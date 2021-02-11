Областной архив присоединился к всероссийской выставке «Без срока давности»

Выставка, которая
реализуется в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», открылась в
Петербурге 8 февраля ─ в годовщину выступления Главного обвинителя от СССР
Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.
Один из 23-х
экспозиционных стендов рассказывает о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов
на территории Ленинградской области. Выявлением документов, свидетельствующих о
положении мирного населения на оккупированной фашистами территории области,
занимались региональные архивисты в течение прошлого года в рамках подготовки
одноименного сборника «Без срока давности». В сборник вошли сведения областного
и муниципальных архивов, Центрального государственного архива Санкт‑Петербурга,
Центрального государственного архива историко-политических документов
Санкт‑Петербурга и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов
Санкт‑Петербурга.
В сборник также вошли
свидетельские показания жителей Ленинградской области, документы командования
вермахта, оккупационных органов власти – их преступные приказы, директивы, а
также документы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников, созданной в мае 1943 года в Ленинградской области.