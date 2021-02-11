Таицкое поселение: слышать людей – работать для людей

Бюджет

В 2020 году поступления в бюджет Таицкого поселения составили 73,3 млн рублей. Собственные доходы, которые включают в себя налоговые и неналоговые поступления, составили 47,2 млн рублей, что является 100% исполнением к плану и на 2,3 млн рублей больше, чем в 2019 году. Расходная часть бюджета, утвержденная на 2020 год в размере 76,5 млн рублей, исполнена в размере 74 млн рублей, или 96,7%.

ЖКХ

На жилищно-коммунальное хозяйство было израсходовано 18,3 млн рублей, из них на оплату уличного освещения – 6,6 млн рублей. Были построены новые линии уличного освещения с современными светодиодными светильниками вдоль подъезда к кладбищу в деревне Александровка. По обращению жителей были установлены дополнительные уличные светильники с прокладкой кабеля и установкой опор в деревнях Тихвинка и Истинка, на улице Ягодной в деревне Большие Тайцы и на улице Карьерной в поселке Тайцы. На данные работы было выделено 500 тысяч рублей.

В апреле 2020 года был заключен энергосервисный контракт на шесть лет, в рамках которого подрядчик заменил 1255 светильников уличного освещения на светодиодные лампы с диммированием, что позволяет плавно менять интенсивность света в зависимости от времени суток. После завершения всех работ потребление электроэнергии снижено более чем на 70 %.

В конце 2020 года была проведена реконструкция сетей электроснабжения в многоквартирном жилом доме № 9 в переулке Совхозный д. Большая Ивановка на общую сумму 900 тысяч рублей.

В рамках содержания муниципального жилого фонда были проведены работы по установке новой печи в муниципальной квартире, где проживает многодетная семья. Всего на содержание муниципального фонда, в том числе бани, а также перечисления в региональный фонд капремонта было израсходовано 4,6 млн рублей.

Большое внимание уделяется вопросам благоустройства территории поселения и оздоровлению экологической обстановки – это уборка стихийных свалок, спил аварийных деревьев, окашивание территорий и прочее. На это было израсходовано 2,1 млн рублей.

В результате участия в государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области» администрация получила в 2020 году и получит в 2021-2022 годах субсидии на строительство 28 новых контейнерных площадок для ТКО. В прошлом году в рамках этой субсидии было построено шесть типовых площадок, еще одна площадка на улице Карьерной построена за счет средств местного бюджета.

По инициативе руководства и за счет средств ООО «Спецтранс № 1» была установлена площадка на улице Санаторская, где размещены контейнеры для раздельного сбора мусора. В январе текущего года на пяти контейнерных площадках по просьбам жителей были установлены контейнеры для сбора пластика.

В 2020 году на земельном участке за ДОТом приступили к выполнению работ по формированию подъезда к земельному участку, предназначенному под застройку многоквартирного жилого дома для расселения аварийных домов. На это было израсходовано 300 тысяч рублей. В 2021 году работы будут продолжены.

Благоустройство

Второй год подряд администрация становится победителем областного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из комитета по АПК Ленинградской области. На выделенную из федерального и областного бюджетов субсидию в размере 1,7 млн рублей при софинансировании из местного бюджета в размере 743 тысяч рублей была построена детская площадка во дворе дома № 14А на улице Советской.

В преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне были проведены работы по благоустройству братского захоронения советских воинов на территории храма во имя Святителя Алексия митрополита Московского. Дорожки, ведущие к мемориалу, вымощены новой тротуарной плиткой, обустроены газоны, установлены скамейки, обновлены мемориальные доски. На эти цели из бюджета поселения было выделено 1,7 млн рублей.

По инициативе жительницы деревни Истинка Татьяны Гвоздевой силами личного состава воинской части 10953 под командованием командира соединения ПВО, полковника Олега Поликарпова было благоустроено братское захоронение в деревне Тихвинка. Администрация Таицкого поселения выражает признательность всем, кто принял участие в данном мероприятии. На территории ДОТа в поселке Тайцы установили и освятили новый поклонный крест.

Дороги

В 2020 году на содержание и ремонт дорог было израсходовано 18,3 млн рублей. На средства дорожного фонда в сплошном асфальтовом исполнении были отремонтированы улица Санаторская с обустройством на аварийно-опасном участке дороги части тротуара, часть улицы Советской с устройством тротуара в рамках реализации областного закона

№ 3-оз. С применением щебеночно-песчаной смеси отремонтировали улицу Октябрьскую, часть улицы Ягодной с привлечением средств депутатов Гатчинского района и улицу Цветочную с привлечением средств в рамках областного закона № 147-оз.

За счет экономии средств по результатам проведенных конкурсных процедур удалось дополнительно выполнить работы по ремонту части улицы Большие Тайцы (от Гатчинского шоссе до улицы Санаторской), а также улицы Вокзальной, включая переулки Центральный и Огородный с применением щебеночно-песчаной смеси. Силами подрядных организаций выполнены работы по приведению в удовлетворительное состояние переулков Ушаковский и Совхозный.

- Благодарим администрацию Гатчинского района за предоставленную субсидию для выполнения работ по устройству дорожного покрытия в щебеночном исполнении по улицам А. Невского и Можайской, расположенным в массиве земельных участков, предоставленных многодетным семьям под ИЖС. Обустройство дорог позволило собственникам начать возведение домов, - отметила Ирина Львович.

Отремонтировать Привокзальную площадь не удалось по ряду причин, а именно: установка границ полосы отвода железной дороги, которая заходит дорожным полотном на проезжую часть площади, что делает невозможным полный ремонт за счет средств бюджета, проектирование ливневой канализации для отвода вод в целях исключения подтапливания территории, организация пешеходного движения и движения пассажирского автотранспорта. Поэтому было принято решение о реализации данного объекта в несколько этапов. Первый этап – асфальтирование проезжей части Привокзальной площади с отводом воды запланирован на 2021 году.

Многих жителей Таицкого поселения давно волновал вопрос строительства остановок на Гатчинском шоссе вблизи улиц Красногвардейской и Евгеньевской. Летом 2020 года, благодаря содействию администрации Гатчинского района при активной жизненной позиции жителей, сотрудники Гатчинского ДРСУ выполнили работы по оборудованию данных остановок, а также заменили пришедшую в неудовлетворительное состояние автобусную остановку вблизи ДОТа.

В 2020 году, по заказу ГУ «Ленавтодор», на территории поселения были установлены два противоаварийных остановочных павильона. Глава администрации Таицкого поселения выразила надежду на то, что работы по замене остальных павильонов будут продолжены в текущем году.

В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», администрация поселения приобрела 180 светоотражателей, 127 книжек-раскрасок и две настольные игры, которые были подарены воспитанникам детского сада и ученикам первых классов Таицкой школы.

Жильё и земля

На территории Таицкого поселения расположены 79 многоквартирных домов, из них полностью благоустроены 18 домов, частично благоустроены семь домов, 54 многоквартирных дома являются неблагоустроенными, 12 домов признаны аварийными по факту износа и включены в реестр аварийных домов по Ленинградской области.

Администрация поселения подала заявку в областной комитет по строительству на участие в программе переселения из аварийного фонда. Для этого уже сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок, получены точки технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры, выполнен градостроительный план. Начало строительства дома запланировано на 2024 год.

В декабре 2020 года еще восемь домов были признаны аварийными. В настоящее время администрация готовит пакет документов для включения их в реестр аварийных домов Ленинградской области.

С каждым годом индивидуальные жилые дома становятся все более привлекательными для проживания. Администрация поселения выдала 183 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, введен в эксплуатацию 101 дом.

В настоящее время строительство индивидуальных домов ведется в основном в массивах, где подъездные пути к участкам находятся в собственности физических лиц, что ведет к некомфортному проживанию граждан из-за отсутствия дорог и уличного освещения. Такие проблемы в настоящее время возникли в четырех массивах, где уже построено порядка 200 жилых домов.

Для решения данной проблемы администрация направила обращение в адрес владельцев подъездных путей с предложением о передаче их в собственность муниципального образования для дальнейшего строительства дорог и уличного освещения за счет бюджетных средств. В настоящее время собственниками передана только доля трех земельных участков в массиве Ключевой.

Учитывая, что земельные участки, планируемые под размещение дорог, не только находятся в частной собственности, но и имеют вид разрешенного использования «под индивидуальную жилую застройку», то требуется осуществить переход права собственности и выполнить работы по изменению вида разрешенного использования, что возможно только после передачи оставшихся долей в муниципальную собственность. В результате переговоров с владельцами земель в муниципальную собственность были переданы два земельных участка для муниципальных нужд: площадью 3 га под размещение кладбища рядом с действующим вблизи деревни Александровка и площадью 0,8 га под размещение дошкольного учреждения в деревне Большая Ивановка.

В 2020 году были проведены мероприятия по оформлению права собственности на водонапорную башню на улице Карьерной. По решению Совета депутатов этот объект был передан в собственность Гатчинского района для дальнейшей эксплуатации.

В рамках областного закона № 75-оз в 2020 году три многодетные семьи бесплатно получили в собственность земельные участки для ИЖС.

Для создания инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно многодетным семьям по улицам Дудергофской, Можайской, Александра Невского, администрация подготовила и направила заявку в областной комитет по строительству на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидии в рамках программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на разработку проектно-сметной документации для возможности последующего строительства сетей инженерной и транспортной инфраструктуры. Заявка была одобрена, в результате, разработка проектно-сметной документации начнется в этом году, срок окончания запланирован на конец 2023 года.

Культура, спорт и молодежная политика

На функционирование Таицкого культурно-досугового центра и Молодежного центр поселка Тайцы было выделено почти 20 млн рублей.

В условиях ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятия проходили в режиме офлайн и онлайн.

Помимо традиционных концертов, различных конкурсов и выставок, прошли показы исторических очерков, подготовленных сотрудниками Таицкой поселковой библиотеки на темы «Тайцы», «Демидовская усадьба» и «Таицкая дачная местность». В связи с большим интересом жителей к этим очеркам работа по их созданию будет продолжена. Для маленьких жителей поселения работает еженедельная онлайн программа «В гостях у бабушки Клавы», где ребята учатся делать различные поделки, читают стихи, слушают сказки.

В течение 2020 года воспитанники студий и коллективы активно принимали участие в фестивалях и конкурсах различного уровня от областных до международных и всегда становились призерами и победителями.

Для создания более комфортных условий для занятий в Таицком культурно-досуговом центре ведутся ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы. Так, в рамках программы энергосбережения за счет средств местного бюджета были закуплены светодиодные светильники. После их замены экономия потребления электроэнергии составит не менее 30 %. В прошлом году был отремонтирован кабинет для спортивно-танцевальных занятий, здесь же планируется размещение различных выставок. На выделенные депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Ларисой Пункиной средства в размере 800 тысяч рублей проведена замена системы освещения сцены и приобретены сценические костюмы.

В 2021 году начнется по-настоящему долгожданное для всего Таицкого поселения строительство второй очереди культурно-досугового центра под размещение музыкальной школы им. Римского-Корсакова, окончание работ – конец 2023 года.

В прошлом году начался капитальный ремонт здания бизнес-инкубатора, где располагался наш Молодежный центр. Но это не остановило работу спортивных секций: в настоящее время все они продолжают работать на других площадках.

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, тренировки и четыре соревнования, в т. ч. и по ГТО в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне, проходили онлайн.

Спортивные секции принимают постоянное участие в соревнованиях Гатчинского района и Ленинградской области, где занимают призовые места. На чемпионате России в 2020 году, спортсменами секции Киокусинкай Каратэ было завоевано 20 наград разного достоинства. 80 % сборной Ленинградской области по боевым искусствам – спортсмены поселка Тайцы.

Директор Молодежного центра Александр Александрович Нестеров в 2020 году стал победителем районного конкурса «Человек слова и дела».

Воспитанники спортивных секций принимают постоянное участие в соревнованиях Гатчинского района и Ленинградской области, где занимают призовые места. Так, на чемпионате России в 2020 году спортсмены секции Киокусинкай Каратэ завоевали 20 наград разного достоинства. Особая гордость – 80 % сборной Ленинградской области по боевым искусствам составляют спортсмены из поселка Тайцы.

- Спорт развивается в нашем поселении очень активно, но ему нужен свой дом – ФОК. Администрация поселения занимается подбором земельного участка под его строительство для подачи заявки на участие в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», - рассказала Ирина Львович.

Что касается футбольного поля, то данная территория после опроса жителей включена в рейтинговое голосование по выбору общественных территорий на включение в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды 2022 года» Минстроя РФ.

Немаловажную роль в деятельности муниципального образования осуществляют общественные организации, особенно если их объединяет многолетняя дружба. Ярким примером служит Совет ветеранов под руководством Людмилы Ашмариной и подростковый клуб «Тайро», которым руководит заместитель директора Таицкой школы Елена Никонова. Ежегодно совместно они проводят различные акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи, прививают уважительное отношение к старшему поколению. Не стал исключением и прошлый год. Так, в феврале 2020 года администрация поселения организовала совместную экскурсию в патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ», в июне ветераны и тайровцы приняли участие в международной акции «Сад памяти» и посадили 21 ель на территории школы.

Задачи на 2021 год:

- начало строительства второй очереди культурно-досугового центра;

- ремонт улиц Озерной, Ореховой горки, Новой, части улицы Советской и Александровского переулка, а также проезжей части Привокзальной площади;

- ремонт пяти дворовых территорий домов №№ 10а, 10б, 10в, 10г, 10д по улице Санаторской;

- продолжение строительства новых и реконструкции существующих контейнерных площадок для сбора ТКО;

- подача заявки на участие в программе областного комитета по АПК по развитию сельских территорий на 2021-2023 гг. по трем объектам: строительство детских игровых площадок в деревнях Тихвинка и Александровка, а также обустройство пешеходных дорожек на внутридомовой территории по улице Санаторской;

- начало работы по внесению изменений в генеральный план поселения;

- участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения.

- Выражаю благодарность депутату Законодательного собрания Ленинградской области Ларисе Пункиной, администрации Гатчинского района, Совету депутатов Таицкого поселения, всем руководителям предприятий, организаций, предпринимателям за понимание и поддержку в решении вопросов экономического и социального развития нашей территории, за успешную работу и взаимопонимание в совместной деятельности.

Уважаемые жители! Администрация всегда прислушивалась и будет прислушиваться к вашим советам, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на вашу поддержку и активное участие в жизни нашего поселения. Благодарю за ваше неравнодушие к судьбе нашей малой родины, - сказала глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович.