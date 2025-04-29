Успехи СПК «Кобраловский»

Вместе с коллективом участниками радостного события стали заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов,глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Им наглядно представили все, чем славится «Кобраловский». Сначала в цифрах - на слайдах, а потом на местах - передовую сельхозтехнику, современное оборудование, гордость предприятия – коров и телят.

В торжественной церемонии перерезания красной ленточки приняли участие председатель СПК «Кобраловский» Александр Бронштейн, а также почетные гости - Олег Малащенко и Людмила Нещадим. С новыми помещениями собравшихся познакомили главный зоотехник хозяйства Мария Дудина и главный ветеринарный врач, заместитель председателя СПК «Кобраловский» по животноводству Мария Васильева.

Хозяйство, основанное в 1931 году, сейчас является одним из ведущих предприятий по производству молока, разведению племенного крупного рогатого скота голштинской породы, выращиванию зерновых и многолетних трав, а также заготовке силоса, сена и сенажа в Ленинградской области.

Общая площадь земель хозяйства - 1897 га, озимые и яровые зерновые занимают 600 га, многолетние кормовые культуры – 1247 га, однолетние кормовые культуры – 50 га. Производственные показатели по итогам минувшего года впечатляют. Урожайность многолетних культур составляет – 7,6 т СВ/га, однолетних культур – 5,8 т СВ/га, зерновых – 55,3 ц/га. Общее поголовье 1885 голов, в том числе 763 коров. Средняя продуктивность коров 12862 кг/год. Было произведено молока - 9467 т/год. Продано племенных телок и нетелей – 109 голов. В 2024 году телка Заноза вошла в топ 3% животных в мире.

Александр Бронштейн отметил, что СПК «Кобраловский» является получателем субсидий из местного и регионального бюджетов, а это дополнительные возможности для оптимизации рабочих процессов путем внедрения автоматизации и цифровизации, а также обновления техники современными технологичными машинами. Выступая перед гостями, он подчеркнул, что за успехами хозяйства, безусловно, стоят люди. Именно благодаря упорному труду коллектива, предприятие продолжает активно развиваться и показывает высокие результаты.

В 2023 году в Москве на международной выставке «Агрос» СПК «Кобраловский» занял второе место в номинации «Лучший злаковый сенаж», а в 2024 году одержал победу в номинации «Лучшее молоко коровье сырое Ленинградской области» по голштинской породе.

Татьяна Можаева