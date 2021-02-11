Областной архив присоединился к всероссийской выставке «Без срока давности»

Выставка, которая реализуется в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», открылась в Петербурге 8 февраля ─ в годовщину выступления Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

Один из 23-х экспозиционных стендов рассказывает о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на территории Ленинградской области. Выявлением документов, свидетельствующих о положении мирного населения на оккупированной фашистами территории области, занимались региональные архивисты в течение прошлого года в рамках подготовки одноименного сборника «Без срока давности». В сборник вошли сведения областного и муниципальных архивов, Центрального государственного архива Санкт‑Петербурга, Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт‑Петербурга и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт‑Петербурга.

В сборник также вошли свидетельские показания жителей Ленинградской области, документы командования вермахта, оккупационных органов власти – их преступные приказы, директивы, а также документы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, созданной в мае 1943 года в Ленинградской области.