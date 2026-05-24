Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

25.05.2026 с13.00 до 18.00

Пудостьское ТУ 

д. Хюттелево ч\сектор

 

25.05.2026 с 10.00 до 18.00

Веревское ТУ

СНТ «Дони»

 

26.05.2026 и 28.05.2026

с 10.00 до 22.00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка (частично), 

д. Большая Ивановка (частично).

д. Старицы

 

25.05.2026 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:       

с. Никольское (частично).

 

25.05.2026 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ: 

п. Высокоключевой,

д. Новокузнецово,

д. Погост.

 

25.05.26 10.00 до 18.00

Новосветское ТУ

п Новый Свет д.43,

администрация,

промзона