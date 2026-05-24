Плановые отключения водоснабжения

Коммунальные предприятия города Гатчины сообщают о запланированных ремонтных работах 25 и 26 мая 2026 года, которые потребуют отключения водоснабжения по некоторым адресам в Гатчине.

МУП «Тепловые сети» сообщает:

1.  25 мая с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

- ул. Чехова д.37 (школа) , 39, 39 кор. 1, кор.2, 41, 41 кор. 1, кор.2, кор.3, 43, 43 кор.1,

- Шведский пр-д, д.1,

- Пушкинское шоссе, Пушкинское ш., д. 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 13 к.4, 13 к.5, 13 к.6, 13 к.7 (детский сад).

 

2. с 09.00 26 мая до окончания работ 28 мая будет отключено горячее водоснабжение по адресу6 ул. Зверевой, д. 1/8.

 

МУП «Водоканал» г. Гатчины сообщает:

-  26 мая с 9:00 до 13:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: 

- ул. К. Маркса, д.21, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а,  

-  ул. Достоевского, 13.