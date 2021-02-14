Президентская библиотека – ко Дню всех влюблённых

В 1913 году вышла книга «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII–XIX века», с которой можно ознакомиться в электронном читальном зале Президентской библиотеки. В издании через письма совершенно с иной стороны читателю раскрываются личности Льва Толстого, Николая Чернышевского, Наполеона Бонапарта, Виктора Гюго, Джорджа Байрона и многих других знаменитых представителей своего времени. В этих письмах они становятся ближе и по-человечески понятнее. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже был крепко привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим ещё несколько, Ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться», – писал Александр Грибоедов своей юной жене во время служебной поездки, из которой ему не было суждено вернуться.

Где-то в это же время страдал в разлуке его знаменитый тёзка: «Чем более я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что моё существование не может быть отделено от вашего: я создан для того, чтобы любить вас и следовать за вами; все другие мои заботы одно заблуждение и безумие. Вдали от вас меня неотступно преследуют сожаления о счастии, которым я не успел насладиться», – писал Александр Пушкин своей будущей невесте Наталье Гончаровой.

Заботливым мужем был и крупнейший государственный деятель Российской империи Пётр Столыпин. На портале Президентской библиотеки ему посвящена отдельная электронная коллекция, в которую вошло большое количество архивных материалов, в том числе письма жене. «Душка ненаглядная», «дорогая моя лапушка», «ненаглядное моё сокровище», «добрый ангел Олечка», «милая, добрая моя» – только так, ласково, душевно обращался председатель Совета министров Российской империи к своей супруге Ольге Борисовне.

В 1841 году 58-летний Василий Жуковский сочетался браком с Елизаветою Рейтерн, которая была почти втрое моложе. Вот как поэт описывает этот счастливый для него день: «В пять часов после обеда 21 мая на горе Ротенберг, в церкви св. Екатерины совершился брак мой; совершился тихо, ничто не нарушило светлости этой минуты; не было ни одного лица постороннего, день был пленительно ясный и тихий, – словом, важнейшая минута жизни далась мне так, как только мог я желать того… В Вильдбаде, никем незнаемый… я провел первые две недели моей семейной жизни; эти дни сроднили меня с моею женою и я в глубине сердца узнал, с благодарностию к Богу, что он послал мне своего ангела в спутники жизни…» Эти слова поэта приводит издание 1886 года «Русские деятели в портретах, гравированных академиком Лаврентием Серяковым».

О том, как начиналась семейная жизнь Льва Толстого, можно узнать из материалов электронной коллекции, посвящённой писателю и размещённой на портале Президентской библиотеки. Среди них – «Дневники Софьи Андреевны Толстой: записи прошлого: воспоминания и письма», в которых приводятся и откровения самого писателя: «12-го сентября 1862 года. Я влюблён, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, и застрелюсь, если это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях…», «13-го сентября 1862 года… Завтра пойду как встану и всё скажу, или застрелюсь… 4 час ночи… Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется невозможным. Боже мой, помоги мне!».

Софья Николаевна в первый год супружеской жизни писала: «Лёва мне даёт слишком много счастия. Люблю я его весёлость, его недух, его доброе, доброе лицо, кротость, досаду, всё это так выражается хорошо, что никогда почти он не оскорбляет чувство… Когда он возвращается, мне всегда как-то болезненно, радостно. Он как меня ни уверяй, а не может он меня так любить, как я его».

Вот ещё два отрывка из переписки знаменитых людей – первого российского императора Петра I к жене Екатерине Алексеевне и государыни Александры Фёдоровны к Николаю II – последнему императору Российской империи.

«Катеринушка, друг мой, здравъствуй! Я слышу, что ты скучаешь, а и мне не безкушно-жъ; аднако можешь разсудить, что дела на скуку менять не надобно <…> Хотя хочетца с тобою видетца, а тебе чаю горазда болше, для того что я в 27 лет был, а ты в 42 года не была; аднакож подождать будет немношко, чтоб веселее приехать. Пётр» (из издания «Письма русских государей и других особ царского семейства» (1861)).

«Я знаю, что мне не следовало бы это говорить и что для старой замужней женщины это может показаться смешным, но я не могу ничего поделать. С годами любовь растёт, и оставаться без твоего милаго общества мне тяжело… Ах, если бы дети наши могли бы также быть счастливы в своей супружеской жизни!.. Мой родной, мой свет, моя любовь… Бог да благославит и охранит тебя и пусть святые ангелы и вся сила моей глубокой любви защитят тебя… Навсегда твоя родная старая жёнка» (из издания «Письма императрицы Александры Фёдоровны к императору Николаю II» (1922)).

Ещё больше интересных материалов, раскрывающих неизвестные факты из жизни многих знаменитых людей, можно найти в фонде Президентской библиотеки, который сегодня насчитывает почти миллион единиц хранения.