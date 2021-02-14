Президентская библиотека – ко Дню всех влюблённых

В 1913 году вышла книга
«Любовь в письмах выдающихся людей XVIII–XIX века», с которой можно ознакомиться в электронном читальном зале Президентской
библиотеки. В издании через письма совершенно с иной стороны читателю
раскрываются личности Льва Толстого, Николая Чернышевского, Наполеона
Бонапарта, Виктора Гюго, Джорджа Байрона и многих других знаменитых
представителей своего времени. В этих письмах они становятся ближе и
по-человечески понятнее. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя
как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде
расставался со многими, к которым тоже был крепко привязан, но день, два,
неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим ещё
несколько, Ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более
не разлучаться», – писал Александр Грибоедов своей юной жене во время служебной
поездки, из которой ему не было суждено вернуться.
Где-то в это же время страдал в
разлуке его знаменитый тёзка: «Чем более я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что
моё существование не может быть отделено от вашего: я создан для того, чтобы
любить вас и следовать за вами; все другие мои заботы одно заблуждение и
безумие. Вдали от вас меня неотступно преследуют сожаления о счастии, которым я
не успел насладиться», – писал Александр Пушкин своей будущей невесте Наталье
Гончаровой.
Заботливым мужем
был и крупнейший государственный деятель Российской империи Пётр Столыпин.
На портале Президентской
библиотеки ему посвящена отдельная электронная коллекция, в которую вошло
большое количество архивных материалов, в том числе письма жене. «Душка ненаглядная», «дорогая моя лапушка»,
«ненаглядное моё сокровище», «добрый ангел Олечка», «милая, добрая моя» –
только так, ласково, душевно обращался председатель Совета министров Российской
империи к своей супруге Ольге Борисовне.
В 1841 году
58-летний Василий Жуковский сочетался браком с Елизаветою Рейтерн, которая была
почти втрое моложе. Вот как поэт описывает этот счастливый для него день: «В
пять часов после обеда 21 мая на горе Ротенберг, в церкви св. Екатерины
совершился брак мой; совершился тихо, ничто не нарушило светлости этой минуты;
не было ни одного лица постороннего, день был пленительно ясный и тихий, –
словом, важнейшая минута жизни далась мне так, как только мог я желать того… В
Вильдбаде, никем незнаемый… я провел первые две недели моей семейной жизни; эти
дни сроднили меня с моею женою и я в глубине сердца узнал, с благодарностию к
Богу, что он послал мне своего ангела в спутники жизни…» Эти слова поэта
приводит издание 1886 года «Русские деятели в портретах, гравированных академиком Лаврентием
Серяковым».
О том, как начиналась семейная жизнь Льва Толстого,
можно узнать из материалов электронной коллекции, посвящённой
писателю и размещённой на портале Президентской библиотеки. Среди
них – «Дневники
Софьи Андреевны Толстой: записи прошлого: воспоминания и письма», в которых приводятся и откровения самого
писателя: «12-го сентября 1862 года. Я влюблён, как не верил, чтобы можно было
любить. Я сумасшедший, и застрелюсь, если это так продолжится. Был у них вечер.
Она прелестна во всех отношениях…», «13-го сентября 1862 года… Завтра пойду как
встану и всё скажу, или застрелюсь… 4 час ночи… Боже мой, как я боюсь умереть.
Счастье, и такое, мне кажется невозможным. Боже мой, помоги мне!».
Софья Николаевна в первый год супружеской жизни
писала: «Лёва мне даёт слишком много счастия. Люблю я его весёлость, его недух,
его доброе, доброе лицо, кротость, досаду, всё это так выражается хорошо, что
никогда почти он не оскорбляет чувство… Когда он возвращается, мне всегда
как-то болезненно, радостно. Он как меня ни уверяй, а не может он меня так
любить, как я его».
Вот ещё два отрывка из переписки знаменитых людей –
первого российского императора Петра I к жене Екатерине Алексеевне и государыни
Александры Фёдоровны к Николаю II – последнему императору Российской империи.
«Катеринушка, друг мой, здравъствуй! Я слышу, что ты
скучаешь, а и мне не безкушно-жъ; аднако можешь разсудить, что дела на скуку
менять не надобно <…> Хотя хочетца с тобою видетца, а тебе чаю горазда
болше, для того что я в 27 лет был, а ты в 42 года не была; аднакож подождать
будет немношко, чтоб веселее приехать. Пётр» (из издания «Письма
русских государей и других особ царского семейства» (1861)).
«Я знаю, что мне не следовало бы это говорить и что
для старой замужней женщины это может показаться смешным, но я не могу ничего
поделать. С годами любовь растёт, и оставаться без твоего милаго общества мне
тяжело… Ах, если бы дети наши могли бы также быть счастливы в своей супружеской
жизни!.. Мой родной, мой свет, моя любовь… Бог да благославит и охранит тебя и
пусть святые ангелы и вся сила моей глубокой любви защитят тебя… Навсегда твоя
родная старая жёнка» (из издания «Письма
императрицы Александры Фёдоровны к императору Николаю II» (1922)).
Ещё больше интересных материалов,
раскрывающих неизвестные факты из жизни многих знаменитых людей, можно найти в
фонде Президентской библиотеки, который сегодня насчитывает почти миллион
единиц хранения.