательное собрание Ленинградской области и Государственную Думу РФ.

- Хочу выразить слова благодарности за сотрудничество правительству Ленинградской области, администрации Гатчинского района, депутату Законодательного собрания Ленинградской области Ларисе Пункиной, депутатам Пудомягского поселения и лично главе поселения Лилии Буяновой, старостам, членам общественных советов, руководителям предприятий и учреждений. Большое спасибо всем жителям поселения и коллективу администрации за работу в 2020 году. Нам еще многое предстоит сделать для развития нашего поселения. Хочу отметить, что жители поселения понимают необходимость более активного личного участия во всех программах и проектах, реализуемых администрацией, депутатами. Уверен, что наша совместная работа даст еще больше положительных результатов, - сказал Сергей Якименко.