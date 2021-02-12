Ко Всемирному Дню радио: как слушать радиостанции через телевизор

Телерадио

В 2019 году российское телевидение перешло на цифровые технологии. 98,4% населения получили возможность принимать 20 цифровых эфирных телеканалов и три радиостанции. В составе первого цифрового мультиплекса доступны «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

По данным исследовательской компании «Медиаскоп» сегодня почти 20% россиян слушают радио через телевизор.

С точки зрения физики, телевидение - это радио с картинкой. И даже первые телепередачи начинались с приветствия радиозрителей. Хотя телевизор выглядит очень внушительным прибором, без правильно подобранной антенны он глух и слеп.

На волне с прогрессом

Вся информация в эфире - будь то телепрограмма, разговор по мобильному телефону или даже сообщение космонавтам - передается с помощью радиоволн.

Радиоволны различаются по своим техническим характеристикам: у длинных - длина волны от 1 до 10 км и частота от 30 до до 300 кГц, у коротких - длина от 10 до 100 метров и частота от 3 до 30 мГц.

На заре радиовещания считалось, что только на длинных волнах можно передавать информацию на дальние расстояния. Казавшийся бесполезным коротковолновый диапазон был отдан на откуп радиолюбителям. И вдруг выяснилось, что короткие волны могут отражаться от земли и верхних слоев атмосферы. Благодаря многократному отражению, они распространяют информацию на тысячи километров даже при маломощном передатчике. Такая «дальнобойность» способствовала расцвету коротковолнового вещания.

Сегодня короткие волны используются главным образом для любительской и профессиональной связи, некоторые страны используют его для радиовещания. КВ-вещание — самый эффективный способ передачи информации в чрезвычайных ситуациях, когда нет ни электричества, ни интернета, ни мобильной связи.

С середины XX века распространение получили ультракороткие волны (УКВ), к которым относятся и волны дециметрового диапазона - ДМВ. Прием цифрового эфирного телевидения в наших домах зависит именно от того, насколько хорошо ваша антенна ловит ДМВ-диапазон.

Лови волну

Для приема волн разной длины нужны разные антенны. В СССР телевидение транслировалось в основном на метровых волнах (1-12 частотные каналы). В постсоветское время началось активное освоение телекомпаниями дециметрового диапазона (ДМВ, 21-69 частотные каналы). Сейчас федеральные телеканалы вещают исключительно в ДМВ и только дециметровая антенна может стабильно без перебоев принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. Обычно она выглядит как елка - длинная «палка» с небольшими увеличивающимися поперечинами.

Для качественного приема рекомендуем выбирать антенну типа «волновой канал», которая позволяет настраиваться на конкретные ТВК - телевизионные каналы на которых транслируются мультиплексы (номер телевизионного канала и/или частоту мультиплексов в вашем населенному пункте можно посмотреть на сайте ртрс.рф).

Антенну нужно направить в сторону ближайшей телебашни. В случае затруднений с выбором места для размещения и установки приемной антенны, а также с настройкой и подключением цифровой приставки для организации стабильного приёма ЦЭТВ, рекомендуется обращаться к телемастерам- установщикам телевизионного оборудования. Это позволит максимально точно определить корректное место установки антенны, установить антенну на крыше дома или в другом месте, обеспечивающем стабильный прием сигнала ЦЭТВ, подключить и произвести все необходимые настройки цифровой приставки и/или телевизионного приемника.

После того, как антенна настроена и телевизор транслирует 2 мультиплекса, осталось переключиться в режим радио и найти 3 радиостанции - «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Сделать это очень просто - на всех цифровых приемниках (чаще всего на пульте управления) есть кнопка переключения из режима телепросмотра в режим и обратно: обычно эта кнопка так и называется TV/RADIO, реже TV7R или просто RADIO.

Дополнительную информацию о цифровом эфирном телевидении можно получить на сайте ртрс.рф или в приложении «Телегид РТРС».

www.spb.rtrs.ru