Ко Всемирному Дню радио: как слушать радиостанции через телевизор

Телерадио
В 2019 году российское
телевидение перешло на цифровые технологии. 98,4% населения получили
возможность принимать 20 цифровых эфирных телеканалов и три радиостанции. В
составе первого цифрового мультиплекса доступны «Радио России», «Маяк» и «Вести
FM».
По данным
исследовательской компании «Медиаскоп» сегодня почти 20% россиян слушают радио
через телевизор.
С точки зрения физики,
телевидение - это радио с картинкой. И даже первые телепередачи начинались с
приветствия радиозрителей. Хотя телевизор выглядит очень внушительным прибором,
без правильно подобранной антенны он глух и слеп.
На волне с прогрессом
Вся информация в эфире -
будь то телепрограмма, разговор по мобильному телефону или даже сообщение
космонавтам - передается с помощью радиоволн.
Радиоволны различаются по
своим техническим характеристикам: у длинных - длина волны от 1 до 10 км и
частота от 30 до до 300 кГц, у коротких - длина от 10 до 100 метров и частота
от 3 до 30 мГц.
На заре радиовещания
считалось, что только на длинных волнах можно передавать информацию на дальние
расстояния. Казавшийся бесполезным коротковолновый диапазон был отдан на откуп
радиолюбителям. И вдруг выяснилось, что короткие волны могут отражаться от
земли и верхних слоев атмосферы. Благодаря многократному отражению, они распространяют
информацию на тысячи километров даже при маломощном передатчике. Такая
«дальнобойность» способствовала расцвету коротковолнового вещания.
Сегодня короткие волны используются главным образом для любительской и профессиональной связи, некоторые страны используют его для радиовещания. КВ-вещание — самый эффективный способ передачи информации в чрезвычайных ситуациях, когда нет ни электричества, ни интернета, ни мобильной связи.
С середины XX века
распространение получили ультракороткие волны (УКВ), к которым относятся и
волны дециметрового диапазона - ДМВ. Прием цифрового эфирного телевидения в
наших домах зависит именно от того, насколько хорошо ваша антенна ловит
ДМВ-диапазон.
Лови волну
Для приема волн разной
длины нужны разные антенны. В СССР телевидение транслировалось в основном на
метровых волнах (1-12 частотные каналы). В постсоветское время началось
активное освоение телекомпаниями дециметрового диапазона (ДМВ, 21-69 частотные
каналы). Сейчас федеральные телеканалы вещают исключительно в ДМВ и только
дециметровая антенна может стабильно без перебоев принимать сигнал цифрового
эфирного телевидения. Обычно она выглядит как елка - длинная «палка» с
небольшими увеличивающимися поперечинами.
Для качественного приема
рекомендуем выбирать антенну типа «волновой канал», которая позволяет
настраиваться на конкретные ТВК - телевизионные каналы на которых транслируются
мультиплексы (номер телевизионного канала и/или частоту мультиплексов в вашем
населенному пункте можно посмотреть на сайте ртрс.рф).
Антенну нужно направить в
сторону ближайшей телебашни. В случае затруднений с выбором места для
размещения и установки приемной антенны, а также с настройкой и подключением
цифровой приставки для организации стабильного приёма ЦЭТВ, рекомендуется
обращаться к телемастерам- установщикам телевизионного оборудования. Это
позволит максимально точно определить корректное место установки антенны,
установить антенну на крыше дома или в другом месте, обеспечивающем стабильный
прием сигнала ЦЭТВ, подключить и произвести все необходимые настройки цифровой
приставки и/или телевизионного приемника.
После того, как антенна
настроена и телевизор транслирует 2 мультиплекса, осталось переключиться в
режим радио и найти 3 радиостанции - «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».
Сделать это очень просто - на всех цифровых приемниках (чаще всего на пульте
управления) есть кнопка переключения из режима телепросмотра в режим и обратно:
обычно эта кнопка так и называется TV/RADIO, реже TV7R или просто RADIO.
Дополнительную информацию
о цифровом эфирном телевидении можно получить на сайте ртрс.рф или в приложении
«Телегид РТРС».
www.spb.rtrs.ru